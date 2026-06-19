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Haiti fansGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

"Önemli olan neler yapabileceğimizi göstermek" - Brezilya, Haiti'ye çalkantılı dönemlerde uzun süredir ilham kaynağı oldu; şimdi ise Les Grenadiers, aynı sahnede yer almayı hak ettiklerini kanıtlamak istiyor

Analysis
Haiti
Brezilya
Brezilya - Haiti
FEATURES
Dünya Kupası
Vinicius Junior
Ronaldinho

Brezilya, Haiti’ye en karanlık dönemlerinde uzun zamandır ilham kaynağı olmuştur. Şimdi Les Grenadiers, Dünya Kupası sahnesinde Brezilya ile karşı karşıya geliyor ve sadece hayranlık duymakla kalmayıp, buraya ait olduklarını kanıtlamayı hedefliyor.

PHILADELPHIA -- 17 Şubat 1971’de Pelé, Haiti’de bir maç oynadı. Santos takımı, Haiti milli takımıyla resmi olmayan bir dostluk maçı oynamak üzere programlanmıştı. Maçın skoru, günümüze kadar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birkaç dağınık habere göre, Brezilyalı kulüp takımı maçı 2-0 kazandı.

Ancak sonuç önemli değil. Bunun yerine akıllarda kalan, Port-au-Prince’deki seyircinin tam olarak nasıl tepki verdiğine dair görüntüler ve sesler. Gözyaşlarına boğulan insanlar vardı. Seyirciler 90 dakika boyunca çığlık attı.

Bundan bir gün önce, Pelé’ye dönemin cumhurbaşkanı François Duvalier tarafından el yazısıyla imzalanmış bir “ulusal liyakat belgesi” takdim edilmişti. İki ülke arasında uzun süredir bir ilişki vardı. Ve o anda bu ilişki, ülkenin en yüksek makamının onayıyla resmileştirilmişti.

Ve bu bağ – hem futbol hem de manevi açıdan – o günden beri devam ediyor. Haitililer, Brezilya futbolunu tarzı, yeteneği ve sambası nedeniyle idolize ettiler. O günden beri onu taklit etmeye çalıştılar. Birçok Haitili, her şeyden önce Brezilya taraftarıdır. Ve Cuma gecesi, iki takım karşı karşıya gelecek; bu futbol bağı nihayet Dünya Kupası sahnesinde sergilenen bir karşılaşma olacak.

“Brezilya her zaman bir futbol devi olmuştur. Brezilyalı oyunculara bakıyoruz ve onlardan ilham alıyoruz. İşte bu yüzden Haiti’de Brezilya’ya hayran olan çok sayıda insan var,” diye açıkladı 1970’lerde Haiti Milli Takımı’nda forma giyen Gerald Jean, GOAL’a.

  • Haitian supporters of the Brazilian soccAFP

    "Haitililer uzun zamandır Brezilya stiline hayranlık duymaktadır"

    Jean bunu iyi bilir. O, Brezilya milli takımında yetişen gençlerden biriydi. Ancak aynı zamanda kendi yolunu da çizdi. Haiti adına FIFA tarafından onaylanmış sadece iki maçta forma giydi; hem memleketinde hem de daha sonra Brezilya’da sayısız başka maçta oynadı.

    Bu, Brezilyalıların ona bir lakap takması için yeterliydi.

    "Bana 'Jair' derlerdi (1970 Dünya Kupası şampiyonu takımın bir üyesi olan Jarzinho'nun kısaltması)," diyor GOAL'a gülerek, Philadelphia'nın kalabalık bir caddesinde dururken.

    Jean belki de kendini biraz hafife alıyor. 1974’ten 1978’e kadar hem profesyonel hem de amatör düzeyde Haiti Milli Takımı’nda forma giydi. Kulüp oyuncusu olarak adadaki çeşitli liglerde oynadı, ardından 70’lerin sonlarında finans danışmanı olmak üzere taşındığı ABD’de de forma giydi.

    “Şu anki gibi değildi. Süper Ligimiz vardı, başka ligler de vardı, vesaire. Çeşitli takımlarda oynadım ama tam anlamıyla profesyonel değildim. Çünkü o zamanlar o imkânımız yoktu. Mali durum aynı değildi,” dedi.

    Kalbi Haiti futboluna bağlı olsa da, pek çok kişi gibi o da tutkulu bir Brezilya taraftarı olarak büyüdü. Pele ve Jairzinho’nun oynadığı günleri hatırlıyor; ancak 60’lar ve 70’ler boyunca Santos’ta gol yağmuru yaşatan Edu’yu daha çok seviyordu. Çeşitli dostluk maçlarında Carlos Alberto ve Rivellinho ile karşı karşıya oynadı. Brezilya’ya defalarca seyahat etti. O zamanlar onlar onun rakipleriydi. Ama aynı zamanda arkadaşlarıydılar da.

    “Harikaydı,” diyor gülümseyerek, omuzlarına bir bayrak asmış, Haiti formasıyla dururken.

    Jean, yaklaşık 50 yıldır New York’ta yaşıyor ve hem Haiti’yi hem de Brezilya’yı takip ediyor. Ancak Cuma gecesi, kazanmasını istediği tek bir takım var.

    “Artık eskisi gibi değil. Rekabet etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bir amaç uğruna oynuyoruz. Şu anda Dünya Kupası’ndayız. Eleme turlarını geçtik, yani artık kendimiz için bir şeyler başarabiliriz,” diyor.

    Bu duygu, Philadelphia’daki kalabalığın çoğu tarafından paylaşılıyor. Numa St. Louis, New York’ta doğdu ancak Haiti’de büyüdü. Lise ve üniversitede futbol oynadı. Hâlâ her hafta oynuyor. Kendi deyimiyle, “büyük bir futbol hayranı.”

    Ve Brezilya ile olan bağı da anlıyor.

    “Çoğu Haitili, Brezilya’yı destekliyor: oyun stili, müzik. Ama sadece bu da değil; kültürel ve tarihsel olarak, Haiti ile Brezilya arasında çoğu insanın farkında olmadığı bir bağ var,” dedi St. Louis. “Haitililer uzun zamandır Brezilya’nın oyun stiline hayran: yetenek, paslar, top sürme. Brezilyalılar da bu yaklaşımı takdir ediyor.”

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  • Haiti Italy 1974Getty

    "Afrika kökenine dair daha güçlü bir his"

    Ancak bu, futboldan daha derin bir konu.

    “Afrika dışında, Haiti ve Brezilya en fazla siyah kültürüne veya siyah nüfusa sahip ülkeler,” diye açıkladı St. Louis. “Afrika kökenlerine daha güçlü bir bağlılık sergileyen iki ülke bunlar. Dine bakarsanız, ister Santoria ister Voodoo olsun, davullar, danslar, Kompa ile Samba arasındaki farklar. Ayrıca Brezilya’da da bir Haiti topluluğu var.”

    Bu kimlikte de bir bağlantı var. St. Louis, kendinize benzeyen oyunculara destek vermenin daha kolay olduğunu söyledi.

    “Siyasi gelişmeleri yakından takip eden çoğumuz için bu sadece bir maç değil. Aynı zamanda jeopolitikanın, kültürün ve tarihin bir yansıması. Dolayısıyla Brezilya’ya baktığımızda, siyah bir takım görüyoruz; siyah diasporasını temsil eden bir takım. Bu da bizde büyük bir duygu uyandırıyor,” diye ekledi St. Louis.

    Bu takım, elemeyi geçmesine rağmen, çok özel bir yük taşıyor. Haiti, tek bir iç saha maçı bile oynamadan Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan tek takım oldu – ülkenin çalkantılı siyasi durumu işte böyle. Taraftarlarının Dünya Kupası’na seyahat etmesine izin verilmiyor. Burada başardıkları şey, bir spor mucizesine olabildiğince yakın.

    “Ülke adeta altüst olmuş durumda. Bu da oyuncuların ne kadar yürekli olduğunu gösteriyor,” dedi Jean.

    St. Louis için, ülkesinin bu kadar iyi performans sergilemesini görmek çok tatmin edici. 1974’te Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan son Haiti takımının da hiç de fena olmadığını hemen hatırlattı. O takımın oyuncusu Emmanuel Sanon, İtalyan kaleci Dino Zoff’a karşı 1.142 dakika boyunca gol atamayan ilk oyuncuydu. Sanon’un maçtan önce, elektrik gibi hızı sayesinde gol atacağını söylediği rivayet edilir. O dönemde aylık sadece 200 dolar kazanıyordu.

    St. Louis, bu tür hikayeleri dinleyerek büyüdü. Haiti, dünya sahnesinde yeniden adından söz ettirmeye başladığında o da inanmaya başladı. Altın Kupa’da sergilenen birkaç güçlü performans umut verdi. Ve ardından eleme başarısı geldi. Son katılımlarından 50 yıl sonra burada olmak, her şey demek.

    “Haiti’nin orada olması, katılımdan çok daha fazlası. Bu bir kültür meselesi. Bir gurur meselesi. Bir kültürü sergilemek ve neler yapabileceğimizi göstermekle ilgili,” dedi St. Louis.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Burası tıklım tıklım olacak"

    Cumartesi günü ise bu durum gayet açıktı. Philadelphia’da yaklaşık 11.000 Haitili yaşıyor. Ancak binlerce kişi New York’tan güneye, Miami’den kuzeye doğru yola çıktı. Bir sokak köşesinde duran bir gönüllü, GOAL’a şehirdeki arkadaşlarını yabancılara bayrak dağıtmaları için görevlendirdiğini söyledi. Yaklaşık 19.000 bayrak bastırmıştı.

    Etkinlikler her yerde düzenlendi. Geleneksel bir sokak festivali, canlı müzik, satıcılar ve daha fazlası için yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Teknik olarak bu bir futbol etkinliği değildi. Ancak herkes futbol forması giyiyordu. Bayraklar, şapkalar ve formalar kamyonların arkasından satılıyordu. Tezahüratlar erken saatlerde başladı ve aslında hiç durmadı.

    Şehir merkezinin beş mil kuzeyinde bulunan Philadelphia’nın “Little Haiti” bölgesi, barlar ve restoranlarla dolup taştı.

    Popüler bir Haiti restoranı olan Guo’s’ta çalışan bir garson, GOAL’a telefonda aceleyle “Burası tıklım tıklım olacak” dedi.

    Futbol hayranı olmayan pek çok kişi de bu coşkuya kapıldı. Marcus Palmer, pek çok kişi gibi, FIFA oynayarak futbolla ilgilenmeye başladı. Bu sporu seviyordu, ancak daha sonra bir Haiti ailesine damat olarak katıldı.

    Ve bu durumun, ona bu heyecana kapılmaktan başka bir seçenek bırakmadığını söyledi.

    “Oğlum çok heyecanlıydı. Hepimiz bayraklar aldık. Hemen ‘peki, Haiti milli takım formalarını nereden alabiliriz’ diye araştırmaya başladık. Yani, herkesin Haiti’nin iyi bir performans sergilemesi için gerçekten hazır olduğunu söyleyebiliriz,” dedi Palmer.

  • Port-au-Prince soccer fans cheer as BrazAFP

    "Aslında rekabet etmek için buradayız"

    O, Cumartesi günü sokaklara dökülen pek çok kişiden biri; futbolsever olsun ya da olmasın.

    Elbette, etraftaki pek çok kişi Brezilya forması giymişti. Ancak Haiti de kendi anını yaşadı. Ve bu akşam, bunu birlikte kutlayacaklar. Bu Dünya Kupası pek çok dostane rekabeti ortaya çıkardı ve bu da onlardan biri. Riskler yüksek. Haiti, grup aşamasındaki ilk maçında İskoçya'ya yenildi. Grup aşamasını geçebilmek için büyük olasılıkla Fas ve Brezilya karşısında bir galibiyet ve bir beraberliğe ihtiyaçları var. Brezilya ise geçen hafta Fas ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

    Teknik olarak bu takımlar daha önce karşı karşıya gelmişti. En unutulmaz karşılaşmalardan biri, siyasi kargaşanın yaşandığı bir dönemde, 2004 yılında Port-au-Prince’te BM destekli bir barış inşası maçı kapsamında Brezilya ile Haiti’nin oynadığı maçtı. Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Haiti geçici hükümetinin üyeleri de maçı izlemişti.

    Selecao, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Roberto Carlos ve Adriano’dan oluşan yıldızlarla dolu bir kadroyla sahaya çıktı. Stadyumda 15.000 kişi vardı ve sokaklarda yaklaşık 100.000 kişinin olduğu tahmin ediliyordu. Brezilya ve Haiti bayrakları yan yana dalgalanıyordu. O zaman sonuç tartışmaya yer bırakmamıştı: Brezilya 6, Haiti 0. Ve bu gerçekten de önemli değildi.



    Ancak bu sefer önemli. Ve tüm olasılıklara rağmen Haiti inanıyor.

    “Bazıları, ‘artık buradayız’ diyor. Biz sadece katılmak için burada değiliz; diğer herkes gibi gerçekten rekabet etmek için buradayız. Anlıyor musunuz?” dedi Jean.

    Yüzbinlerce kişi anlıyor.

Dünya Kupası
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