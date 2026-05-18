Önceki modellerine kıyasla çok önemli bir fark var! İşte bu yüzden Xabi Alonso, Chelsea'de bir sonraki dramın içine atılıyor

Maresca yine de ayrılmak zorunda kaldı ve bu nedenle Chelsea, daha dört ay kadar önce yeni ve en iyi ihtimalle uzun vadeli bir projeye hazırlanmaya başladı. BlueCo’nun sahibi olduğu Racing Strasbourg’dan, Fransa’da oldukça başarılı bir performans sergileyen Liam Rosenior, Ocak ayı başında Maresca’nın halefi olarak hiç tereddüt etmeden Londra’ya getirildi. “Bu, eşsiz bir ruha ve şampiyonluklarla dolu gururlu bir tarihe sahip bir kulüp. Benim görevim, bu kimliği korumak ve her maçta bu değerleri yansıtan ve kupalar kazanmaya devam eden bir takım kurmak," dedi Rosenior göreve başlarken.

Ancak Rosenior, Alonso'nun da şu anda yapmaya hazırlandığı gibi bir takım kurmayı başaramadı. Çünkü 41 yaşındaki teknik adam sadece üç buçuk ay görevde kaldı; iyi bir başlangıcın ardından ilk olumsuz gidişat onun sonunu getirdi. Önceki sekiz resmi maçta yedi yenilgiye uğradıktan sonra, Chelsea Nisan sonunda ipi çekti ve 2032'ye kadar sözleşme bile vermiş olduğu Rosenior'u kapı dışarı etti. İngiliz teknik direktörün sonunu getiren nedenlerden biri, bazı ünlü oyuncuları arkasına alamaması ve soyunma odasının onu kısmen ciddiye almamasıydı.

Bu, Real Madrid'deki başarısızlığının da benzer nedenlere dayandığı Alonso için bir uyarı sinyali. Bayer Leverkusen'deki çok başarılı döneminin ardından 44 yaşındaki teknik adam, geçen yaz oyuncu olarak forma giydiği kulüplerden biri olan Real Madrid'e transfer olmuştu. Alonso'nun Bernabeu'da bir döneme damga vurması bekleniyordu, ancak sonunda sadece altı aydan biraz fazla süre kaldı. Görevden alınmasından aylar önce, Real kadrosundaki birçok yıldızın onun yöntemlerini kabul etmediğine dair medya haberleri artmaya başlamıştı. Vinicius Junior, Jude Bellingham ve diğerleri, büyük ismine rağmen Alonso'yu pek dinlemiyorlardı. Kişilerarası çatlaklar, uzun vadeli sportif başarıların umudunu giderek yok etti; Alonso, sürekli çıkan kavgalar nedeniyle takımını "anaokulu" olarak nitelendirmiş.

Chelsea'de de gelecekte benzer bir durumla karşı karşıya kalacak mı? Roseniors'un iddia ettiği deneyimler bunu akla getiriyor, ancak Blues, Alonso'nun oyuncu ve Leverkusen'de şampiyonluk kazanan teknik direktör olarak sahip olduğu itibar sayesinde, selefinden çok daha etkileyici olan karizmasına güveniyor gibi görünüyor. BlueCo'da, Alonso'nun Cole Palmer ve diğer oyuncuların takip edeceği bir teknik direktör olduğuna inanılıyor. Kısacası: Alonso'nun oyuncuları gerçekten coşturma şansı var. Chelsea'nin Alonso'yu dört yıldır yakından takip ettiği söyleniyor olması, onun yeteneklerine duyulan güveni gösteriyor. Leverkusen'deki muhteşem başarılarıyla, Stamford Bridge'de nihayet kapılabilen mutlak arzu edilen teknik direktör haline geldi.