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'Önemli olan nasıl geri döndüğünüz' - Elliot Anderson, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından Manchester City karşısında parlamaya hazır
Yarı final yenilgisinin acısını aşmak
Anderson, yakın zamanda alınan Dünya Kupası yarı final yenilgisinin kendisini hâlâ üzdüğünü kabul etti. Ancak zaman geçtikçe bu durumu aşmaya başladı ve City ile yeni yolculuğuna çıkmaya hazırlandı. Anderson'ın, City'nin bu pazar Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Premier League şampiyonu Arsenal ile Community Shield'da karşılaşacağı maçta kulüp adına ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.
Turnuvanın duygusal yükünü değerlendiren Anderson, böylesine önemli bir yenilgiden sonra bunu geride bırakmanın zorluğu konusunda açık konuştu. Anderson, muhabirlere yaptığı açıklamada, “Gerçekten zor” dedi. “Hâlâ bununla biraz mücadele ediyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Önemli olan, nasıl geri döndüğünüz. Bunu düşünmek için üç haftam oldu ama artık yeni bir sezon ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Küresel sahnede değerini kanıtlıyor
Anderson, o yaz düzenlenen turnuvada parlayan İngiliz oyunculardan biriydi. İngiltere formasıyla 8 maçta oynadı ve play-off'ta Fransa'yı 6-4 yenerek bronz madalya kazanmalarına yardımcı oldu. 1 asist yapan Anderson, 386 başarılı pasla yüzde 90 isabet oranı yakaladı, 19 başarılı top kapma ve 28 uzaklaştırma yaptı. Anderson, bu deneyimin kendisini dünyanın en büyük kulüplerinden biri için oynamanın baskısına hazırladığına inanıyor.
"Dünya Kupası sahnesinde performans gösterebildiğimi bilmek bana büyük özgüven veriyor. Açıkçası daha önce bu kadar büyük bir organizasyonda oynamamıştım. Bu benim için gerçekten çok iyi bir testti," dedi Anderson.
Rodri'nin yokluğunu doldurmak
Anderson'ın gelişi için zamanlama, özellikle orta sahanın kilit ismi Rodri'nin geleceği şu anda belirsizliklerle çevriliyken, City adına bundan daha kritik olamazdı. Barcelona, 30 yaşındaki İspanyol için girişimlerini hızlandırdı ve Ballon d'Or kazananını Camp Nou'ya getirme girişimi kapsamında çarşamba günü £51 milyonluk yeni bir teklif sundu. Anlaşma tamamlanırsa, Anderson'dan orta sahanın merkezinde oluşacak büyük boşluğu doldurmak için sorumluluk alması beklenecek.
Oyun tarzının İspanyol milli oyuncununkine uyup uymadığı sorulduğunda Anderson, farklı taktik gerekliliklere uyum sağlama becerisine güvendiğini söyledi. "Sanırım öyle. Orta sahada çeşitli şeyler yapabilirim ve nerede kullanılacağıma bakarım" dedi. "Her yerde oynarım. Pozisyon üretmek, ileri çıkmak ya da benden bunu isterlerse diğer rolde oynamak."
"Menajerle birkaç kez konuştum. Yapmam gereken türden şeyleri anlattı. Çok fazla koşu, çok fazla enerji var. Amaç oyunu kontrol etmeye çalışmak. Benim yapabildiğim şey de bu."
- Getty Images
Etihad'da rekor beklentiler
Anderson'ın Manchester'a uzanan yolculuğu, Nottingham Forest'tan £116 milyonluk rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmasıyla dikkat çekti. Bu rakam, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye £117 milyonluk transferiyle kısa süreliğine geride kalsa da, tarihin en pahalı Britanyalı oyuncularından biri olmanın baskısı önemini koruyor. Kariyerine Newcastle United'da başlayan Anderson'ın basamakları hızla tırmanışı tam anlamıyla baş döndürücü oldu.
Anderson, "Bu her zaman benimle olacak. Kendime ve performanslarıma odaklandığım sürece yapabileceğim tek şey bu. Sonuçta bu futbol, değil mi?" dedi.
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