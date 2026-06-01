"Önemli olan gerçeği görmek" - Ricardo Pepi oyun kurucu yeteneğini sergiledi, Christian Pulisic gol orucunu bozdu ve coşku doruğa çıktı: ABD Milli Takımı'nın Senegal'i mağlup ettiği maçın kazananları ve kaybedenleri

CHARLOTTE -- ABD Erkek Milli Takımı'nın Senegal'i 3-2 mağlup etmesinden kısa bir süre sonra, teknik direktör Mauricio Pochettino üç maçı sıraladı: Paraguay, Uruguay ve bu maç. Bunlar, onun gülümsemeyle bakabildiği üç maçtı. Bunlar, USMNT'nin kendisinin takımdan beklediği şekilde oynadığını gördüğü üç maçtı.

Pochettino, "Artık iyileştirmemiz gereken noktaların, yaklaşık bir buçuk yıldır konuştuğumuz konuların farkındayız" dedi. "Bence artık gerçekleri görme zamanı. Sürekli konuşup durduğunuzda, bazen söylediklerinizi kabul etmek zor olabilir. Bugün iyi bir noktadayız. Burada herkesin bu kararlılığını gördük ve eğer bu tutumu ve kararlılığı sergilersek, muazzam yeteneklere sahip oyuncularımız var, ancak en önemli şey gelişmeye devam etmek."

"Farklı maçlardaki sorun neydi? Sorun bizdik," dedi. "Doğru yerde, doğru kararlılıkla ve doğru tutumla bulunmamamızdı. [Mesele] bir grup olmak, çok sağlam bir grup olmak ve bugün gösterdiğimiz gibi hep birlikte olmak."

Bunu göstermek için iyi bir zamandı. Pazar günkü galibiyetle, USMNT Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırdı. New York'taki yoğun medya etkinlikleri ve Atlanta'nın güneşinde geçen sıcak antrenman günlerinden oluşan fırtınalı bir haftanın ardından, kanıtlayacakları bir şey var diye Charlotte'a geldiler. Belçika ve Portekiz karşısında pek bir şey yapamayan takım değil, sonbaharda Paraguay ve Uruguay karşısında ritmini bulan takım olduklarını göstermeye kararlı bir takım gibi oynadılar.

O maçlar artık çok uzak geliyor. Pazar günü mükemmel değildi, tıpkı o performansların tamamen kötü olmaması gibi. Övgüye değer birçok olumlu yön ve bireysel performans vardı, ancak Pochettino ve ekibinin önümüzdeki günlerde kesinlikle üzerinde duracakları aksaklıklar da vardı. Bu anlamda, bu maç bir Dünya Kupası hazırlık maçı olarak olabildiğince faydalıydı: güveni artıran, ancak düzeltilmesi gereken birçok şey bırakan bir maç.

Bu, takım içinde gerçekleşecek. Dışarıda ise atmosfer daha coşkulu olacak. Birçok oyuncu, ev sahibi atmosferinden ve bunun kendilerine nasıl bir moral verdiğinden bahsetti. Umuyorlar ki bu, Dünya Kupası'nda da devam edecek. Elbette, takım iyi oynarsa bunun gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Pazar günü de öyle oldu.

Pochettino, "Bize gerçekten inanan taraftarlar için zaferin iyi yanı budur" dedi. "Bizim için her zaman kazanmak önemlidir, ancak ortamın bize biraz güvenmesi de önemlidir. Son iki maçtan sonra, bir maç kazanırsanız zirvede olursunuz. Bir maç kaybederseniz? Hayır. Önemli olan, resmi turnuva olan Dünya Kupası'na iyi hislerle girerek doğru dengeyi bulmaya çalışmak."

USMNT, maraton gibi geçeceğini umdukları yazın ikinci haftasına girerken iyi bir ruh hali içinde.

GOAL, Bank of America Stadyumu'ndaki maçların kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...