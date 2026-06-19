"Önemli olan neler yapabileceğimizi göstermek" - Brezilya, Haiti'ye çalkantılı dönemlerde uzun süredir ilham kaynağı oldu; şimdi ise Les Grenadiers, aynı sahnede yer almayı hak ettiklerini kanıtlamak istiyor

PHILADELPHIA -- 17 Şubat 1971’de Pelé, Haiti’de bir maç oynadı. Santos takımı, Haiti milli takımıyla resmi olmayan bir dostluk maçı oynamak üzere programlanmıştı. Maçın skoru, günümüze kadar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birkaç dağınık habere göre, Brezilyalı kulüp takımı maçı 2-0 kazandı.

Ancak sonuç önemli değil. Bunun yerine akıllarda kalan, Port-au-Prince’deki seyircinin tam olarak nasıl tepki verdiğine dair görüntüler ve sesler. Gözyaşlarına boğulan insanlar vardı. Seyirciler 90 dakika boyunca çığlık attı.

Bundan bir gün önce, Pelé’ye dönemin cumhurbaşkanı François Duvalier tarafından el yazısıyla imzalanmış bir “ulusal liyakat belgesi” takdim edilmişti. İki ülke arasında uzun süredir bir ilişki vardı. Ve o anda bu ilişki, ülkenin en yüksek makamının onayıyla resmileştirilmişti.

Ve bu bağ – hem futbol hem de manevi açıdan – o günden beri devam ediyor. Haitililer, Brezilya futbolunu tarzı, yeteneği ve sambası nedeniyle idolize ettiler. O günden beri onu taklit etmeye çalıştılar. Birçok Haitili, her şeyden önce Brezilya taraftarıdır. Ve Cuma gecesi, iki takım karşı karşıya gelecek; bu futbol bağı nihayet Dünya Kupası sahnesinde sergilenen bir karşılaşma olacak.

“Brezilya her zaman bir futbol devi olmuştur. Brezilyalı oyunculara bakıyoruz ve onlardan ilham alıyoruz. İşte bu yüzden Haiti’de Brezilya’ya hayran olan çok sayıda insan var,” diye açıkladı 1970’lerde Haiti Milli Takımı’nda forma giyen Gerald Jean, GOAL’a.