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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Önce Mohamed Salah, şimdi de Cody Gakpo! Hollanda milli takım oyuncusu yaz transferi konusunda isteğini dile getirirken, Liverpool bir kanat oyuncusunu daha kaybetme riskiyle karşı karşıya

Transfers
Liverpool
C. Gakpo
M. Salah
PSV Eindhoven
Premier Lig
Eredivisie

Mohamed Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin erken feshedilmesinin ardından, forvet Cody Gakpo'nun Merseyside'da geçirdiği çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz Anfield'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği bildiriliyor. Ancak, onun ayrılması eski kulübü PSV için beklenmedik sonuçlar doğurabilir ve şu anda üzerinde çalışılan rekor kıran bir transferi suya düşürebilir.

  • Gakpo, Anfield'dan ayrılmak istiyor

    Bu çok yönlü forvetin yeni bir meydan okuma arayışına girme kararı, tüm kadro için son derece zorlu geçen bir sezonun ardından geldi. Takım, 2025 yazında takım arkadaşı Diogo Jota’nın trajik vefatının ardından büyük bir duygusal sarsıntı yaşadı; bu yıkıcı kayıp, sonraki sezon boyunca kulübün psikolojik durumunu derinden etkiledi.

    Saha içindeki performansın keskin bir düşüş göstermesi, teknik direktör Arne Slot'un ev sahibi taraftarlarla bağını koparmasına neden oldu ve bu durum, kulüp sahibi Fenway Sports Group'un, Slot'un ilk yılında lig şampiyonluğu kazanmasına rağmen sözleşmesini feshetmesine yol açtı. SoccerNews'in haberine göre, Bournemouth'un taktik dehası Andoni Iraola'nın göreve getirilmesiyle birlikte, Hollandalı kanat oyuncusu bu geçiş dönemini transfer isteğini resmileştirmek için seçti.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier Lig takımları Hollandalı kanat oyuncusuna göz dikti

    Bu çok yönlü forvet oyuncusuna ilgi yüksek olsa da, transferle en çok adı anılan kulüp Tottenham Hotspur. Ancak bu yarışta tek başlarına değiller; Newcastle United da yeni piyasa koşullarında hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla durumu yakından takip ediyor.

    Avrupa'nın diğer bölgelerindeki gelişmeler, transfer karmaşasını daha da karmaşık hale getirdi. Newcastle'dan Anthony Gordon, Bayern Münih'in birincil hedefi idi, ancak onun Barcelona'ya transferi, Alman devini alternatif hedefler aramaya zorladı. Piyasadaki bu değişim, Gakpo'yu Bundesliga şampiyonlarının radarına soktu ve onun transferi için rekabetçi bir mücadele başlattı.

  • Bayern, karmaşık bir çok oyunculu transfer döngüsü yaratıyor

    Yapısal domino etkisi Almanya’ya kadar uzandı; burada Bundesliga’nın devlerinden Bayern, İngiliz kulüplerinin ilgisini kendi lehine çevirmek için aktif bir şekilde çalışıyor ve mutsuz Anfield forvetini, halihazırda eski Merseyside yıldızı Luis Díaz’ı bünyesinde barındıran hücum hattına katmayı planlıyor.

    Bu hamle, oyuncunun çocukluk kulübü PSV için ayrı bir rekor kıran finansal operasyonu doğrudan rayından çıkarma tehdidi oluşturuyor. Bayern, hafta boyunca PSV'nin Faslı kanat oyuncusu Ismael Saibari için bir anlaşma müzakere etti, ancak Hollandalı meslektaşı için ani hamlesi, Eredivisie ekibini eski akademi ürününün kendi yaz transfer gelirlerini istemeden çökertip çökertmeyeceği konusunda endişelendiriyor.

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    Gakpo, PSV'nin rekor kıran transferini tehlikeye atıyor

    Bayern, PSV’yi değerli oyuncusunu elinden çıkarmaya ikna etmek için performans bazlı ek ödemeler de dahil olmak üzere toplam 53 milyon avroluk bir teklif masaya koyarak Saibari için teklifini önemli ölçüde artırdı. Anlaşmanın yapısının 48 milyon avroluk garantili sabit ücretten ve potansiyel olarak 5 milyon avroluk bonuslardan oluştuğu söyleniyor, ancak Hollandalı kulüp hala müzakerelerden mümkün olan en yüksek değeri elde etmeye çalışıyor. PSV sadece toplam ücrete odaklanmıyor.

    Transfer mevcut değerleme üzerinden tamamlanırsa, Saibari resmi olarak PSV tarihindeki en pahalı transfer olacak. Ancak, Bundesliga şampiyonunun Gakpo'yu kadrosuna katma isteği, durumu tersine çevirebilir ve rekor kırma potansiyeli olan Saibari transferini raydan çıkarabilir.