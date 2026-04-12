Getty Images Sport
Çeviri:
"Onlar için üzülüyorum" - Roberto De Zerbi, görevine Sunderland'a karşı aldığı ağır yenilgiyle başladıktan sonra, Tottenham'ın başarısız oyuncularının "koça ihtiyacı olmadığını" iddia ederek tuhaf bir açıklama yaptı
De Zerbi'nin tuhaf itirafı
Stadium of Light'taki yenilginin ardından De Zerbi, şu anda özgüven eksikliği yaşayan bir kadro için taktiksel katkılarının birincil gereklilik olmayabileceğini öne sürerek şaşkınlık yarattı. Yeni takımı ligde 18. sırada kalmasına rağmen, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, oyuncuların teknik yeteneklerinin sorun olmadığını vurguladı.
De Zerbi, BBC'ye verdiği demeçte, "Ben bir ağabey, bir baba olabilirim, onların bir koça ihtiyacı yok" dedi. "Futbollarını geliştirmelerine gerek yok. Daha iyi oynayabilirler ve farklı bir özgüven seviyesine ulaştığımızda daha iyi oynayacaklar. Benim işim sahada pek yok çünkü onlar iyi çocuklar ve onlar için üzülüyorum. Onlara ihtiyaç duydukları konuda özgüven vermek istiyorum."
- Getty Images Sport
Kuzeydoğu'da yaşanan yenilgi
Maç, konuk takım için hayal kırıklıklarıyla dolu bir öğleden sonra oldu. Karşılaşma, 60. dakikaya kadar golsüz berabere devam etti; bu dakikada Nordi Mukiele’nin vuruşunun yön değiştirmesi Antonin Kinsky’yi yanılttı ve Sunderland öne geçti. Ev sahibi takım galibiyetini korudu, ancak De Zerbi, takımının gösterdiği çabadan memnun kaldı.
De Zerbi, maç sonrası basın toplantısında, "Üzgünüm çünkü bu maçı kaybetmeyi hak etmedik" dedi. "İyi bir maç çıkardık, belki kazanmak için yeterli değildi ama ilk yarıda birkaç pozisyonda şanssızdık. Oyunculara hiçbir şey söyleyemem çünkü tutum ve ruh olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kesinlikle daha iyi oynayabiliriz ve kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bunun üzerinde çalışmalıyız."
Romero'nun sakatlığı büyük darbe oldu
Spurs için durumu daha da kötüleştiren bir gelişme olarak, kaptan Cristian Romero, Kinsky ile çarpışmasının ardından gözyaşları içinde sahadan çıkmak zorunda kaldı. Arjantinli savunma oyuncusu soyunma odasına doğru ilerlerken yıkılmış bir haldeydi; bu durum, hem Tottenham’ın küme düşmeme mücadelesinde hem de yaklaşan Dünya Kupası’nda forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeleri artırdı. Spurs’un Premier Lig’deki galibiyetsizlik serisi 14 maça ulaştığı için, liderlerinin olası kaybı önemli bir psikolojik darbe olacaktır.
- Getty Images Sport
Dönüm noktasını arıyor
De Zerbi, tek bir sonucun gidişatı tersine çevirebileceği konusunda ısrarcı. İlk yarıda Spurs'un sergilediği taktik disiplini övdü ve ligde galibiyet için 105 gündür beklemelerine rağmen oyuncularını inançlarını kaybetmemeleri konusunda teşvik etti.
"Taktik olarak iyi bir ilk yarı oynadık. Top varken de yokken de. Harika futbol oynayacak kadar özgüvenimiz yok ama bu hafta üzerinde çalıştığımız şeyleri yaptık. Oyuncular özgüvenli olduklarında daha iyi oynayabilirler. Kesinlikle, bir maç kazanabilirsek her şeyin değişeceğinden eminim," diye konuştu.