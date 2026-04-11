18 yaşındaki orta saha oyuncusu, FCB'nin St. Pauli'ye karşı 5-0 kazandığı deplasman maçında 84. dakikada Jamal Musiala'nın yerine oyuna girdi ve böylece ilk kez Bundesliga havasını soludu.
Çeviri:
"Onda olağanüstü bir yetenek var": FC Bayern'in sürpriz transferi Leon Goretzka'yı derinden etkiledi
Ndiaye, Bayern'de genç oyunculara yer verme geleneğini sürdürüyor: Bu sezon, kulübün altyapısından yetişen dokuz oyuncu FCB'nin A takımında ilk kez forma giydi. Ndiaye, Ocak ayında Gambinos Stars Africa'dan transfer edildiği için "kendi altyapısından yetişen" kategorisine girmiyor. Yine de, bir gencin daha A takımda ilk şansını yakalaması dikkat çekici.
Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Hamburg'daki maçın ardından "Maalesef sakatlığı vardı, bu yüzden bu fırsat muhtemelen daha önce de gelmiş olabilirdi" dedi. Nitekim Ndiaye, Münih'te geçirdiği dört ay boyunca birçok sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. En son, kapsül yaralanması nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Ancak Eberl'e göre, St. Pauli'deki maçın son dakikalarında bu zorunlu ara onun üzerinde bir etki yaratmadı: "Maça çok iyi girdi. Hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi."
- Getty Images Sport
Goretzka, Ndiaye hakkında: "Bugün harika bir iş çıkardı"
Leon Goretzka da nispeten yeni takım arkadaşını oldukça takdir ediyor. Bayern’in yeni sezon gol rekoru sahibi oyuncu, “Onun muazzam bir yeteneği olduğu ve iyi bir insan olduğu görüldü. Kendisi de çok minnettar.” dedi. Genç oyuncuların takıma daha fazla dahil edilmesi, ona göre baş antrenör Vincent Kompany’nin başarısı: “Bu, cesur bir antrenörün işareti. (...) Bugün işini harika yaptı."
Ndiaye'nin Cumartesi günü sahaya çıkma şansı gerçekten de yüksekti, zira Kompany, Real Madrid ile oynanan iki Şampiyonlar Ligi maçı arasında takımında büyük bir değişiklik yapmıştı; tam yedi oyuncu değişikliğine gitmiş ve birçok ünlü yıldız oyuncuya dinlenme fırsatı vermişti.
Kompany, yeni oyuncusu Ndiaye için Şubat ortasında övgü dolu sözler sarf etmişti: "Kişiliğinden çok memnunuz. Bayern'in genç kadrosundaki yetenekli oyuncular arasında yer aldığını gösterdi. Her şey onun için yolunda gidiyor."
Bara Sapoko Ndiaye, FC Bayern'de sadece A takımda oynayabilir
Ndiaye'nin Säbener Straße'deki orta ve uzun vadeli geleceği belirsiz. Şu anda sadece FCB'nin A takımında forma giyebiliyor; kurallar, Senegalli oyuncunun yedek takımda maç tecrübesi kazanmasını yasaklıyor. Henüz yaz sonuna kadar kiralanmış durumda; Gambinos Stars ile olan sözleşmesi ise 2027'ye kadar devam ediyor.
Bu arada Ndiaye, Red&Gold Football ortak girişimi aracılığıyla Münih'e gelen ilk oyuncu oldu. Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Ocak ayında gerçekleşen bu oldukça sürpriz transferin hemen ardından, "Bara şu anda gerçekten zirveye ulaşan ilk oyuncu" dedi ve "Sadece uyum sağlaması ve Avrupa futbolunu tanıması gerekiyor" diye ekledi. Cumartesi gününden bu yana bir adım daha yukarıya çıktı ve Avrupa futbolunu biraz daha yakından tanıdı.
FC Bayern'de bu sözleşmelerin süresi 2026'da dolacak
Oyuncular Pozisyon Yaş Manuel Neuer Kaleci 40 Sven Ulreich Kaleci 37 yaş Raphael Guerreiro Defans 32 yaş Leon Goretzka Orta saha 31 yaş