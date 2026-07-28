"Takım her şeyden önce gelir"

Perth'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, yıldız kanat oyuncusuyla ilgili süregelen belirsizliğe değindi. Eski Manchester United teknik direktörü, bireysel durumların takımın hazırlıklarını aksatmayacağını açıkça ifade etti.

Amorim, Gianluca Dimarzio'nun aktardığına göre, "Herhangi bir şey değişene kadar o bizim oyuncumuz, önce takım gelir" dedi. "Bu o kadar karmaşık değil, benim için en önemli şey takım.

"Rafael'le, [Goncalo] Ramos'la, [Alexis] Saelemaekers'le, Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla ne yapacağımızı anlatmak için konuşacağım. Bazı oyuncularımız hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum ama herhangi bir şey değişene kadar onlar bizim oyuncularımız."