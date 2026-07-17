The Independent gazetesinin yazdığına göre, Tuchel’in defansif oyuncu değişiklikleri, baş antrenör Lionel Scaloni ve teknik ekibini büyük ölçüde şaşırtmış ve aynı zamanda onların işine gelmiş.
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Önce şaşkınlık, sonra büyük sevinç: Thomas Tuchel’in Dünya Kupası yarı finalindeki taktiğinin Arjantin’in işine nasıl yaradığı iddia ediliyor
Habere göre, Scaloni, İngiltere’nin Anthony Gordon’un attığı golle öne geçmesinin ardından (55. dakika), Bukayo Saka veya Noni Madueke gibi bir kanat oyuncusunun, hatta belki de şampiyon FC Arsenal’in her iki yıldızının da kısa süre içinde oyuna gireceğini kesin olarak bekliyordu. Hatta su molası sırasında bile Arjantinliler, hızlı ve top sürmede güçlü kanat oyuncularına karşı uygun önlemler üzerinde çalışmışlar.
Ancak İngiltere’nin giderek daha fazla geri çekileceği ve Tuchel’in defans oyuncusu üstüne defans oyuncusu oyuna sokacağı belli olunca, Scaloni de tereddüt etmeden tam bir hücum stratejisine geçerek maçı sonuca layık bir şekilde çevirdi.
- beIN Sports
Arjantinliler rahat bir nefes aldı: İngiltere, onların zayıf noktalarını hedef almıyor
Rapora göre, Arjantinli oyuncular da teknik direktörlerinin öngördüğü İngilizlerin taktiğini kesin olarak bekliyor ve bundan korkuyorlardı; zira oyunu geniş alana yaymak ve hızla kanat beklerinin arkasındaki boşluklara saldırmak, gerideyken skoru eşitlemeye çalışan son dünya şampiyonuna muhtemelen büyük zarar verebilirdi.
Ancak Scaloni, maçın sonunda tamamen rahat bir şekilde Nicolas Tagliafico’nun yerine Lautaro Martinez’i oyuna soktu ve as sol bek oyuncusunu sahaya sürmekten vazgeçti. Alınan tüm önlemler, 2022 Dünya Şampiyonu’nun teknik direktörünün haklı olduğunu gösterdi. Arjantin, Enzo Fernandez ve yine Lautaro Martinez’in golleriyle maçın sonlarında skoru eşitledi ve bir kez daha finale yükseldi.
- (C)Getty Images
"Bizim DNA'mız": Thomas Tuchel aldığı önlemleri savunuyor
Tuchel ise yoğun eleştirilere maruz kalıyor. 52 yaşındaki teknik direktör, maçın hemen ardından yenilginin sorumluluğunu üstlense de, o günden bu yana aldığı kararları şiddetle savunuyor. Son olarak, “Dünyadaki hiçbir oyun düzeni” İngiltere’ye daha fazla “yardımcı olamazdı” dedi ve oyuncularının pasif tavrını “DNA’mız” ile de açıkladı.
İngiliz medyasından gelen yoğun eleştirilere rağmen Tuchel, milli takım teknik direktörlüğü görevinde kalmak istiyor. Sözleşmesi gereği, en azından 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'na kadar görevde kalacak. Ancak Cumartesi günü, öncelikle Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı var.
Arjantin ile Avrupa şampiyonu İspanya arasındaki final maçı Pazar günü oynanacak, ancak New York’taki aşırı hava koşulları nedeniyle ertelenme riski bulunuyor.
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