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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

'Onlar favorilerden biri' - Jens Petter Hauge, Bodo/Glimt yenilgisinin ardından acımasız Bayern Münih'i övdü

J. Hauge
Bayern Münih
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi
Bundesliga
Premier Lig - Eliteserien

Bodo/Glimt kanat oyuncusu Jens Petter Hauge, Bayern Münih'in 5-0'lık net galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilecek gerçek adaylardan biri olduğunu söyledi. Münih'te ilk yarıda dirençli bir performans sergilemesine rağmen Norveç ekibi, devre arasından sonra aralıksız baskı karşısında çöktü ve Vincent Kompany'nin takımı Allianz Arena'da adeta şov yaptı.

  • Bayern Münih ikinci yarıya damga vurdu

    Bodo/Glimt, perşembe günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Bayern'e 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak ikinci yarıdaki çöküşünün bedelini ödedi.

    Norveç ekibi, golsüz geçen ilk yarıda ev sahibini durdurmak için disiplinli bir savunma performansı sergiledi ancak ilk tercih kalecisi Nikita Haikin'in sakatlanmasının ardından ivmesi dağıldı.

    Jamal Musiala'nın golü, Harry Kane'in tarihe geçen kafa golü, Alphonso Davies'in sert şutu ve Michael Olise'nin iki golü, sonunda Vincent Kompany'nin takımına ezici bir galibiyet getirdi.

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    Hauge, zorlu ev sahibi ekibi övdü

    90 dakika boyunca kalite ve fiziksel dayanıklılık açısından aradaki belirgin farkı kabul eden Hauge, ev sahibi ekibin muazzam kadro derinliğini övdü ve onları kıtasal kupanın gerçek adaylarından biri olarak nitelendirdi.

    Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan kanat oyuncusu şöyle dedi: "Çok zordu, Bayern mükemmel bir takım. Bugün 90 dakika boyunca bunu sürdürecek kaliteye ya da güce sahip değildik. Bizim de çok iyi bir takımımız ve çok fazla kalitemiz var, her rakibe karşı iyi oynayabiliriz ama bugün yaptığımızdan daha iyisini yapmamız gerekiyor."

    Turnuvanın önde gelen favorilerine ilişkin değerlendirmesinin altını çizen Hauge, şunları ekledi: "Bayern benim için kesinlikle favorilerden biri ama tabii ki Paris Saint-Germain ya da Barcelona gibi takımlar da var."

  • Knutsen pahalıya mal olan sakatlıktan yakındı

    Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, aradan sonra takımını raydan çıkaran savunma zaafından yakınırken Alman devinin üstün hücum gücüne de kredi verdi.

    Bundesliga devini tebrik eden teknik adam, "Bayern'i tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım ve bireysel olarak çok güçlü oyunculara sahipler. İlk yarıdan çok memnunum. Planımızı çok iyi uyguladık, iyi savunma yaptık ve kontra atak fırsatları yakaladık" dedi.

    Kalecisini kaybetmenin belirleyici etkisine dikkat çeken Knutsen, "Ne yazık ki kalecimizi sakatlık nedeniyle kaybettik. Ardından ikinci yarıda sorunlar yaşadık ve oyundan koptuk. Bu iyi değildi ve bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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    Norveçlileri zorlu bir sınav bekliyor

    Bodo/Glimt, Odin Bjortuft'un Münih'teki geç oyundan atılmasının ardından hızla toparlanmalı ve savunmadaki uyum sorununu çözmeli. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki zorlu fikstür, Knutsen'in ekibinin yaklaşan kritik iç saha ve deplasman maçları serisinde kolektif dayanıklılığını yeniden bulmasını gerektiriyor. Allianz Arena'da ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi, eleme turlarında yer alma yarışlarını sürdürmeleri için kritik önem taşıyacak.

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