"Onda yetenek var" - Aynı geçişi gerçekleştiren Amerikalı yıldız, Harry Kane'in futbol kariyerinin ardından NFL'de kicker olmasını destekliyor

İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu, Avrupa'daki futbol kariyerini sonlandırmaya karar verdiğinde bir NFL kickeri olma hedefinden sık sık bahsetmiştir.

Bu hayale, kısa süre önce Dallas Cowboys ile 28 milyon dolarlık rekor bir sözleşme imzalayarak NFL tarihinin en yüksek maaşlı kickeri olan Aubrey önemli bir destek verdi.

TalkSPORT'a konuşan Aubrey, Bayern Münih'in forvetinin Amerikan futbolundaki potansiyelinden övgüyle bahsetti. Kane'e böyle bir kariyer peşinde koşarken ne tavsiye edeceği sorulduğunda, "Gol atmaya devam et. Sanırım tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olma şansı var. O harika bir forvet, bu yüzden bir kicker olarak da zamanla olgunlaşacaktır ve eğer bunu yapmak isterse yeteneği de var. İngiltere'nin en golcü oyuncusu olmak kadar heyecan verici bir şey değil, o yüzden lütfen elinden geldiğince devam et."