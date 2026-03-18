Önce "köpek muamelesi gördü", şimdi ise gözdesi oldu: Victor Osimhen, Galatasaray'da sürpriz bir adım atacak

Victor Osimhen, kariyeri boyunca uç noktaları yaşadı. Lagos’ta yoksul bir çocukluktan, dünya çapında bir forvet olarak hızlı yükselişine ve Napoli ile yaşadığı acı ayrılığa kadar – Nijeryalı oyuncu, profesyonel futbolun iniş çıkışlarını kendi neslindeki neredeyse hiçbir oyuncu kadar iyi bilmiyor.

Bugün ise Galatasaray İstanbul'da bambaşka bir hikayenin merkezinde yer alıyor. Bu hikaye, modern futbolda nadir hale gelen takdir, sadakat ve oyuncu ile taraftarlar arasındaki bağ hakkında.

Ve tam da bu nedenle alışılmadık bir soru ortaya çıkıyor: Victor Osimhen neden bir kez daha takım değiştirsin ki? Belki de kariyerinin en şaşırtıcı adımı, aynı zamanda en mantıklı olanı olacaktır: uzun vadede, hatta sonsuza kadar Galatasaray'da kalmak.

Spor açısından Osimhen'in Napoli'deki dönemi başlangıçta bir başarı öyküsüydü. 2022/23 sezonunda 26 gol atarak SSC'yi 33 yıl sonra ilk şampiyonluğa taşıdı ve Serie A'nın gol kralı oldu. Takımın süperstarı, tüm kulübün simgesi haline gelmişti.

Ancak sadece birkaç ay sonra oyuncu ile kulüp arasındaki ilişki bozuldu. Bunun tetikleyicisi, Napoli'nin Osimhen hakkında yayınladığı ve kulübün, daha doğrusu sosyal medya departmanının, forvetin kaçırdığı bir penaltıyı alay konusu yaptığı, artık kötü şöhretli bir TikTok videosuydu. Nijeryalı oyuncu için bu an bir dönüm noktası oldu.

27 yaşındaki oyuncu daha sonra Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Napoli bu videoyu TikTok'ta yayınladıktan sonra bir şeyler bozuldu" dedi.

"Herkes bir penaltı kaçırabilir ve herkes bunun için alay edilebilir. Napoli bunu sadece bana yaptı - üstelik belirli imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim. Gitmek istedim."