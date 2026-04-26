"Önemli kararlar" Arsenal'in aleyhine mi işliyor? Gunners Premier Lig şampiyonluğu için mücadele ederken Mikel Arteta kırmızı kart kararına öfkeleniyor
Arteta hakemlerden daha fazlasını istiyor
Arsenal teknik direktörü, son dönemdeki hakem kararlarına duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, takımının son iki maçında hem Manchester City hem de Newcastle United'ın 10 kişi kalması gerektiğini öne sürdü. Londra ekibi, Eberechi Eze'nin erken attığı gol sayesinde Emirates Stadyumu'nda Magpies'i 1-0 mağlup etmeyi başardı, ancak maç sonrası tartışmalar ikinci yarıdaki bir tartışmalı anın gölgesinde geçti.
Olayda Pope, maçın bitimine 16 dakika kala yedek oyuncu Viktor Gyokeres'e sert bir şekilde çarptıktan sonra sadece sarı kartla kurtuldu. VAR incelemesine rağmen saha hakeminin kararı değişmedi ve bu durum Arsenal yedek kulübesinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Arteta, özellikle şampiyonluk yarışı göz önüne alındığında bu faulün kırmızı kart gerektirdiğinde ısrarcıydı.
Papa olayı eleştirilerin hedefinde
Arteta, Pope'un faulüyle ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Benim görüşüme göre de bunun açıkça kırmızı kartlık bir hareket olduğunu söylemeliyim. O anı 10 kez izledim. Eğer hiç futbol oynadıysanız, bunun kırmızı kart olduğunu bilirsiniz. Bu, iki maçta ikinci kez oluyor çünkü Manchester City maçında Kai Havertz ilerlerken [Abdukodir] Khusanov 1-1'de ona faul yaptı, durum ortada. Bu kırmızı kartlık bir hareket."
İspanyol teknik adam öfkesini dile getirmeye devam ederek, faulün yapıldığı yer ve savunma oyuncusunun bulunmaması nedeniyle kararın açık olması gerektiğini belirtti. "Yani bu da bir ayrıntı. Umarım bu durum değişir. Herkesin kendi görüşü vardır, ben de buraya kendi görüşümü söylemeye geldim. Ben bu işin içinde uzun süredir olan biriyim. Herhangi bir oyuncuya sorabilirsiniz, çünkü topun gidişatı ve bulunduğu yere bakıldığında orada kaleci yok. Eğer bu durum tersi olsaydı, bu bir kırmızı karttı," diye ekledi.
Şampiyonluk yarışındaki puan farkları ve 'gerçeklik'
Arteta’nın açıklamaları, Man City’ye karşı alınan 2-1’lik yenilgiye de değindi; teknik direktör, Abdukodir Khusanov’un Kai Havertz’e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyor. Arsenal teknik direktörü, mazeret aramadığını, ancak yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kovalayan takımın sezonun kritik bir döneminde “önemli kararların” Arsenal lehine sonuçlanmamasının bir örüntüsüne dikkat çektiğini vurguladı.
Arteta, "Her şeyin söz konusu olduğu kritik anlarda son iki maçın gerçekliğini söylüyorum. Her şeyin bizim lehimize gitmesi gerekiyor ama gitmedi" diye ekledi. "Hiçbir mazeret göstermiyorum. Bunu en iyi anlayan kişi benim. Maçı kaybettiğimizde bu konudan bahsetmedim. Kazandığımızda bahsediyorum. Bugün kırmızı kart var. Manchester'da kırmızı kart var ve dünya farklı bir yer. Hepsi bu."
Atlético maçı öncesinde sakatlık endişeleri
Hakem kararları gündemin merkezindeyken, Arsenal bir yandan da Havertz ve golcü Eze'nin sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyiş yaşıyor. Her iki oyuncu da zorlu galibiyet sırasında sağlık sorunları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı; bu durum, Çarşamba gecesi Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için forma giyip giyemeyecekleri konusunda şüphe uyandırdı.
Arteta, "Kaslarında ufak sorunlar var" dedi. "Çok ciddi olduğunu düşünmüyoruz. Çarşamba günü oynayabilecekler mi, bekleyip göreceğiz." Maçlar birikiyor ve hem ligde hem de Avrupa'da baskı artarken, Arteta yıldızlarının İspanya deplasmanı için bir an önce iyileşmesini umuyor.