"Onda önemli goller atma yeteneği var," dedi Henry, Cumartesi akşamı FC Arsenal ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili olarak Sport Bild'e Havertz hakkında.
"Onda bu yetenek var": Thierry Henry, bir Alman milli oyuncudan çok etkilenmiş
Henry, bu sözleriyle DFB yıldızının kariyerindeki en önemli golü kastediyordu. 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde, o zamanlar hala Chelsea FC'de forma giyen Havertz, Manchester City ile oynanan maçta Blues'un 1-0 galibiyet golünü atmıştı. Yaklaşık altı ay sonra Havertz, finalde Palmeiras'a karşı uzatmaların bitimine kısa bir süre kala penaltıdan 2-1'lik skoru belirleyen golü atarak Chelsea'yi Kulüpler Dünya Şampiyonu yaptı.
2023 yılında Londra'daki rakibinden 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen Arsenal için de Havertz şimdiden çok önemli goller attı. Örneğin, Nisan başında Sporting Lizbon'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı geç 1-0 golü, takımın tur atlamasını garantiledi (rövanş maçı 0-0 sona erdi). Ya da daha yakın zamanda, Premier Lig'in sondan bir önceki haftasında FC Burnley'i zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 yendikleri maçta Havertz'in attığı altın gol. Manchester City'nin ertesi gün puan kaybı yaşaması nedeniyle, bu gol Arsenal'e 22 yıllık suskunluğun ardından ilk İngiltere şampiyonluğunu garantiledi.
Yaz aylarında Dünya Kupası'nda oynayacağı ve milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alacağı kesin görünen DFB takımı için Havertz, 2024'te ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir gol attı. Çeyrek finalde Danimarka'yı 2-0 yendikleri maçta penaltıdan golü atarak takımını öne geçirdi ve böylece kötü gidişatı sonlandırdı.
Thierry Henry, Kai Havertz'den övgüyle bahsediyor: "Oyunu çok iyi anlıyor"
"Teknik direktör Mikel Arteta'nın da söylediği gibi: Kai'yi özlediler, çünkü o geçiş oyunlarında yardımcı oluyor ve pres konusunda çok güçlü," diyen Henry, Havertz'in uzun süren sakatlığı boyunca Londra ekibinin en çok hangi özelliklerini özlediğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, Şubat 2025 ile Ocak 2026 arasında sakatlık nedeniyle çok az maça çıkabilmişti. Yeni bir kısa süreli aksilikten sonra Havertz, Mart başından beri yavaş yavaş tekrar en iyi formuna kavuşmaya çalışıyor.
"Sürekli baskı yapıyor, yüksek futbol zekası sayesinde oyunu çok iyi anlıyor. Aklını kullanıyor. Bu sayede farklı pozisyonlarda oynatılabilir," diyerek Henry, Alman oyuncunun Arsenal'in oyunundaki yüksek değerini vurguladı. "Umarım Havertz artık bir süre sakatlıktan uzak kalabilir."
Bu yıl saat 18:00'de başlayacak olan PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için de Henry'nin umutları, diğerlerinin yanı sıra Havertz'e bağlı. ABD kanalı CBS'de TV yorumcusu olarak maçı takip etmenin "benim için korkunç olacağını, çünkü bir taraftar olduğumu ve bu kupayı daha önce hiç kazanmadığımızı" itiraf eden eski dünya çapında forvet, 1999 ile 2007 yılları arasında ve 2012'deki kısa süreli dönüşünde 377 maçta Arsenal formasıyla toplam 228 gol atmıştı.
Thierry Henry, Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'ni kıl payı kaçırmıştı
"Elbette kazanmalarını umuyorum. Takım, tarihe 'Unutulmazlar' olarak geçme şansına sahip, çünkü Arsenal olarak bu kupayı daha önce hiç kazanmadık," diye konuştu Henry. Gunners ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya çok yaklaşmışken, 48 yaşındaki Fransız oyuncu da o kadronun tam ortasındaydı.
Henry'nin golleri de dahil olmak üzere, Arsenal 2005/06 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve o dönemde Paris'te FC Barcelona ile karşılaştı. Eski Alman milli kaleci Jens Lehmann'ın 18. dakikada gördüğü kırmızı kartla erken bir sayı dezavantajına düşmesine rağmen, İngilizler 37. dakikada öne geçmişti. Defans oyuncusu Sol Campbell, Henry'nin kullandığı serbest vuruşun ardından kafayla golü attı.
Ancak Henry ve arkadaşları için Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali gerçekleşmedi, çünkü Barça, maçın son çeyreğinde Samuel Eto'o ve Juliano Belletti'nin golleriyle skoru tersine çevirerek 2-1 kazandı.
Kai Havertz: Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
23
Gol
6
Asist
5