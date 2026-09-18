Mevkisel düzenlemelerin ötesinde, Zidane'a Mbappe ve savunmaya katkıları da soruldu; bu konu, son transferinden bu yana sıkça tartışılıyor. Real Madrid, İspanya'da hücum oyuncularının çalışma temposu nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı ve bir gazeteci, savunmaya yeterince katkı yapılmadığı yönündeki algıyı gündeme getirdi. Zidane ise bu eleştirileri hızlıca reddetti ve kaptanından ile takımın geri kalanından beklentilerini ortaya koydu.

"Bu sahte bir konu, sahte bir tartışma, diğer tüm oyuncular gibi bu da yönetilmek zorunda kalacak," diyen Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "Top bizde olmadığında hepimizin efor sarf etmesi gerekecek. Kylian için bu bir sorun olmayacak."