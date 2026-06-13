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"Ondan daha büyüğü yok" - Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı, Portekizli süperstarın "tüm zamanların en iyisi" tartışmasında Lionel Messi ve diğer herkesten üstün olmasının iki nedenini açıklıyor
Fonte, "Tüm Zamanların En İyisi" tartışmasında Ronaldo'yu destekliyor
Fonte, Ronaldo'nun emekliliğinin ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından onurlandırılmasının ardından, onu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak övdü. Portekiz milli takımında yıllarca Ronaldo ile birlikte forma giyen ve onunla birlikte Euro 2016'yı kazanan savunma oyuncusu, forvetin uzun bir süre boyunca en üst düzeyde performans gösterme konusundaki olağanüstü yeteneğine dikkat çekti. Fonte, Ronaldo'nun uzun kariyeri ve istikrarının onu diğer tüm oyunculardan ayıran özellikler olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Fonte, Ronaldo’nun kalıcı etkisini değerlendiriyor
Deneyimli savunma oyuncusu, futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki uzun süredir devam eden tartışmada Ronaldo'yu diğerlerinden ayıran şeyin, kariyerinin son dönemlerinde bile en üst düzeyde performansını sürdürmesi olduğunu savundu. Fonte, Ronaldo'nun neden futbolda mükemmelliğin ölçütü olmaya devam ettiğine inandığını açıkladı.
O Jogo'nun aktardığına göre Fonte, "Cristiano, uzun soluklu ve istikrarlı olmanın en iyi örneğidir; en üst seviyede ondan daha iyisi yoktur" dedi. "Bu nedenle ondan çok şey öğrendim; fikirlerimizi, deneyimlerimizi ve daha önce hiç görmediğim şeyleri paylaştık. Çok şey öğrendim ve onun yaptıkları, yapmaya devam ettikleri ve kesinlikle yapmaya devam edeceği şeyler takdire şayan."
Ronaldo, Portekiz'in hedeflerinin merkezinde yer almaya devam ediyor
Kariyerinin son dönemlerine girmiş olmasına rağmen, tecrübeli forvet milli takımı için hâlâ kilit bir isim olmaya devam ediyor. Fonte, Portekiz’in uluslararası sahnedeki şansına olan güvenini dile getirirken, 2026 Dünya Kupası öncesinde beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı.
Oyuncu, "Beklentiler yüksek, oyuncular kendilerine inanıyor ve hepimiz onları destekliyoruz. İyi bir başlangıç yapmalı ve sonuna kadar inanmalılar." diye ekledi.
- AFP
Portekiz, Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor
Ronaldo, kariyerinde eksik kalan tek büyük başarı olan Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlerken, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada Portekiz'e liderlik edecek. Selecao, 17 Haziran'da K Grubu'nun açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak. Takım, 23 Haziran'da Özbekistan ile karşılaşacak ve bu ayın sonlarında Kolombiya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.