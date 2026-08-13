Anderson, yakın zamanda alınan Dünya Kupası yarı final yenilgisinin kendisini hâlâ üzdüğünü kabul etti. Ancak zaman geçtikçe bu durumu aşmaya başladı ve City ile yeni yolculuğuna çıkmaya hazırlandı. Anderson'ın, City'nin bu pazar Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Premier League şampiyonu Arsenal ile Community Shield'da karşılaşacağı maçta kulüp adına ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.

Turnuvanın duygusal yükünü değerlendiren Anderson, böylesine önemli bir yenilgiden sonra bunu geride bırakmanın zorluğu konusunda açık konuştu. Anderson, muhabirlere yaptığı açıklamada, “Gerçekten zor” dedi. “Hâlâ bununla biraz mücadele ediyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Önemli olan, nasıl geri döndüğünüz. Bunu düşünmek için üç haftam oldu ama artık yeni bir sezon ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor.”