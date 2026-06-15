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"Onda yetenek var" - Aynı geçişi gerçekleştiren Amerikalı yıldız, Harry Kane'in futbol kariyerinin ardından NFL'de kicker olmasını destekliyor
Sporlar arası geçişin en üst seviyesi
İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu, Avrupa'daki futbol kariyerini sonlandırmaya karar verdiğinde bir NFL kickeri olma hedefinden sık sık bahsetmiştir.
Bu hayale, kısa süre önce Dallas Cowboys ile 28 milyon dolarlık rekor bir sözleşme imzalayarak NFL tarihinin en yüksek maaşlı kickeri olan Aubrey önemli bir destek verdi.
TalkSPORT'a konuşan Aubrey, Bayern Münih'in forvetinin Amerikan futbolundaki potansiyelinden övgüyle bahsetti. Kane'e böyle bir kariyer peşinde koşarken ne tavsiye edeceği sorulduğunda, "Gol atmaya devam et. Sanırım tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olma şansı var. O harika bir forvet, bu yüzden bir kicker olarak da zamanla olgunlaşacaktır ve eğer bunu yapmak isterse yeteneği de var. İngiltere'nin en golcü oyuncusu olmak kadar heyecan verici bir şey değil, o yüzden lütfen elinden geldiğince devam et."
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İngiltere Milli Takımı kaptanının yaşıyla ilgili endişeler
Yetenek açıkça ortada olsa da Aubrey, zamanın Kane'in önündeki en büyük engel olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Forvet oyuncusu Temmuz ayında 33 yaşına girecek ve şu anda Allianz Arena'da olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmeler yürütüyor. NFL takımları, genç oyuncular söz konusu olduğunda, özel vuruş pozisyonları için bile geleneksel olarak çekilişlere ağırlık veriyor.
"Ama şaka bir yana, istediği zaman kesinlikle bunu başarabilir," diye devam etti Aubrey. "Umarım çok yaşlı değildir. Futbolu bıraktığında biraz yaşlı olacağına dair bir his var içimde ve NFL takımları başlangıçta çok yaşlı vuruşcular görmekten hoşlanmazlar."
Yazılım mühendisliğinden NFL yıldızlığına
Aubrey’in kendi serüveni, Kane için mükemmel bir örnek teşkil ediyor. 2018 yılında USL kulübü Bethlehem Steel’den ayrıldıktan sonra Aubrey, profesyonel spordan kısa bir süre uzaklaşarak yazılım mühendisi olarak çalıştı; ardından kendi kendini eğiterek bir kicker oldu. Cowboys’a uzanan yolu alışılagelmişin dışındaydı; Dallas’ta büyük fırsatını yakalamadan önce deneysel USFL liginde bir süre forma giydi.
"2017'de draft edildim, MLS'de bir yıl oynadım, resmi olarak hiç forma giymedim, iki takımda oynadım, ardından USL'de bir sezon geçirdim," diye açıkladı Aubrey. "Oldukça iyi oynadım, ancak o sezonun sonunda bırakmaya hazırdım, bu yüzden futbolu bıraktım ve yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bunu üç yıl boyunca yaptım. Bunu yaptığım süre boyunca, golcü olmak için antrenman yapıyordum. Bir süreliğine, fırsat verilirse yeteneğim olduğunu hissettim, ama bir süre o fırsatın asla gelmeyecekmiş gibi geldi. Neyse ki, ABD sporda denemeyi çok sever ve deneysel bir ligimiz vardı, USL ortaya çıktı. Bir nevi ikinci lig, USFL, ikinci lig futbolu ve orada bir şans yakaladım."
- AFP
Şu anda Dünya Kupası zaferine odaklanılıyor
NFL ile ilgili herhangi bir plan somutlaşmadan önce Kane, Thomas Tuchel’in çalıştırdığı İngiltere milli takımını 2026 Dünya Kupası’nda zafere taşımaya odaklanmış durumda. Ancak hazırlıklar, Missouri’de meydana gelen tuhaf bir güvenlik ihlaliyle sarsıldı. Polis, takım aracının hedef alındığı olayın ardından iki şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı; çalınan eşyalar arasında Kane’in özel yapım kramponlarının da bulunduğu bildirildi.
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlar ve Amerikan futbolundaki geleceği hakkında sürekli konuşulmasına rağmen, Kane'in öncelikli hedefi ülkesine büyük bir kupa kazandırmak olmaya devam ediyor.