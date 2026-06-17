"Eskisi gibi olmadığını biliyorduk. Daha az koştuğunu ve daha az çalıştığını biliyorduk," dedi Kongo'nun orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau, maçın ardından karma bölgede. Yine de Mukau, 41 yaşındaki süperstarın zayıf performansından "biraz" şaşırmış: "Ondan daha fazlasını bekliyordum."
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"Ondan daha fazlasını bekliyordum": Dünya Kupası'nın açılış maçında Cristiano Ronaldo, rakiplerini bile şaşırttı
Ronaldo, maçın büyük bir bölümünde tamamen kayboldu ve toplamda sadece 25 kez topa dokundu. İlk yarı sonuna kadar Al-Nassr’ın forveti tek bir şut bile çekemedi; ikinci yarının ortalarında ise iki umut verici fırsatı kaçırdı. İlk pozisyonda, çok daha iyi bir konumda bulunan Bruno Fernandes’i görmezden geldi; bunun üzerine Fernandes, şaşkın ve hatta gözle görülür bir şekilde öfkelenmiş bir şekilde yere yığıldı.
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Joane Wissa: "Ronaldo turnuva boyunca sessiz kalmayacak"
"Onu susturmak istedik. Ve onu susturduğumuz için mutluyum," dedi Mukau’nun takım arkadaşı Yoane Wissa, Joao Neves’in Portekiz adına ilk yarının uzatma dakikalarında attığı erken golün ardından Kongo’nun 1-1’lik beraberlik golünü kaydetmişti. "Ama bence turnuva boyunca sessiz kalmayacak."
Kongo için durumu daha da zorlaştıran şey, Houston’daki tüm stadyumun Ronaldo’nun arkasında olması ve maçtan önce bile onu coşkuyla alkışlamasıydı. “Odaklanmalıydık ve buna aldırış etmemeliydik,” dedi Mukau. Kongolu taraftarlar, Ebola salgını nedeniyle ABD’ye giriş yapamamışlardı; bu nedenle stadyuma sadece ev sahibi ülkedeki Kongo topluluğundan insanlar girebildi.
Zayıf performanslarına rağmen, Kongo’nun tüm oyuncuları Ronaldo’nun kariyerine duydukları “büyük saygıyı” ağız birliği içinde vurguladılar. “O, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri,” dedi Mukau. Ronaldo, Portekiz ile altıncı Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve ilk şampiyonluğunu hedefliyor. K Grubu’nda Portekiz, Salı günü Özbekistan ile karşılaşacak, ardından turnuvayı Kolombiya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.