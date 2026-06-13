Bu çok yönlü forvetin yeni bir meydan okuma arayışına girme kararı, tüm kadro için son derece zorlu geçen bir sezonun ardından geldi. Takım, 2025 yazında takım arkadaşı Diogo Jota’nın trajik vefatının ardından büyük bir duygusal sarsıntı yaşadı; bu yıkıcı kayıp, sonraki sezon boyunca kulübün psikolojik durumunu derinden etkiledi.

Saha içindeki performansın keskin bir düşüş göstermesi, teknik direktör Arne Slot'un ev sahibi taraftarlarla bağını koparmasına neden oldu ve bu durum, kulüp sahibi Fenway Sports Group'un, Slot'un ilk yılında lig şampiyonluğu kazanmasına rağmen sözleşmesini feshetmesine yol açtı. SoccerNews'in haberine göre, Bournemouth'un taktik dehası Andoni Iraola'nın göreve getirilmesiyle birlikte, Hollandalı kanat oyuncusu bu geçiş dönemini transfer isteğini resmileştirmek için seçti.