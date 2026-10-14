The Sun'a göre Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, Manchester United'ın Michael Carrick'i görevden almaya karar vermesi hâlinde onun yerine geçebilecek Premier League teknik direktörleri arasında en güçlü aday olarak belirlendi. United, dokuz maçta dört yenilgi aldığı zorlu başlangıca rağmen şimdilik Carrick'in arkasında dursa da 45 yaşındaki teknik direktör, bu sezon ligde görevden alınacak ilk teknik direktör olmaya en yakın isim olarak görülüyor.

İngiliz futboluna adım attığından beri etkileyici bir performans sergileyen Hurzeler, Brighton ile üst üste iki sezonu sekizinci sırada tamamladı ve United'a karşı başarılı sonuçlar elde etti.

33 yaşındaki Alman teknik direktör, daha önce Andoni Iraola ve Oliver Glasner ile birlikte uzun vadeli teknik direktör adayları arasında gösterilmişti.