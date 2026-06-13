Deneyimli savunma oyuncusu, futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmada Ronaldo'yu diğerlerinden ayıran şeyin, kariyerinin son dönemlerinde bile en üst düzeyde performansını sürdürmesi olduğunu savundu. Fonte, Ronaldo'nun neden futbolda mükemmelliğin ölçütü olmaya devam ettiğine inandığını açıkladı.

O Jogo'nun aktardığına göre Fonte, "Cristiano, uzun soluklu ve istikrarlı olmanın en iyi örneğidir; en üst seviyede ondan daha iyisi yoktur" dedi. "Bu nedenle ondan çok şey öğrendim; fikirlerimizi, deneyimlerimizi ve daha önce hiç görmediğim şeyleri paylaştık. Çok şey öğrendim ve onun yaptıkları, yapmaya devam ettikleri ve kesinlikle yapmaya devam edeceği şeyler takdire şayan."