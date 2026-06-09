Ronaldo’nun eski Portekiz milli takım arkadaşı Maniche, Al-Nassr’ın süperstarına desteğini açıkladı ve onun 2026 Dünya Kupası’na kadar milli takımın hücumunun odak noktası olarak kalması gerektiğini vurguladı. Yaşı ve hareket kabiliyetiyle ilgili tartışmalara rağmen Maniche, Ronaldo’nun doğuştan gelen golcü yeteneğinin onu diğer tüm Portekizli forvetlerden ayıran bir özellik olduğuna inanıyor.

Kuzey Amerika'da başlayacak bir sonraki dünya turnuvası sırasında 41 yaşında olacak olan Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde ve milli maç aralarında düzenli olarak gol atmaya devam ediyor. Euro 2004'te Ronaldo ile birlikte oynayan Maniche için, bu tecrübeli oyuncuyu ilk 11'de oynatma kararı, itibarından ziyade tamamen liyakate dayalı bir karar.



