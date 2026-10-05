2024'te Golden Boy seçilen Yamal için Altın Top, koleksiyonu tamamlayacak bir ödül olurdu. Başka herhangi bir genç oyuncunun Yamal'ın performans seviyesine yaklaşıp yaklaşmadığı sorulan eski Manchester United ve Brezilya yıldızı Anderson, 2008'de 21 yaş altındaki en iyi oyuncu seçilen isim olarak, Wiz Slots iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “O farklı. Kimse yok.

“Onu biraz diğerleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Mbappe, onu yakınına koymanız gereken isim. Dembele. Harry Kane farklı bir pozisyonda oynuyor ama şu anda en iyi beş oyuncu arasında. Bence şimdi daha fit görünüyor, çünkü 19-20 yaşlarında olduğuna göre biraz daha güçlü, biraz daha hızlı gibi duruyor.

“Ve onu seviyorum çünkü konuşuyor, sonra da yapıyor. Bu tür oyuncuları seviyorum. Fransa'yı yeneceğim diyor, yeniyor. Dünya Kupası'nı kazanacağım diyor, kazanıyor. Real Madrid'i yeneceğim diyor, yeniyor. Bu tür oyuncuları seviyorum, güçlü karakterini seviyorum.

“Bence harika işler yapıyor. Bence en iyi oyuncu olmayı da hak ediyor. Bu yıl en iyi oyuncunun kim olduğunu söylemek çok zor olacak çünkü birçok genç müthiş oynamaya başladı.”