'Onlar favorilerden biri' - Jens Petter Hauge, Bodo/Glimt yenilgisinin ardından acımasız Bayern Münih'i övdü

90 dakika boyunca kalite ve fiziksel dayanıklılık açısından aradaki belirgin farkı kabul eden Hauge, ev sahibi ekibin muazzam kadro derinliğini övdü ve onları kıtasal kupanın gerçek adaylarından biri olarak nitelendirdi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan kanat oyuncusu şöyle dedi: "Çok zordu, Bayern mükemmel bir takım. Bugün 90 dakika boyunca bunu sürdürecek kaliteye ya da güce sahip değildik. Bizim de çok iyi bir takımımız ve çok fazla kalitemiz var, her rakibe karşı iyi oynayabiliriz ama bugün yaptığımızdan daha iyisini yapmamız gerekiyor."

Turnuvanın önde gelen favorilerine ilişkin değerlendirmesinin altını çizen Hauge, şunları ekledi: "Bayern benim için kesinlikle favorilerden biri ama tabii ki Paris Saint-Germain ya da Barcelona gibi takımlar da var."