"Ondan daha fazlasını bekliyordum": Dünya Kupası'nın açılış maçında Cristiano Ronaldo, rakiplerini bile şaşırttı

"Onu susturmak istedik. Ve onu susturduğumuz için mutluyum," dedi Mukau’nun takım arkadaşı Yoane Wissa, Joao Neves’in Portekiz adına ilk yarının uzatma dakikalarında attığı erken golün ardından Kongo’nun 1-1’lik beraberlik golünü kaydetmişti. "Ama bence turnuva boyunca sessiz kalmayacak."

Kongo için durumu daha da zorlaştıran şey, Houston’daki tüm stadyumun Ronaldo’nun arkasında olması ve maçtan önce bile onu coşkuyla alkışlamasıydı. “Odaklanmalıydık ve buna aldırış etmemeliydik,” dedi Mukau. Kongolu taraftarlar, Ebola salgını nedeniyle ABD’ye giriş yapamamışlardı; bu nedenle stadyuma sadece ev sahibi ülkedeki Kongo topluluğundan insanlar girebildi.

Zayıf performanslarına rağmen, Kongo’nun tüm oyuncuları Ronaldo’nun kariyerine duydukları “büyük saygıyı” ağız birliği içinde vurguladılar. “O, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri,” dedi Mukau. Ronaldo, Portekiz ile altıncı Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve ilk şampiyonluğunu hedefliyor. K Grubu’nda Portekiz, Salı günü Özbekistan ile karşılaşacak, ardından turnuvayı Kolombiya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.