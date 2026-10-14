Getty Images Sport
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“Öne çıkan aday!” Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, Manchester United’ın bir sonraki teknik direktörlüğü için gündemde
Hurzeler, Old Trafford için önde gelen aday olarak öne çıkıyor
The Sun'a göre Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, Manchester United'ın Michael Carrick'i görevden almaya karar vermesi hâlinde onun yerine geçebilecek Premier League teknik direktörleri arasında en güçlü aday olarak belirlendi. United, dokuz maçta dört yenilgi aldığı zorlu başlangıca rağmen şimdilik Carrick'in arkasında dursa da 45 yaşındaki teknik direktör, bu sezon ligde görevden alınacak ilk teknik direktör olmaya en yakın isim olarak görülüyor.
İngiliz futboluna adım attığından beri etkileyici bir performans sergileyen Hurzeler, Brighton ile üst üste iki sezonu sekizinci sırada tamamladı ve United'a karşı başarılı sonuçlar elde etti.
33 yaşındaki Alman teknik direktör, daha önce Andoni Iraola ve Oliver Glasner ile birlikte uzun vadeli teknik direktör adayları arasında gösterilmişti.
- Getty Images Sport
Tazminat gündemdeyken Brighton, kendisine yapılacak bir girişime hazırlıklı
Hurzeler'i takımın başına getirmek, Manchester United'ın önemli bir mali yükümlülük üstlenmesini gerektirecek. Teknik direktör, haziran ayında 2029'a kadar sürecek bir sözleşme uzatmasına imza attı. Brighton'ın sahibi Tony Bloom, kısa süre önce başka bir takımın teknik direktörlerine teklif yapması hâlinde kulübün her türlü olasılığa tamamen hazırlıklı olduğunu belirtti.
Graham Potter'ın Chelsea'ye gidişi gibi, Amex Stadyumu'ndan Premier League kulüplerine daha önce gerçekleşen teknik direktör transferlerinde milyonlarca sterlinlik tazminat ödemeleri söz konusu olmuştu.
United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasının ardından Carrick'i kalıcı olarak göreve getirmeden önce Iraola ve Glasner gibi teknik direktör alternatiflerini değerlendirmemişti.
Antonio Conte ve alternatif seçenekler değerlendirildi
Manchester United, eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü Antonio Conte de dahil olmak üzere göreve gelebilecek başka teknik direktörleri de takip etti. Kaynaklara göre Conte, Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıdıktan sonra İngiliz futboluna dönmek istiyor ancak henüz resmî bir görüşme yapılmadı.
Kulüp yetkililerinin daha önce değerlendirdiği isimler arasında Britanyalı teknik direktörler Kieran McKenna ve Eddie Howe da bulunuyor.
Ancak kulübün 150. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2028'de Premier League şampiyonluğunu kazanma hedefi, sezon ortasında yapılabilecek teknik direktör değişikliklerini zorlaştırıyor.
- AFP
Carrick artan baskı altında işleri yoluna koymaya çalışıyor
United yaklaşan maçlara hazırlanırken Carrick şimdilik teknik direktör kulübesindeki yerini koruyor. Ancak zorlu fikstür, hata payını daraltıyor. Brighton'ın Hurzeler yönetiminde beklentilerin üzerinde performans göstermeyi sürdürmesiyle, Old Trafford'un uzun vadede teknik direktörlük görevini kime emanet edeceğine ilişkin spekülasyonların devam etmesi bekleniyor.
United yönetimi, kısa vadeli sonuçlarla uzun vadeli stratejik takvimini dengelemeye çalışırken kritik kararlarla karşı karşıya.
Hurzeler için olası bir girişim, United yönetiminin mevcut teknik ekiple yollarını ayırmaya karar verip vermemesine büyük ölçüde bağlı olacak.
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