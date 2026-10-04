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'Onlar futbola saygı gösterdi!' - Burkina Faso'nun Arjantin'den 7-0'lık ağır yenilgi almadan önce yaşadığı uçuş kaosunun çarpıcı hikayesi
Seyahat kaosu, Burkina Faso'yu acil kadro seçimine zorladı
Burkina Faso, Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Arjantin'e karşı oynayacağı hazırlık maçı öncesinde olağanüstü bir lojistik aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Fas'tan kalkması planlanan charter uçuşunun iptal edilmesi, maddi tazminat endişeleri ve aşırı yorgunluk nedeniyle tecrübeli oyuncuların seyahat etmeyi reddetmesine yol açtı.
Teknik direktör Amir Abdou, ağırlıklı olarak 23 yaş altı milli oyunculardan oluşan acil bir kadro kurmak zorunda kaldı.
Genç takım, karşılaşmanın oynanabilmesi için son anda yapılan çağrıyı kabul etti.
Acil kadro, dünya şampiyonlarıyla karşılaşmadan beş saat önce geliyor
Acil durum kadrosu, zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından Buenos Aires'e maçın başlama saatinden yalnızca beş saat önce indi. Taktik hazırlık için zamandan yoksun kalan ve ağır jet lag yaşayan Burkina Faso, son dünya şampiyonuyla karşılaşmak üzere doğrudan sahaya çıkmak zorunda kaldı.
Burkina Faso Futbol Federasyonu (FBF), lojistik aksaklık ve oyuncu değişikliklerine ilişkin resmî bir açıklama yayımladı.
"Genç U23 oyuncuları, bu maça dünya çapındaki oyunculara karşı uluslararası sahnede yeteneklerini kanıtlamak için güzel ve değerli bir fırsat olarak yaklaştı" ifadeleri, FBF'nin açıklamasında yer aldı.
Yorgun düşen kadro, yedi gollü yenilginin ardından basın görevlerini yerine getirmedi
Tahmin edileceği üzere, derme çatma kadro Arjantin'in hücum hattını durdurmakta zorlandı ve sahadan 7-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Son düdüğün ardından yorgun düşen ekip, maç sonrası resmî basın röportajları yapmadan dinlenmek üzere stadyumdan hemen ayrıldı.
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Burkina Faso'nun maçı oynama konusundaki kararlılığına büyük hayranlık duyduğunu ifade etti.
Scaloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burkina Faso'dan gelenlere büyük bir teşekkür göndermek istiyorum" dedi. "Diğer oyuncularının karşılaştığı sorunların tam ayrıntılarını bilmiyorum ama buraya gelenler gösterdikleri çaba nedeniyle takdiri hak ediyor. Futbola saygı gösterdiler, biz de onların mücadelesine saygımızdan sanki finalmiş gibi ciddi oynadık."
- AFP
Burkina Faso, iç idari sorunlarını çözmeye odaklandı
Burkina Faso Futbol Federasyonu, kıdemli kadro oyuncularıyla yaşanan lojistik prosedürler ve mali anlaşmazlıkları çözmek için artık acil idari çalışmalarla karşı karşıya. Federasyon, gelecek milli maç araları öncesinde milli takım operasyonlarını istikrara kavuşturmayı hedefliyor.
Arjantin, milli ara dönemindeki ikinci maçını üst üste ikinci kez gol yemeden kazanarak tamamladı.
Burkina Faso, takım lojistiğini yeniden yapılandırma hedefiyle Güney Amerika'dan ayrılıyor.
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