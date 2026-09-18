AFP
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'Ondan solda çok hoşlanıyorum' - Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kylian Mbappe'nin kaptanlığıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu ve taktik planlarını açıkladı
Taktik planlar ve kaptanlık netleşti
Zidane görevine resmen başladı ve cuma günü yaklaşan Uluslar Ligi maçları için ilk 23 kişilik kadrosunu açıkladı. RMC Sport'a göre yeni teknik adam, Mbappe'nin kendi yönetiminde kaptanlığı sürdüreceğini doğruladı.
Ancak teknik direktör, hücum oyuncusunun santrfor olarak görev yapmayabileceğinin sinyalini verdi. Beş kez milli olmamış oyuncunun yer aldığı yenilenmiş kadro içinde yıldız ismin çok yönlülüğünü değerlendiren Zidane, forvetin hücum hattının her bölgesinde rahat olduğunu söyledi ancak kendi tercihini de açıkladı. "Üç pozisyonun tamamında oynayabilir. Bunu kendisi de söyledi," diyen Zidane, basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ise mesela onu solda çok beğeniyorum."
- Getty
Kaptan için savunma talepleri
Mevkisel düzenlemelerin ötesinde, Zidane'a Mbappe ve savunmaya katkıları da soruldu; bu konu, son transferinden bu yana sıkça tartışılıyor. Real Madrid, İspanya'da hücum oyuncularının çalışma temposu nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı ve bir gazeteci, savunmaya yeterince katkı yapılmadığı yönündeki algıyı gündeme getirdi. Zidane ise bu eleştirileri hızlıca reddetti ve kaptanından ile takımın geri kalanından beklentilerini ortaya koydu.
"Bu sahte bir konu, sahte bir tartışma, diğer tüm oyuncular gibi bu da yönetilmek zorunda kalacak," diyen Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "Top bizde olmadığında hepimizin efor sarf etmesi gerekecek. Kylian için bu bir sorun olmayacak."
Siyasi spot ışıklarından kaçınmak
Basın toplantısında futbol dışı konulara da değinildi; özellikle 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Mbappe'nin Ceuta sakinlerini destekleyen bir tişörtü bütünüyle giymeyi reddetmesiyle ilgili son tartışma öne çıktı.
Zidane, siyaset alanına girmeyi ya da kişisel görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı kesin bir dille reddetti. "Kendimi bu göreve, Fransa milli takımının teknik direktörlüğüne adayacağım" diyen Zidane, şöyle devam etti: "Ancak herkes gibi benim de görüşlerim var, ben de bir vatandaşım. Bunları paylaşmaya gelince... Herkes istediğini yapar ama ben kendimi bu göreve adamaya çalışacağım." Teknik direktör odağını tamamen futbolda tutmayı sürdürüyor.
- AFP
Fransa yeni döneme hazırlanıyor
Fransa, Zidane dönemine 25 Eylül'de Kocaeli'ne gidip A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşarak başlayacak. Bu açılış sınavının ardından ekip, sadece üç gün sonra Belçika ile oynamak için Brüksel'e gidecek. Taraftarlar, Mbappe'nin sol kanatta kullanılıp kullanılmayacağını ve yenilenmiş Fransa kadrosunun yeni savunma taleplerine nasıl uyum sağlayacağını yakından takip edecek.
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