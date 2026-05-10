Önce Lamine Yamal, şimdi de Nico Williams! Athletic Club’un kanat oyuncusu Valensiya maçında sahadan çıkmak zorunda kalınca İspanya için bir başka ciddi sakatlık endişesi daha yaşandı
San Mamés'te bir kabus yaşanıyor
Athletic Club, Pazar günü zorlu bir maç için Valencia'yı Bilbao'da ağırladı. 23 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi sol kanatta maça başladı ancak 36. dakikada erken bir şekilde sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Ev sahibi takımın 1-0 mağlup olduğu maçta, kanat oyuncusu ciddi bir kas problemi yaşadı ve sahadan topallayarak çıktı. Yerine kardeşi Inaki girdi, ancak durumun ciddiyeti nedeniyle taraftarlar ve sağlık ekibi gözle görülür bir şekilde endişeliydi.
Duygusal ayrılık endişe uyandırıyor
Saha kenarına doğru ilerlerken Williams'ın "olamaz, olamaz" diye tekrarladığı duyulduğu bildirildi; bu da ciddi bir sakatlık ihtimalini akla getiriyor. Böylesine içgüdüsel bir tepki, yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişelere yol açtı. Bu sezon Williams, Athletic Club formasıyla 32 maçta 6 gol ve 7 asist kaydetti ve 2.000 dakikadan fazla süre aldı. Ancak, bir dizi kasık ve pubalji sorunu ritmini bozdu ve bu son sakatlık büyük bir endişe kaynağı oldu.
İspanya'da artan sakatlık krizi
Luis de la Fuente ve İspanya milli takım teknik ekibi, bu yaz önemli bir rol üstlenmesi beklenen oyuncu hakkında olumlu bir haber almak için nefeslerini tutmuş durumda. 30 milli maçta 6 gol kaydeden Williams, milli takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Onu kaybetme ihtimali, özellikle de Barcelona’nın yıldızı Yamal’ın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği ve Dünya Kupası grup aşamalarına yetişmek için zamanla yarıştığı haberinin ardından büyük bir darbe olarak algılanıyor. İspanya'nın temel kimliği, dinamik genç kanat oyuncularına büyük ölçüde dayanıyor ve her ikisini de kaybetmek, taktiklerinin önemli ölçüde yeniden gözden geçirilmesini gerektirecektir.
Zamana karşı bir yarış
Athletic Club, pazartesi günü bir sağlık raporu yayınlayacak. İspanya, 9 Haziran’da Peru ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde yıldız oyuncusunu sahalara döndürmek için yoğun bir çaba sarf edecek. La Roja, 15 Haziran’da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla Dünya Kupası H Grubu’ndaki mücadelesine başlayacak; ardından 21 Haziran’da Suudi Arabistan ve 27 Haziran’da Uruguay ile oynayacağı kritik karşılaşmalar gelecek.