"Ondan katkı bekliyoruz" - Mikel Arteta, sakatlığından sonra sahalara dönen Bukayo Saka'yı şampiyonluk yarışında Arsenal için başarılı olmaya çağırıyor
Talisman sezonun son haftalarında geri dönüyor
Arsenal, Saka'nın Cumartesi günü Newcastle United ile oynanacak kritik iç saha maçında kadroya dönmesi beklentisiyle önemli bir moral kazandı. İngiltere milli takım oyuncusu, Carabao Kupası finalinden bu yana Aşil tendonu sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı; bu süre zarfında Arsenal zor günler geçirdi ve oynadığı beş maçta sadece bir galibiyet alabildi. Saka'nın sahalara dönmesi, sıralamada geriye düşmesine neden olan iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak isteyen Arsenal için kritik bir dönemde gerçekleşiyor.
Sihirli anlar bekliyoruz
Arteta, yıldız kanat oyuncusunun Cuma günkü antrenmanda "morali çok yüksek" göründüğünü açıkladı ve 24 yaşındaki oyuncunun takımın en etkili ismi olduğunu vurguladı. Teknik direktör, forvetin bu sezon ilk 11'de yer aldığı lig maçlarının %73'ünü kazanan Arsenal'in formunu hemen yeniden yakalayabileceğinden umutlu.
Saka'nın büyük baskı altında performans göstermesi konusunda yüksek beklentiler olduğunu vurgulayan Arteta, "Bukayo, son birkaç yıldır sahip olduğumuz en etkili oyunculardan biri. O, o anlarda sahneye çıkan bir oyuncu ve biz de onun bizim için galibiyeti getirecek anları yaratmasını bekliyoruz. Takımda ona ihtiyacımız var. Şu anda elimizde. Umarım onu doğru şekilde kullanabiliriz" dedi.
Sözlerden çok eylemler
Sezonun bitmesine sadece beş maç kala, Arsenal ve City şu anda puan ve gol farkı açısından başa baş gidiyor. Arteta, maç öncesi psikolojik tavırların önemini bir kenara bırakarak, oyuncularından şampiyonluk iddialarını sahadaki performanslarıyla kanıtlamalarını istedi.
Takımını dış sesleri görmezden gelip tamamen Emirates Stadyumu'ndaki önündeki göreve odaklanmaya çağıran Arteta, şunları ekledi: "Mesele konuşmak değil, hissetmek değil. Yarın o çizgiyi geçip işi bitireceksiniz. Ve şu anda mesele işi bitirmek. Hepsi bu. Ne yapılacağı konusunda çok fazla konuşmak yok. Bunun için doğru ortamı yaratacağız ve sonunda bunu sahada gerçekleştirmemiz gerekecek."
Cesaret testi
Arsenal, City’nin FA Cup maçları nedeniyle lig maçlarına dönmeden önce iki kez sahaya çıkacak olması nedeniyle bu fikstür avantajını mutlaka değerlendirmeli. Newcastle karşısında alınacak bir galibiyet, son altı maçta yaşanan dört mağlubiyet serisini durdurmak ve Nisan ayında tarihsel olarak zayıf olan performansını iyileştirmek için hayati önem taşıyor. Son 11 maçının sekizini kaybeden Magpies karşısında, Gunners şampiyonluk yarışında kalmak için gereken fiziksel ve zihinsel yoğunluğa ayak uydurabileceklerini kanıtlamalı.