"Onlar için üzülüyorum" - Roberto De Zerbi, görevine Sunderland'a karşı aldığı ağır yenilgiyle başladıktan sonra, Tottenham'ın başarısız oyuncularının "koça ihtiyacı olmadığını" iddia ederek tuhaf bir açıklama yaptı

Stadium of Light'taki yenilginin ardından De Zerbi, şu anda özgüven eksikliği yaşayan bir kadro için taktiksel katkılarının birincil gereklilik olmayabileceğini öne sürerek şaşkınlık yarattı. Yeni takımı ligde 18. sırada kalmasına rağmen, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, oyuncuların teknik yeteneklerinin sorun olmadığını vurguladı.

De Zerbi, BBC'ye verdiği demeçte, "Ben bir ağabey, bir baba olabilirim, onların bir koça ihtiyacı yok" dedi. "Futbollarını geliştirmelerine gerek yok. Daha iyi oynayabilirler ve farklı bir özgüven seviyesine ulaştığımızda daha iyi oynayacaklar. Benim işim sahada pek yok çünkü onlar iyi çocuklar ve onlar için üzülüyorum. Onlara ihtiyaç duydukları konuda özgüven vermek istiyorum."



