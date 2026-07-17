Önce şaşkınlık, sonra büyük sevinç: Thomas Tuchel’in Dünya Kupası yarı finalindeki taktiğinin Arjantin’in işine nasıl yaradığı iddia ediliyor

Habere göre, Scaloni, İngiltere’nin Anthony Gordon’un attığı golle öne geçmesinin ardından (55. dakika), Bukayo Saka veya Noni Madueke gibi bir kanat oyuncusunun, hatta belki de şampiyon FC Arsenal’in her iki yıldızının da kısa süre içinde oyuna gireceğini kesin olarak bekliyordu. Hatta su molası sırasında bile Arjantinliler, hızlı ve top sürmede güçlü kanat oyuncularına karşı uygun önlemler üzerinde çalışmışlar.

Ancak İngiltere’nin giderek daha fazla geri çekileceği ve Tuchel’in defans oyuncusu üstüne defans oyuncusu oyuna sokacağı belli olunca, Scaloni de tereddüt etmeden tam bir hücum stratejisine geçerek maçı sonuca layık bir şekilde çevirdi.



