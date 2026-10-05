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“Önce konuşuyor, sonra yapıyor”: Eski Golden Boy ödülü sahibi, Ballon d'Or iddialarını değerlendirirken Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal gibisinin neden “hiç kimse” olmadığını anlattı
2026 Ballon d'Or adayları
Yetenekli genç, 12 ay önceki o oylamada Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kazanan hücum oyuncusu Ousmane Dembele'nin büyük ödülü almasıyla ikinci olmuştu. Ligue 1'in devlerinden biriyle gelen bir başka Avrupa zaferi, son şampiyonun unvanını korumaya çalışmasına neden oluyor.
Söz konusu ödülün el değiştirmesi bekleniyor; FIFA'nın amiral gemisi niteliğindeki organizasyonundaki çarpıcı zaferlerinin ardından İspanyol süperstarlar güçlü destek görüyor. 2024'te ikonik Altın Top'u kazanan Rodri yeniden yarışta yer alırken, PSG orta saha oyuncusu Fabian Ruiz Avrupa'yı ve dünyayı fethetti.
Bayern Münih ve İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or için birçok kişinin tercihi; geçen sezon kulübü ve milli takım formasıyla çıktığı maçlarda 73 gol attı. Real Madrid'in 'Galactico'su' Kylian Mbappe ise Fransa ile ve Dünya Kupası sahnesinde tarihe geçen bir golcü haline geldi.
Yamal, Barcelona ve İspanya formasıyla belirleyici performanslar sergilemeyi sürdürerek yukarıda adı geçenlerin tamamını geride bırakıp 'gezegenin en iyi oyuncusu' unvanını almayı hedefliyor. Hâlâ sadece 19 yaşında, ancak erişebileceği büyük ödüllerin neredeyse tamamını topladı.
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Yamal, Golden Boy ödülünün yanına Altın Top'u da istiyor
2024'te Golden Boy seçilen Yamal için Altın Top, koleksiyonu tamamlayacak bir ödül olurdu. Başka herhangi bir genç oyuncunun Yamal'ın performans seviyesine yaklaşıp yaklaşmadığı sorulan eski Manchester United ve Brezilya yıldızı Anderson, 2008'de 21 yaş altındaki en iyi oyuncu seçilen isim olarak, Wiz Slots iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “O farklı. Kimse yok.
“Onu biraz diğerleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Mbappe, onu yakınına koymanız gereken isim. Dembele. Harry Kane farklı bir pozisyonda oynuyor ama şu anda en iyi beş oyuncu arasında. Bence şimdi daha fit görünüyor, çünkü 19-20 yaşlarında olduğuna göre biraz daha güçlü, biraz daha hızlı gibi duruyor.
“Ve onu seviyorum çünkü konuşuyor, sonra da yapıyor. Bu tür oyuncuları seviyorum. Fransa'yı yeneceğim diyor, yeniyor. Dünya Kupası'nı kazanacağım diyor, kazanıyor. Real Madrid'i yeneceğim diyor, yeniyor. Bu tür oyuncuları seviyorum, güçlü karakterini seviyorum.
“Bence harika işler yapıyor. Bence en iyi oyuncu olmayı da hak ediyor. Bu yıl en iyi oyuncunun kim olduğunu söylemek çok zor olacak çünkü birçok genç müthiş oynamaya başladı.”
Yamal neden kendisini dünyanın en iyisi olarak görüyor
Yamal, Altın Top adayı olmasıyla ilgili şunları söyledi: “Tamamen dürüst olmam gerekirse, sadece bu yıl değil, daha uzun süredir Ballon d’Or [kazanma] seviyesindeyim. Bunu herkes biliyor; fark yaratan bir oyuncu olduğumu da biliyorlar.
“Bence insanlar şöyle düşünüyor: ‘Lamine 19 yaşında, bunu bir noktada kazanacak, o yüzden başka birine verelim...’ Benim sadece kazanmam, kazanmam, kazanmam gerekiyor ve tartışmanın kalmayacağı bir zaman gelecek. Beni sevenler olacak, ‘Ne kadar da baş belası’ diyenler olacak ve bu da sorun değil.”
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Yamal’ın dikkat çekici potansiyeli hakkında şunları ekledi: “Ballon d'Or’a aday gösterilen tek İspanyol oyuncu o olsaydı, evet, dünyanın en iyisi olduğunu söylerdim.
"Her şeyi iyi yapıyor. En iyisi değilse, bunun nedeni diğer İspanyol oyuncuların yarattığı rekabettir ve buna rağmen o, kesinlikle en iyilerden biri. Lamine, bir efsane olma yolunda ilerliyor.”
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Yamal şimdiden GOAT Messi ile kıyaslandı
De la Fuente’nin bu değerlendirmesine itiraz etmek zor. Yamal, henüz genç yaşlarındayken birçok oyuncunun tüm kariyeri boyunca başarabildiğinden fazlasını başardı ve önünde hâlâ çok daha fazlasını yapabileceğine dair büyük bir vaat var.
Şimdiden Arjantinli GOAT ve Barcelona’nın eski 10 numarası Lionel Messi ile kıyaslanıyor; bunlar da bu en gözde genç yeteneğin ulaşmayı hedeflediği seviyeler. Golden Boy ödülü ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyasının yanına bir de Ballon d’Or eklemesi, Yamal’ı bu hedefe bir adım daha yaklaştıracaktır.
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