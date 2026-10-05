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'Önemli bir maça çok yakın' - Gian Piero Gasperini neden Paulo Dybala ile Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin Arjantin'e vedasında yer almasını engelledi?
Gasperini, Roma için zor bir karar verdi
Roma Teknik Direktörü Gasperini, Dybala ile Molina'nın bu hafta Messi'nin Arjantina formasıyla son maçını izlemek için Güney Amerika'ya gitmeyeceğini doğruladı. Efsanevi forvetin, 7 Ekim Çarşamba günü Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında milli takım kariyerine kesin olarak veda etmesi bekleniyor.
Dybala ile Molina mevcut milli ara için kadroya çağrılmamış olsa da, Roma'nın iki oyuncusu bu duygusal ana tribünden tanıklık etmeyi umuyordu. İki oyuncu da Messi ile derin bir bağa sahip ve toplamda 105 milli maça çıktılar.
Ancak Gasperini, kıtalararası yolculuğa resmen izin vermedi. İtalyan teknik adam, Roma'nın yoğun iç saha takvimine dönmesinden önce ikilinin bu seyahati gerçekleştirmesi için yeterli zaman olmadığında ısrar ediyor.
- Getty Images
Arjantin'den çok uzakta
Roma, milli maç arasının ardından zorlu bir fikstür dönemine hazırlanıyor. Bu süreç, pazar günü Como ile oynanacak kritik karşılaşmayla başlayacak. Hemen ardından ise Real Madrid karşısında çok büyük bir sınav gelecek.
Gasperini, pazartesi günü Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda bu mantıklı kararını açıkladı ve iki kilit oyuncunun törensel bir ziyaret için dünyanın öteki ucuna gönderilmesinin yaratacağı lojistik kâbusa dikkat çekti.
"Pazar günkü maçımız gibi önemli bir karşılaşmaya bu kadar yakınken [Dybala ve Molina'nın Arjantin'e gidip gelmesine izin vermek için] yeterli zaman yok," diyen Gasperini sözlerini şöyle sürdürdü: "Arjantin bize çok uzak ve onları oraya göndermek, maçtan hemen önce uzun saatler uçmaları anlamına gelecekti. Roma da bunun yaşanmamasını tercih etti."
Arjantin'e duygusal bir veda
Messi, son on yılda iki Copa America şampiyonluğu, üst üste Dünya Kupası finalleri ve nihai küresel zaferi içeren efsanevi milli takım kariyerine sonunda noktayı koyacak. Kendisi, geniş kesimlerce tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak kabul ediliyor. Gasperini de süper yıldızın mirasının ne denli büyük olduğunu hızlıca kabul etti.
"Messi'nin vedası duygusal olacak" itirafında bulundu Gasperini. "Kişisel olarak çok sayıda yıldız oyuncu gördüm; önce kendim bir oyuncu olarak, ardından da teknik direktör olarak. Ancak Lionel'in başardıklarını başaran başka birini düşünmek zor. Albiceleste ile kariyerinin sona erdiğini görmek beni üzüyor."
Dybala ve Molina kadroda yer almazken, tarihi gecede birkaç Serie A yıldızı sahnede olacak. Inter kaptanı Lautaro Martinez, Juventus kanat oyuncusu Nico Gonzalez ve Como'nun poster yüzü Nico Paz; Roma'dan takım arkadaşları Leonardo Balerdi, Matias Soule ve Santiago Castro ile birlikte kadroda yer alıyor.
- Getty Images Sport
Roma, kulübün hayati görevlerine odaklanıyor
Milli takım arkadaşları Benin maçına hazırlanırken Dybala ile Molina'nın İtalya'daki kulüp yükümlülüklerine odaklanmayı sürdürmesi gerekiyor. Dybala, 2024'ten bu yana Arjantin kadrosunda yer almazken, Molina ise şu anda 2026 Dünya Kupası finalinin sonunda sergilediği davranışlar nedeniyle cezasını çekiyor.
Roma, en tecrübeli iki Güney Amerikalı yıldızını tesislerde tutmanın karşılığını almayı umacak. Gasperini'nin ekibi, kritik ivmeyi yakalamak için hem Como hem de Madrid karşısında umutsuzca olumlu sonuçlara ihtiyaç duyuyor.
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