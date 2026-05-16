Önemli bir deplasman galibiyeti! Energie Cottbus, Osnabrück'ün ardından 2. Lig'e yükseldi - Rot-Weiss Essen, play-off potasındaki üçüncü sıraya yükseldi

Bu arada Rot-Weiss Essen, daha önce küme düşmesi kesinleşen SSV Ulm'u deplasmanda 3-2 (2-2) yenerek play-off üçüncü sırasını elde etti. Ben Hüning, uzatma dakikalarında konuk takımın galibiyet golünü attı. Essen, 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde 2. Lig'in sondan üçüncü takımıyla karşılaşacak.

Essen, bu galibiyetle MSV Duisburg'u da geride bıraktı. Yükselen takım, Viktoria Köln'e karşı 1:1 (0:0) berabere kalmakla yetindi. 3. Lig şampiyonu Osnabrück ise son maçında VfB Stuttgart II'yi 4:3 (2:0) yendi.