Claus-Dieter Wollitz'in takımı, 38. haftada Jahn Regensburg'u 1-0 (1-0) mağlup ederek yükselmeyi garantiledi.
Önemli bir deplasman galibiyeti! Energie Cottbus, Osnabrück'ün ardından 2. Lig'e yükseldi - Rot-Weiss Essen, play-off potasındaki üçüncü sıraya yükseldi
Energie en son 2014 yılında 2. Lig'den düşmüştü; 2016'dan 2018'e ve 2019'dan 2024'e kadar Cottbus, dördüncü kademe olan Regionalliga'da bile oynamıştı.
Regensburg'da Jannis Boziaris (28.), ilk yarıda attığı muhteşem bir uzak mesafe şutuyla Cottbus'u 2. Lig'e doğru yola çıkardı. Kaleci Marius Funk, uzatmalarda Regensburglu Florian Dietz'in penaltısını kurtardı. Cottbus'tan önce VfL Osnabrück de yükselmeyi garantilemişti.
3. Lig: Cottbus, ikinci yükselen takım
Bu arada Rot-Weiss Essen, daha önce küme düşmesi kesinleşen SSV Ulm'u deplasmanda 3-2 (2-2) yenerek play-off üçüncü sırasını elde etti. Ben Hüning, uzatma dakikalarında konuk takımın galibiyet golünü attı. Essen, 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde 2. Lig'in sondan üçüncü takımıyla karşılaşacak.
Essen, bu galibiyetle MSV Duisburg'u da geride bıraktı. Yükselen takım, Viktoria Köln'e karşı 1:1 (0:0) berabere kalmakla yetindi. 3. Lig şampiyonu Osnabrück ise son maçında VfB Stuttgart II'yi 4:3 (2:0) yendi.