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Önce Mohamed Salah, şimdi de Cody Gakpo! Hollanda milli takım oyuncusu yaz transferi konusunda isteğini dile getirirken, Liverpool bir kanat oyuncusunu daha kaybetme riskiyle karşı karşıya
Gakpo, Anfield'dan ayrılmak istiyor
Bu çok yönlü forvetin yeni bir meydan okuma arayışına girme kararı, tüm kadro için son derece zorlu geçen bir sezonun ardından geldi. Takım, 2025 yazında takım arkadaşı Diogo Jota’nın trajik vefatının ardından büyük bir duygusal sarsıntı yaşadı; bu yıkıcı kayıp, sonraki sezon boyunca kulübün psikolojik durumunu derinden etkiledi.
Saha içindeki performansın keskin bir düşüş göstermesi, teknik direktör Arne Slot'un ev sahibi taraftarlarla bağını koparmasına neden oldu ve bu durum, kulüp sahibi Fenway Sports Group'un, Slot'un ilk yılında lig şampiyonluğu kazanmasına rağmen sözleşmesini feshetmesine yol açtı. SoccerNews'in haberine göre, Bournemouth'un taktik dehası Andoni Iraola'nın göreve getirilmesiyle birlikte, Hollandalı kanat oyuncusu bu geçiş dönemini transfer isteğini resmileştirmek için seçti.
- Getty Images Sport
Premier Lig takımları Hollandalı kanat oyuncusuna göz dikti
Bu çok yönlü forvet oyuncusuna ilgi yüksek olsa da, transferle en çok adı anılan kulüp Tottenham Hotspur. Ancak bu yarışta tek başlarına değiller; Newcastle United da yeni piyasa koşullarında hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla durumu yakından takip ediyor.
Avrupa'nın diğer bölgelerindeki gelişmeler, transfer karmaşasını daha da karmaşık hale getirdi. Newcastle'dan Anthony Gordon, Bayern Münih'in birincil hedefi idi, ancak onun Barcelona'ya transferi, Alman devini alternatif hedefler aramaya zorladı. Piyasadaki bu değişim, Gakpo'yu Bundesliga şampiyonlarının radarına soktu ve onun transferi için rekabetçi bir mücadele başlattı.
Bayern, karmaşık bir çok oyunculu transfer döngüsü yaratıyor
Yapısal domino etkisi Almanya’ya kadar uzandı; burada Bundesliga’nın devlerinden Bayern, İngiliz kulüplerinin ilgisini kendi lehine çevirmek için aktif bir şekilde çalışıyor ve mutsuz Anfield forvetini, halihazırda eski Merseyside yıldızı Luis Díaz’ı bünyesinde barındıran hücum hattına katmayı planlıyor.
Bu hamle, oyuncunun çocukluk kulübü PSV için ayrı bir rekor kıran finansal operasyonu doğrudan rayından çıkarma tehdidi oluşturuyor. Bayern, hafta boyunca PSV'nin Faslı kanat oyuncusu Ismael Saibari için bir anlaşma müzakere etti, ancak Hollandalı meslektaşı için ani hamlesi, Eredivisie ekibini eski akademi ürününün kendi yaz transfer gelirlerini istemeden çökertip çökertmeyeceği konusunda endişelendiriyor.
- AFP
Gakpo, PSV'nin rekor kıran transferini tehlikeye atıyor
Bayern, PSV’yi değerli oyuncusunu elinden çıkarmaya ikna etmek için performans bazlı ek ödemeler de dahil olmak üzere toplam 53 milyon avroluk bir teklif masaya koyarak Saibari için teklifini önemli ölçüde artırdı. Anlaşmanın yapısının 48 milyon avroluk garantili sabit ücretten ve potansiyel olarak 5 milyon avroluk bonuslardan oluştuğu söyleniyor, ancak Hollandalı kulüp hala müzakerelerden mümkün olan en yüksek değeri elde etmeye çalışıyor. PSV sadece toplam ücrete odaklanmıyor.
Transfer mevcut değerleme üzerinden tamamlanırsa, Saibari resmi olarak PSV tarihindeki en pahalı transfer olacak. Ancak, Bundesliga şampiyonunun Gakpo'yu kadrosuna katma isteği, durumu tersine çevirebilir ve rekor kırma potansiyeli olan Saibari transferini raydan çıkarabilir.