"Onda olağanüstü bir yetenek var": FC Bayern'in sürpriz transferi Leon Goretzka'yı derinden etkiledi

Ndiaye, Bayern'de genç oyunculara yer verme geleneğini sürdürüyor: Bu sezon, kulübün altyapısından yetişen dokuz oyuncu FCB'nin A takımında ilk kez forma giydi. Ndiaye, Ocak ayında Gambinos Stars Africa'dan transfer edildiği için "kendi altyapısından yetişen" kategorisine girmiyor. Yine de, bir gencin daha A takımda ilk şansını yakalaması dikkat çekici.

Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Hamburg'daki maçın ardından "Maalesef sakatlığı vardı, bu yüzden bu fırsat muhtemelen daha önce de gelmiş olabilirdi" dedi. Nitekim Ndiaye, Münih'te geçirdiği dört ay boyunca birçok sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. En son, kapsül yaralanması nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Ancak Eberl'e göre, St. Pauli'deki maçın son dakikalarında bu zorunlu ara onun üzerinde bir etki yaratmadı: "Maça çok iyi girdi. Hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi."