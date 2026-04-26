"Önemli kararlar" Arsenal'in aleyhine mi işliyor? Gunners Premier Lig şampiyonluğu için mücadele ederken Mikel Arteta kırmızı kart kararına öfkeleniyor

Arteta, Pope'un faulüyle ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Benim görüşüme göre de bunun açıkça kırmızı kartlık bir hareket olduğunu söylemeliyim. O anı 10 kez izledim. Eğer hiç futbol oynadıysanız, bunun kırmızı kart olduğunu bilirsiniz. Bu, iki maçta ikinci kez oluyor çünkü Manchester City maçında Kai Havertz ilerlerken [Abdukodir] Khusanov 1-1'de ona faul yaptı, durum ortada. Bu kırmızı kartlık bir hareket."

İspanyol teknik adam öfkesini dile getirmeye devam ederek, faulün yapıldığı yer ve savunma oyuncusunun bulunmaması nedeniyle kararın açık olması gerektiğini belirtti. "Yani bu da bir ayrıntı. Umarım bu durum değişir. Herkesin kendi görüşü vardır, ben de buraya kendi görüşümü söylemeye geldim. Ben bu işin içinde uzun süredir olan biriyim. Herhangi bir oyuncuya sorabilirsiniz, çünkü topun gidişatı ve bulunduğu yere bakıldığında orada kaleci yok. Eğer bu durum tersi olsaydı, bu bir kırmızı karttı," diye ekledi.