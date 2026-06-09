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"Ondan daha iyi bir forvet göremiyorum" - Eski takım arkadaşı "eşsiz" yeteneğini övüyor: Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in ilk onbirinde yer alması gereken nedenler
Ronaldo hâlâ 'eşsiz'
Ronaldo’nun eski Portekiz milli takım arkadaşı Maniche, Al-Nassr’ın süperstarına desteğini açıkladı ve onun 2026 Dünya Kupası’na kadar milli takımın hücumunun odak noktası olarak kalması gerektiğini vurguladı. Yaşı ve hareket kabiliyetiyle ilgili tartışmalara rağmen Maniche, Ronaldo’nun doğuştan gelen golcü yeteneğinin onu diğer tüm Portekizli forvetlerden ayıran bir özellik olduğuna inanıyor.
Kuzey Amerika'da başlayacak bir sonraki dünya turnuvası sırasında 41 yaşında olacak olan Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde ve milli maç aralarında düzenli olarak gol atmaya devam ediyor. Euro 2004'te Ronaldo ile birlikte oynayan Maniche için, bu tecrübeli oyuncuyu ilk 11'de oynatma kararı, itibarından ziyade tamamen liyakate dayalı bir karar.
- Getty Images
Daha iyi alternatiflerin olmaması
Eski Chelsea ve Atlético Madrid orta saha oyuncusu, Portekiz'in teknik açıdan yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen, Ronaldo'nun verimliliğine ulaşabilecek bir golcüden yoksun olduğunu savundu.
Forvetin fiziksel kondisyonunu ve profesyonel adanmışlığını, kariyerinin son aşamalarına girmesine rağmen hala en üst seviyede rekabet edebilmesinin temel nedenleri olarak vurguladı.
Maniche, teknik direktör Roberto Martinez'in elindeki mevcut oyuncu kadrosunu değerlendirirken flashscore'a "Ondan daha iyi bir forvet göremiyorum" dedi. Ronaldo'yu, varlığıyla diğer oyunculara alan ve fırsatlar yaratan "eşsiz" bir yetenek olarak tanımlayan Maniche, Portekiz'in son dönemdeki performanslarını daha da ileriye taşımak için Ronaldo'nun ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.
Real Madrid için çözüm: Mourinho
Milli takım kadrosu konusunun ötesinde Maniche, eski Porto ve Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho’nun geleceğine de değindi. “The Special One” lakaplı Mourinho’nun Real Madrid’e sansasyonel bir dönüş yapacağı söylentileri sıkça gündeme gelirken, Maniche, yöntemlerinin modası geçmiş olduğu yönündeki iddialara rağmen, deneyimli teknik adamın Santiago Bernabéu’daki baskıyla başa çıkabilecek kapasitede olduğuna inanıyor.
"Real Madrid gibi bir kulübü reddetmek zor. Bu ilgi beni şaşırtmadı. Florentino Pérez ile José Mourinho arasında güçlü bir ilişki var. Mourinho Real Madrid'e geldiğinde, Avrupa futboluna Barcelona hakim durumdaydı ve o, kulübü yeniden rekabetçi hale getirmeyi başardı. Ama mesele sadece bu değil. José Mourinho hâlâ son derece yetkin ve çok açık sözlü bir teknik direktör. Oyuncuları kendi tarafına çekebiliyor. Ve bu ilgi tesadüf değil. Kazanmayı bıraktığı ya da modern futbola uyum sağlayamadığı yönünde bir söylem var, ancak ben buna tamamen katılmıyorum," diye açıkladı Maniche.
- AFP
Gözler 2026'da
Bazı yorumcular Portekiz'in tüm zamanların en golcü oyuncusundan uzaklaşmaya başlaması gerektiğini öne sürse de, Martinez kaptanına büyük ölçüde güvenmeye devam ediyor. Ronaldo'nun 1.000 gol barajına ulaşma hedefi hâlâ itici gücü oluşturuyor ve 2026 Dünya Kupası, belki de kupa dolabında eksik olan tek büyük kupayı kazanması için son şansı olacak.
17 Haziran'da 2026 Dünya Kupası K Grubu'nun açılış maçında Portekiz'in DR Kongo'ya karşı hücumunu yönetecek olan Cristiano Ronaldo, tüm gözlerin odağında olacak. Bu grupta ayrıca Kolombiya ve Özbekistan da yer alıyor.