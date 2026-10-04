Acil durum kadrosu, zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından Buenos Aires'e maçın başlama saatinden yalnızca beş saat önce indi. Taktik hazırlık için zamandan yoksun kalan ve ağır jet lag yaşayan Burkina Faso, son dünya şampiyonuyla karşılaşmak üzere doğrudan sahaya çıkmak zorunda kaldı.

Burkina Faso Futbol Federasyonu (FBF), lojistik aksaklık ve oyuncu değişikliklerine ilişkin resmî bir açıklama yayımladı.

"Genç U23 oyuncuları, bu maça dünya çapındaki oyunculara karşı uluslararası sahnede yeteneklerini kanıtlamak için güzel ve değerli bir fırsat olarak yaklaştı" ifadeleri, FBF'nin açıklamasında yer aldı.