Roma Teknik Direktörü Gasperini, Dybala ile Molina'nın bu hafta Messi'nin Arjantina formasıyla son maçını izlemek için Güney Amerika'ya gitmeyeceğini doğruladı. Efsanevi forvetin, 7 Ekim Çarşamba günü Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında milli takım kariyerine kesin olarak veda etmesi bekleniyor.

Dybala ile Molina mevcut milli ara için kadroya çağrılmamış olsa da, Roma'nın iki oyuncusu bu duygusal ana tribünden tanıklık etmeyi umuyordu. İki oyuncu da Messi ile derin bir bağa sahip ve toplamda 105 milli maça çıktılar.

Ancak Gasperini, kıtalararası yolculuğa resmen izin vermedi. İtalyan teknik adam, Roma'nın yoğun iç saha takvimine dönmesinden önce ikilinin bu seyahati gerçekleştirmesi için yeterli zaman olmadığında ısrar ediyor.