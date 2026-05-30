"Onda bu yetenek var": Thierry Henry, bir Alman milli oyuncudan çok etkilenmiş

Henry, bu sözleriyle DFB yıldızının kariyerindeki en önemli golü kastediyordu. 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde, o zamanlar hala Chelsea FC'de forma giyen Havertz, Manchester City ile oynanan maçta Blues'un 1-0 galibiyet golünü atmıştı. Yaklaşık altı ay sonra Havertz, finalde Palmeiras'a karşı uzatmaların bitimine kısa bir süre kala penaltıdan 2-1'lik skoru belirleyen golü atarak Chelsea'yi Kulüpler Dünya Şampiyonu yaptı.

2023 yılında Londra'daki rakibinden 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen Arsenal için de Havertz şimdiden çok önemli goller attı. Örneğin, Nisan başında Sporting Lizbon'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı geç 1-0 golü, takımın tur atlamasını garantiledi (rövanş maçı 0-0 sona erdi). Ya da daha yakın zamanda, Premier Lig'in sondan bir önceki haftasında FC Burnley'i zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 yendikleri maçta Havertz'in attığı altın gol. Manchester City'nin ertesi gün puan kaybı yaşaması nedeniyle, bu gol Arsenal'e 22 yıllık suskunluğun ardından ilk İngiltere şampiyonluğunu garantiledi.

Yaz aylarında Dünya Kupası'nda oynayacağı ve milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alacağı kesin görünen DFB takımı için Havertz, 2024'te ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir gol attı. Çeyrek finalde Danimarka'yı 2-0 yendikleri maçta penaltıdan golü atarak takımını öne geçirdi ve böylece kötü gidişatı sonlandırdı.