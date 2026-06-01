"Önemli olan gerçeği görmek" - Ricardo Pepi oyun kurucu yeteneğini sergiledi, Christian Pulisic gol orucunu bozdu ve coşku doruğa çıktı: ABD Milli Takımı'nın Senegal'i mağlup ettiği maçın kazananları ve kaybedenleri

GOAL, ABD'nin galibiyetinin ardından kimlerin öne çıktığını ve kimlerin daha çok çalışması gerektiğini inceliyor

CHARLOTTE -- ABD Erkek Milli Takımı'nın Senegal'i 3-2 mağlup etmesinden kısa bir süre sonra, teknik direktör Mauricio Pochettino üç maçı sıraladı: Paraguay, Uruguay ve bu maç. Bunlar, onun gülümsemeyle bakabildiği üç maçtı. Bunlar, USMNT'nin kendisinin takımdan beklediği şekilde oynadığını gördüğü üç maçtı.

Pochettino, "Artık iyileştirmemiz gereken noktaların, yaklaşık bir buçuk yıldır konuştuğumuz konuların farkındayız" dedi. "Bence artık gerçekleri görme zamanı. Sürekli konuşup durduğunuzda, bazen söylediklerinizi kabul etmek zor olabilir. Bugün iyi bir noktadayız. Burada herkesin bu kararlılığını gördük ve eğer bu tutumu ve kararlılığı sergilersek, muazzam yeteneklere sahip oyuncularımız var, ancak en önemli şey gelişmeye devam etmek."

"Farklı maçlardaki sorun neydi? Sorun bizdik," dedi. "Doğru yerde, doğru kararlılıkla ve doğru tutumla bulunmamamızdı. [Mesele] bir grup olmak, çok sağlam bir grup olmak ve bugün gösterdiğimiz gibi hep birlikte olmak."

Bunu göstermek için iyi bir zamandı. Pazar günkü galibiyetle, USMNT Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırdı. New York'taki yoğun medya etkinlikleri ve Atlanta'nın güneşinde geçen sıcak antrenman günlerinden oluşan fırtınalı bir haftanın ardından, kanıtlayacakları bir şey var diye Charlotte'a geldiler. Belçika ve Portekiz karşısında pek bir şey yapamayan takım değil, sonbaharda Paraguay ve Uruguay karşısında ritmini bulan takım olduklarını göstermeye kararlı bir takım gibi oynadılar.

O maçlar artık çok uzak geliyor. Pazar günü mükemmel değildi, tıpkı o performansların tamamen kötü olmaması gibi. Övgüye değer birçok olumlu yön ve bireysel performans vardı, ancak Pochettino ve ekibinin önümüzdeki günlerde kesinlikle üzerinde duracakları aksaklıklar da vardı. Bu anlamda, bu maç bir Dünya Kupası hazırlık maçı olarak olabildiğince faydalıydı: güveni artıran, ancak düzeltilmesi gereken birçok şey bırakan bir maç.

Bu, takım içinde gerçekleşecek. Dışarıda ise atmosfer daha coşkulu olacak. Birçok oyuncu, ev sahibi atmosferinden ve bunun kendilerine nasıl bir moral verdiğinden bahsetti. Umuyorlar ki bu, Dünya Kupası'nda da devam edecek. Elbette, takım iyi oynarsa bunun gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Pazar günü de öyle oldu.

Pochettino, "Bize gerçekten inanan taraftarlar için zaferin iyi yanı budur" dedi. "Bizim için her zaman kazanmak önemlidir, ancak ortamın bize biraz güvenmesi de önemlidir. Son iki maçtan sonra, bir maç kazanırsanız zirvede olursunuz. Bir maç kaybederseniz? Hayır. Önemli olan, resmi turnuva olan Dünya Kupası'na iyi hislerle girerek doğru dengeyi bulmaya çalışmak."

USMNT, maraton gibi geçeceğini umdukları yazın ikinci haftasına girerken iyi bir ruh hali içinde.

GOAL, Bank of America Stadyumu'ndaki maçların kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: Christian Pulisic

    Herkes onun bir gole ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kendisi için, takımı için ve aslında herkes için buna ihtiyacı vardı; sadece dış dünyanın biraz nefes alabilmesi için.

    Bu yüzden, Pulisic topu ağlara gönderdiğinde, rahatlamasını görmek kolaydı. Sevinçini görmek de kolaydı.

    "Harika bir duyguydu," dedi. "Son aylarda da çok iyi oynadığım için kendime güvenim tamdı, ama herkes sadece gollerimle ilgileniyor gibi görünüyordu, umarım artık insanlar bu konuyu kapatır. Kendimi iyi hissediyorum."

    Pulisic'in golü, bu takvim yılındaki ilk golü ve 2024'ten bu yana ABD Milli Takımı'ndaki ilk golüydü. Ayrıca müthiş bir bitirişti. Ricardo Pepi'nin pasıyla Pulisic, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Gol orucunun üzerine bir yük oluşturmuşsa bile, bunu hiç göstermedi. Kendine güveni az olan oyuncular böyle bitirişler yapmaz.

    Bu da tartışmayı sonlandırıyor. Pulisic hazır ve bir bakıma bu, ABD Milli Takımı'nın da hazır olduğu anlamına geliyor.

    "Artık zamanımız var. Tüm milli takımlar için uluslararası futbolun güzelliği budur: takıma girersiniz, fazla zamanınız yoktur, birlikte çalışmanın ve kazanmanın yollarını bulmanız gerekir. En iyi uyumu yakalayan takımlar genellikle iyi sonuçlar alır ve şimdi antrenman yapmak için biraz zamanımız oldu, ayrıca olabildiğince hazırlıklı olmak için birkaç haftamız daha var."

    MAĞLUP: Miles Robinson

    Özellikle bu seviyede, kesinlikle yapılmaması gereken bazı hatalar vardır. Yeterince maç oynamış ve sınırın nerede olduğunu bilen Miles Robinson’ın bu dersi almasına hiç gerek yoktu. Ne yazık ki, bir anlık dikkatsizlikle o sınırı aştı ve bunun bedelini ABD ödedi.

    İkinci yarının başında Robinson'ın yaptığı hata, doğrudan Mane'nin maçtaki ikinci golüne yol açtı ve bu golle skor 2-2'ye geldi. Yine, bu tür bir hata kesinlikle yapılmamalıdır ve Mane gibi bir oyuncu söz konusu olduğunda bu iki kat daha geçerlidir. Chris Brady, kaleden çıkmak yerine biraz bekleyerek ona biraz yardımcı olabilir miydi? Belki, ama ilk milli maçında bir hamle yapmaya çalışan genç kaleciyi gerçekten suçlayamazsınız.

    Robinson yeni değil; o bir tecrübeli oyuncu, yani görevi diğerlerinin bu tür hataları yapmasını önlemek. O da hata yaptığında, her şey biraz daha zorlaşıyor. Onun top kaybı, Senegal'in kritik bir anda maça yeniden ortak olmasını sağladı ve bu tür anlar gerçek Dünya Kupası maçlarında daha da kritik önem taşır.

    Yine, Robinson'a bunu söylemeye gerek yok; o zaten biliyor. Ancak USMNT takımı, en azından Chris Richards'ın sakatlığından iyileşmesi için kısa vadede onsuz yoluna devam etmeye çalışırken, Robinson bu süreci kolaylaştırmadı.

    KAZANAN: Ricardo Pepi

    Pepi, üst düzey bir golcü olarak tanınıyor. Görünüşe göre, oldukça iyi bir pasör de.

    ABD Milli Takımı'nın forveti, her iki golde de rol oynadı; ilk golde topu ağlara yönlendiren pası verdi, ikinci golde ise doğrudan asist yaptı. Her iki pas da muhteşemdi ve Pepi'nin dokunuşu olmasaydı bu goller asla gerçekleşemezdi. PSV'nin yıldızı, son birkaç yıldır sakatlık nedeniyle çok fazla zaman kaçırdı, ancak kampta olduğunda fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirme eğilimindedir. Mart ayında olduğu gibi, Pazar günü de gol atmasa da bunu yine başardı.

    "Bence [güçlü başlamak] çok önemli," dedi Pepi. "Tabii ki bu, takıma Dünya Kupası'na girerken ihtiyacımız olan güveni veriyor, böylece bir sonraki maça hazırlıklı oluyoruz."

    Ancak onun için talihsiz bir şekilde, 1 numaralı forvet pozisyonu için rekabet ettiği ana rakibi Folarin Balogun da gol attı, ancak muhtemelen o kadar da gururlu bir şekilde ayrılmayacaktır.

    MAĞLUP: Folarin Balogun

    Balogun'a burada bir "L" notu vermek için biraz yaratıcı davranıyoruz. Muhteşem bir performans sergiledi. Yine de hayal kırıklığına uğrayacaktır, çünkü Charlotte'tan sadece bir golle değil, bir sürü golle ayrılabilirdi.

    Elbette bir gol attı ve bu gol maçın galibiyet golü oldu. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendisi üç gol daha atabileceğine inanıyor. Bir vuruşu isabetsizdi, bir diğeri geçersiz sayıldı ve bir diğeri de çok iyi bir kurtarışla uzaklaştırıldı. Diğer birçok günde, özellikle de Monako'da futbol tanrılarının onun tarafında olduğu gibi, hat-trick yaparak maç topuyla ayrılacaktı.

    Yine de Balogun hiçbir şey kaybetmedi. Aksine, ne kadar dinamik olduğunu ve ABD Milli Takımı'nın karşılaştığı herhangi bir savunmaya ne kadar zarar verebileceğini gösterdi. Keşke onlara daha fazla zarar verseydi diye düşünecektir, bu da kesinlikle bir sonraki maça giderken motivasyonunu yüksek tutacaktır.

    KAZANAN: Sergino Dest

    Dest'in oyuncu değerlendirme raporunda, oyun stilinin belirli bir yönünü vurgulayan büyük bir bölüm mutlaka yer alacaktır: O, yeni şeyler denemeyi sever. Savunmacıları geçmek için top sürmeyi sever. Tehlike yaratacak paslar atmayı sever. Her şeyden çok, taraftarları koltuklarından kaldıracak hareketler yaparak sahada eğlenmeyi sever.

    PSV'nin yıldızı, Pazar günü oynadığı 45 dakikada bu tür anları birkaç kez yaşadı ve bunları kanıtlama yeteneği sayesinde ne kadar eşsiz olduğunu bir kez daha gösterdi.

    En önemlisi elbette attığı gol oldu. Aynı zamanda en basit golüydü. Pulisic'in pasıyla Dest, üçüncü uluslararası golünü atmak için sadece son vuruşu yapması yeterliydi. Hem o anda hem de maç sonrası Pulisic'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

    "Genel olarak bana o asistini yaptığı için mutluydum," dedi Dest. "Bence o da harika bir maç çıkardı, hem golü hem de asisti var, bu önemli. Bana o pası verdiği ve fırsatı gördüğü için mutluydum. Tek yapmam gereken topu ağlara göndermekti."

    Ancak Dest bundan sonra çok daha fazlasını yaptı. Maç boyunca özgüveni artarken, düzenli olarak savunma oyuncularıyla mücadele etti. Dest top sürmeye başladığında, işler çığ gibi büyür. Pazar günü de öyle oldu.

    "Her zaman sadece oynamayı severim, bilirsiniz, becerilerimi kullanarak oynamayı falan," dedi. "Maçta sık sık topu alırsam, o özgüveni kendim oluştururum gibi hissediyorum çünkü maçta daha fazla top dokunuşunuz olursa, daha fazla seçeneğiniz olur ve daha fazla şey deneyebilirsiniz. O zaman muhtemelen işe yarar."

    Pazar günü işe yaradı ve Dünya Kupası boyunca da işe yararsa, ABD Milli Takımı çok, çok daha iyi bir takım olacak.

    MAĞLUP: Senegal

    Senegal için bu Dünya Kupası serüveni zorlu bir başlangıç yaptı; bu takımın da ABD Milli Takımı kadar olumlu bir havaya ihtiyacı vardı.

    Geçen hafta, teknik direktör Pape Thiaw'ın sözleşme sorunları nedeniyle ABD'ye giden takım uçağına binmeyi reddettiği yönünde haberler çıktı. Federasyon ve Thiaw bu haberleri yalanladı. Ancak bu olay, Dünya Kupası'nın tartışmalı bir şekilde başlamasına neden oldu ve birkaç gün sonra alınan mağlubiyet de bu tartışmanın ortadan kalkmasına pek yardımcı olmadı.

    Elbette iyi yanlar da vardı, zira Senegal yenilgiye rağmen bazı iyi anlar yaşadı. Ancak genel olarak, USMNT'nin presiyle başa çıkmakta zorlandılar.

    "ABD milli takımının nasıl oynadığını görmek için çok fazla video izledik," dedi Thiaw. "Yüksek pres yapmayı seviyorlar, çok fiziksel oynuyorlar ve biz de ilk hattı atlamaya çalışarak buna hazırlandık. Ne yazık ki, çok fazla geriden oynadık ve bu da onların yüksek presiyle ilgili bazı sorunlar yaşamamıza neden oldu. Ama yine de ABD milli takımını tebrik ederim. Çalışmaya devam edeceğiz."

    Sırada, 9 Haziran'da Suudi Arabistan ile bir hazırlık maçı var, ardından 16 Haziran'da Fransa ile karşılaşacaklar. Senegal'in bolca zamanı var, ancak iyi bir başlangıç yapma fırsatını kaçırdılar.