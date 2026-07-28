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'Önce takım gelir' - Ruben Amorim, AC Milan kanat oyuncusu Rafael Leao'nun Fenerbahçe transferiyle anılması sonrası geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Amorim, Leao transferiyle ilgili söylentilere yanıt verdi
Amorim, kulübün sezon öncesi turunun ikinci aşaması başlarken Leao'nun geleceği hakkında konuştu. Rossoneri, Perth Glory ile seyircisiz oynanacak hazırlık maçı öncesinde Batı Avustralya'nın Perth kentine geldi. Leao'nun, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Avustralya'da takıma katılması bekleniyor.
Onun gelişi, yoğun transfer söylentilerinin ortasında gerçekleşiyor. Sport Mediaset'e göre Fenerbahçe, forvet oyuncusu için resmi teklif yaptı. Türk devi kısa süre önce anlaşmayı görüşmek üzere yönetici Cihan Kamer'i İtalya'ya gönderdi. Ancak Milan'ın katı mali talepleri var ve kulüp, olası bir ayrılığın şartlarını belirlemekte kararlı.
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"Takım her şeyden önce gelir"
Perth'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, yıldız kanat oyuncusuyla ilgili süregelen belirsizliğe değindi. Eski Manchester United teknik direktörü, bireysel durumların takımın hazırlıklarını aksatmayacağını açıkça ifade etti.
Amorim, Gianluca Dimarzio'nun aktardığına göre, "Herhangi bir şey değişene kadar o bizim oyuncumuz, önce takım gelir" dedi. "Bu o kadar karmaşık değil, benim için en önemli şey takım.
"Rafael'le, [Goncalo] Ramos'la, [Alexis] Saelemaekers'le, Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla ne yapacağımızı anlatmak için konuşacağım. Bazı oyuncularımız hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum ama herhangi bir şey değişene kadar onlar bizim oyuncularımız."
Milan, bonservisli transfer istiyor
Haberlere göre Fenerbahçe, Leao için toplam değeri 42 milyon euroya kadar çıkan bir paket teklif etti. Sport Mediaset, bu teklifin başlangıçta 5 milyon euroluk kiralama bedeli, gelecek yaz 35 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi ve performansa bağlı 2 milyon euro bonus içerdiğini öne sürdü. Ancak Milan, doğrudan 50 milyon euroluk bir bonservis bedelinde ısrar ediyor ve kiralık ayrılığı seçeneğini tamamen devre dışı bırakmış durumda.
Serie A ekibi daha önce hem Galatasaray'a hem de Benfica'ya yalnızca kalıcı transferi kabul edeceği uyarısında bulunmuştu. Rossoneri, transfer piyasasında yeni hamleleri finanse edebilmek için acil şekilde taze kaynağa ihtiyaç duyuyor. Kulüp, Goncalo Ramos ve Mario Gila transferlerini tamamlamak için bu yaz şimdiden 100 milyon euronun üzerinde harcama yaptı.
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Leao’yu dev sözleşme bekliyor
Milan ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Avustralya'ya gitmesine rağmen Leao, transfer dönemi kapanmadan önce yine de San Siro'dan ayrılabilir. Haberlere göre hücum oyuncusu, Türkiye'de sezon başına 12 milyon avro değerinde kazançlı bir sözleşmeye imza atmaya hazır. Bu dev mali paket, fiilen Milan'daki mevcut maaşını ikiye katlayacak.
Transfer görüşmeleri perde arkasında ilerlerken Amorim, takımının yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçlarına odaklanacak. Milan, yeni sezon öncesinde fiziksel durumunu geliştirmeyi hedeflerken cumartesi günü Perth Glory ile karşı karşıya gelecek.
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