Victor Osimhen, SSC Napoli ile ilişkisini tamamen kesip İstanbul'a transfer olduğunda, bu karar Avrupa'da ilk başta şaşkınlık yarattı. Kıtanın en çok aranan forvetlerinden biri, Premier League'i ya da İspanya'nın üst düzey kulüplerini değil, Galatasaray'ı tercih etti. Birçok gözlemciye göre bu hamle, dünya çapında bir forvetin kariyerinde şaşırtıcı bir sapma gibi görünüyordu. Ancak şimdi anlaşılıyor ki: Belki de bu, Osimhen'in tam da ihtiyacı olan karardı.
Önce "köpek muamelesi gördü", şimdi ise gözdesi oldu: Victor Osimhen, Galatasaray'da sürpriz bir adım atacak
Victor Osimhen, kariyeri boyunca uç noktaları yaşadı. Lagos’ta yoksul bir çocukluktan, dünya çapında bir forvet olarak hızlı yükselişine ve Napoli ile yaşadığı acı ayrılığa kadar – Nijeryalı oyuncu, profesyonel futbolun iniş çıkışlarını kendi neslindeki neredeyse hiçbir oyuncu kadar iyi bilmiyor.
Bugün ise Galatasaray İstanbul'da bambaşka bir hikayenin merkezinde yer alıyor. Bu hikaye, modern futbolda nadir hale gelen takdir, sadakat ve oyuncu ile taraftarlar arasındaki bağ hakkında.
Ve tam da bu nedenle alışılmadık bir soru ortaya çıkıyor: Victor Osimhen neden bir kez daha takım değiştirsin ki? Belki de kariyerinin en şaşırtıcı adımı, aynı zamanda en mantıklı olanı olacaktır: uzun vadede, hatta sonsuza kadar Galatasaray'da kalmak.
Spor açısından Osimhen'in Napoli'deki dönemi başlangıçta bir başarı öyküsüydü. 2022/23 sezonunda 26 gol atarak SSC'yi 33 yıl sonra ilk şampiyonluğa taşıdı ve Serie A'nın gol kralı oldu. Takımın süperstarı, tüm kulübün simgesi haline gelmişti.
Ancak sadece birkaç ay sonra oyuncu ile kulüp arasındaki ilişki bozuldu. Bunun tetikleyicisi, Napoli'nin Osimhen hakkında yayınladığı ve kulübün, daha doğrusu sosyal medya departmanının, forvetin kaçırdığı bir penaltıyı alay konusu yaptığı, artık kötü şöhretli bir TikTok videosuydu. Nijeryalı oyuncu için bu an bir dönüm noktası oldu.
27 yaşındaki oyuncu daha sonra Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Napoli bu videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra bir şeyler bozuldu" dedi.
"Herkes bir penaltı kaçırabilir ve herkes bunun için alay edilebilir. Napoli bunu sadece bana yaptı - üstelik belirli imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim. Gitmek istedim."
Napoli ile kopuş: Osimhen için her şeyin altüst olduğu an
Kulübün kendisine karşı tutumundan bahsederken daha da net konuştu. Yetkililer, ona değer vermek yerine onu bir oraya bir buraya göndermeye çalışmışlardı. "Beni bir yerlere gönderip oynatmaya çalıştılar, ama bana köpek muamelesi yaptılar. Buraya git, oraya git, şunu yap, bunu yap. Kariyerimi inşa etmek için çok çalıştım ve bu tür bir muameleyi kabul edemedim. Ben bir kukla değilim."
Tarihi bir şampiyonluğa imza atmış bir oyuncunun kendini bu şekilde hissetmesi, modern profesyonel futbolun dinamikleri hakkında çok şey söylüyor. Napoli'den ayrılması da sonuçta sadece an meselesiydi.
Osimhen İstanbul'a transfer olduğunda, bu transfer Avrupa'da ilk başta oldukça şüpheyle karşılandı. Birçok gözlemciye göre bu adım, dünya çapında bir forvetin kariyerinde alışılmadık bir sapma gibi görünüyordu. Ancak şimdi görüldüğü üzere: Osimhen için daha uygun bir yer olamazdı.
Spor açısından da istikrarlı bir performans sergiliyor. Galatasaray'da geçirdiği süre içinde Nijeryalı oyuncu, 68 resmi maçta 55 gol ve 15 asistlik etkileyici bir istatistik yakaladı; bu oran onu Avrupa'nın en verimli forvetlerinden biri yapıyor.
Ne zaman formda olsa gol atıyor. Kariyeri boyunca sakatlıklar onu defalarca yavaşlatmış olsa da, Osimhen sahaya çıktığı anda kıtanın en tehlikeli forvetlerinden biri haline geliyor.
Bu nedenle Galatasaray için o, çoktan bir golcünün ötesine geçmiştir. O, tüm projenin temel taşıdır.
Gala taraftarları, Osimhen'i koreografiyle gözyaşlarına boğdu
Osimhen ile taraftarlar arasındaki bağın ne kadar derinleştiğini, Liverpool'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (1-0) öncesinde yaşanan bir sahne gösterdi.
RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi marşı çalarken, Galatasaray taraftarları devasa bir koreografi sergiledi. Afişte Osimhen, çocukları ve rahmetli annesinin portresi yer alıyordu. Altında ise "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" yazıyordu.
Bu an, forvet için çok etkileyiciydi. Görüntüleri gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Arka plan, sahneyi daha da duygusal hale getiriyor. Osimhen, annesini çok erken yaşta kaybetti. "Annem ben iki ya da üç yaşındayken öldü. Herhangi bir şeyi hatırlayamayacak kadar küçüktüm – beni kucağına aldığını hatırlamam dışında," diye yazdı The Players' Tribune'da yayınlanan kişisel bir yazısında.
Bugünün profesyonel futbolunda, bütün bir stadyumun bu kişisel hikayeyi benimsemesi hiç de olağan bir şey değil. Ancak forvet oyuncusu duygularla yetinmedi. Liverpool maçının daha yedinci dakikasında taraftarların güvenini sahada geri ödedi. Bir kafa pasıyla 1-0'lık skorun belirleyici golünü hazırladı.
Bu, Galatasaray'daki rolünü mükemmel bir şekilde simgeliyordu: hem duygusal lider hem de sahada fark yaratan oyuncu. Maçın ardından, oyuncu ile kulüp arasındaki özel ilişkiyi ortaya koyan bir an daha yaşandı. Osimhen, kızıyla birlikte sahaya çıktı ve stadyumdaki taraftarlarla birlikte dans etti.
Bu tür sahneler, Nijeryalı oyuncu ile taraftarlar arasındaki bağın artık ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
Napoli maddesi, Osimhen'in İtalya'ya dönüşünü engelliyor
Dünya çapındaki forvetler, futbol kariyerlerinin zirvesindeyken genellikle Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birine transfer olurlar. Ancak profesyonel futbolun mevcut durumuna bakıldığında, Osimhen'in bir kez daha takım değiştirmesi birdenbire pek mantıklı gelmiyor. En büyük kulüplerin en önemli forvet pozisyonları çoktan doldurulmuş durumda.
Harry Kane, Bayern Münih'te ilk 11'in garantisi. Erling Haaland, Manchester City'nin vazgeçilmez ismi. Paris Saint-Germain, hücumunu Ousmane Dembele'nin etrafında şekillendiriyor. Arsenal ise Kai Havertz veya Viktor Gyökeres'e güveniyor.
İtalya'ya geri dönmesi bile karmaşık olurdu. Gazzetta dello Sport'a göre Napoli, Galatasaray'a satış sırasında özel bir madde ekletti: Türk kulübü Osimhen'i kısa vadede bir Serie A rakibine satarsa, 70 milyon avroya kadar ceza ödemek zorunda kalacak.
Bu nedenle Juventus, Inter veya Milan'a transfer olması son derece zor olurdu. Osimhen, İstanbul'da finansal açıdan da son derece güvende. Medya haberlerine göre, yıllık net 15 milyon euro kazanıyor ve bonus ödemeleriyle geliri 21 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Ayrıca forvet, Galatasaray'da modern futbolda nadir hale gelen bir şey buldu: gerçek bir takdir ve gerçek bir yuva.
Taraftarlar tarafından seviliyor. Takımın merkezinde yer alıyor. Düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ve ligin en büyük yıldızı. Birçok dünya çapında oyuncu, kariyerinde bir sonraki adımı atmak için her birkaç yılda bir kulüp değiştiriyor.
Ancak çok azı gerçek bir kulüp efsanesi olma şansına sahip. Victor Osimhen'in İstanbul'da tam da bu şansı var. Belki de en cesur kariyer adımı, bir sonraki büyük kulübe transfer olmak değildir.
Belki de asıl cesur adım, ait olduğun yere çoktan ulaştığını fark etmektir.
Victor Osimhen'in Galatasaray İstanbul'daki istatistikleri:
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 69 56 15 16