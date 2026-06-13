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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

"Ondan daha büyüğü yok" - Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı, Portekizli süperstarın "tüm zamanların en iyisi" tartışmasında Lionel Messi ve diğer herkesten üstün olmasının iki nedenini açıklıyor

C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası

Eski Portekizli savunma oyuncusu Jose Fonte, Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak nitelendirerek, onun en üst seviyede sergilediği uzun soluklu performans ve istikrarına dikkat çekti. Euro 2016 şampiyonu, CR7'nin kendi kariyerine nasıl etki ettiğini de anlattı ve Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesine gireceğine inandığını belirtti.

  • Fonte, "Tüm Zamanların En İyisi" tartışmasında Ronaldo'yu destekliyor

    Fonte, Ronaldo'nun emekliliğinin ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından onurlandırılmasının ardından, onu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak övdü. Portekiz milli takımında yıllarca Ronaldo ile birlikte forma giyen ve onunla birlikte Euro 2016'yı kazanan savunma oyuncusu, forvetin uzun bir süre boyunca en üst düzeyde performans gösterme konusundaki olağanüstü yeteneğine dikkat çekti. Fonte, Ronaldo'nun uzun kariyeri ve istikrarının onu diğer tüm oyunculardan ayıran özellikler olduğuna inanıyor.

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  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Fonte, Ronaldo’nun kalıcı etkisini değerlendiriyor

    Deneyimli savunma oyuncusu, futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmada Ronaldo'yu diğerlerinden ayıran şeyin, kariyerinin son dönemlerinde bile en üst düzeyde performansını sürdürmesi olduğunu savundu. Fonte, Ronaldo'nun neden futbolda mükemmelliğin ölçütü olmaya devam ettiğine inandığını açıkladı.

    O Jogo'nun aktardığına göre Fonte, "Cristiano, uzun soluklu ve istikrarlı olmanın en iyi örneğidir; en üst seviyede ondan daha iyisi yoktur" dedi. "Bu nedenle ondan çok şey öğrendim; fikirlerimizi, deneyimlerimizi ve daha önce hiç görmediğim şeyleri paylaştık. Çok şey öğrendim ve onun yaptıkları, yapmaya devam ettikleri ve kesinlikle yapmaya devam edeceği şeyler takdire şayan."

  • Ronaldo, Portekiz'in hedeflerinin merkezinde yer almaya devam ediyor

    Kariyerinin son dönemlerine girmiş olmasına rağmen, tecrübeli forvet milli takımı için hâlâ kilit bir isim olmaya devam ediyor. Fonte, Portekiz’in uluslararası sahnedeki şansına olan güvenini dile getirirken, 2026 Dünya Kupası öncesinde beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı.

    Oyuncu, "Beklentiler yüksek, oyuncular kendilerine inanıyor ve hepimiz onları destekliyoruz. İyi bir başlangıç yapmalı ve sonuna kadar inanmalılar." diye ekledi.

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    Portekiz, Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor

    Ronaldo, kariyerinde eksik kalan tek büyük başarı olan Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlerken, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada Portekiz'e liderlik edecek. Selecao, 17 Haziran'da K Grubu'nun açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak. Takım, 23 Haziran'da Özbekistan ile karşılaşacak ve bu ayın sonlarında Kolombiya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

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