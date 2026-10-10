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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Önce kırmızı kart, sonra öpücük! Roberto De Zerbi, Tottenham yıldızı Rodrigo Bentancur'un Manchester United'lı Shaw ile yaşadığı çarpışmanın ardından ona destek verdi

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
R. Bentancur
M. United
Premier Lig

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, orta saha oyuncusunun Manchester United karşısında oyundan atılmasının ardından soyunma odasında Rodrigo Bentancur'u öptüğünü şaşırtıcı bir şekilde açıkladı. Uruguaylı oyuncu, Luke Shaw'a attığı kafa nedeniyle kırmızı kart görmesine rağmen teknik direktörü, Old Trafford'da zorlu geçen bir öğleden sonra oyuncusunun gösterdiği ateşi kutlamayı tercih etti.

  • De Zerbi, Bentancur'un gönderilişini savundu

    De Zerbi, Bentancur'u tutkulu bir şekilde savundu ve cumartesi günü Manchester United deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikte gördüğü pahalıya mal olan kırmızı karta rağmen soyunma odasında orta saha oyuncusunu öptüğünü açıkladı. Uruguaylı milli oyuncu, ikinci yarıda United savunmacısı Luke Shaw ile çizgi kenarında yaşadığı hararetli tartışmanın ardından oyundan atıldı. Olay, Spurs'ün geriye düşmesinden kısa süre sonra yaşandı ve bu da yeni sezondaki ilk Premier League galibiyetini arayan konuk ekibin işini son derece zorlaştırdı.

    "Bugün bu sezon ilk kez bir takım olduğumuzu gösterdik," İtalyan teknik adam Sky Sports'a konuştu. "Bir takım gibi oynuyoruz. Acı çekiyoruz, oyuna hükmediyoruz. Ama her durumda maçın içindeydik. Futbol böyle bir şey. Bence bu karakter, Rodrigo [Bentancur] ile kırmızı kart gördüğü pozisyondaki durum hoşuma gidiyor. Şu anda buna, bu duruma ihtiyacımız var. Kırmızı kart görmeye değil ama yenilgiyi kabul etmedik."

    Şöyle ekledi: "Gol yemeyi kabul etmemeliyiz. Elimizden gelen her şekilde tepki vermeliyiz. Bu kötü bir yol, doğru yol değil ama soyunma odasında Bentancur'u öptüm çünkü bu tepkiye, karakter gösteren bu tür bir tepkiye ihtiyacımız var. Futbol karakterdir."

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi, kaptan Solanke'yi destekledi

    Dominic Solanke, maç için kaptanlık bandını taktı. De Zerbi, bu kararın kulüp adına verimsiz geçen bir dönemde forvetin çalışma temposuna verilen bir ödül olduğunu açıkladı. Premier League'de artık Manchester United'a karşı dört golü bulunan Solanke, 90+2. dakikada attığı beraberlik golüyle değerini kanıtladı.

    Teknik direktörü, eski Bournemouth oyuncusunun liderliğine ve teknik kalitesine övgüler yağdırdı. Solanke hakkında konuşan De Zerbi, "Tottenham için iyi bir oyuncu. Solanke'den daha iyi çok fazla forvet yok. Bugün kaptandı çünkü bunu hak etti, özellikle de o anda, çünkü Tottenham'ın gol atamaması ya da maç kazanamaması nedeniyle sıkıntı çekti. Harika bir insan, harika bir oyuncu ve biz onun arkasındayız. Kendimize ve bu futbol anlayışına inanmamız gerekiyor. Eğer inanır, gelişir ve takım olarak oynarsak çok gol atar ve çok maç kazanırız. Takım olarak oynamazsak bu imkânsız" dedi.


  • Puan tablosunun alt sıralarındaki mücadele

    Geç gelen geri dönüşün yarattığı olumlu havaya rağmen, Tottenham için tablo hâlâ son derece çarpıcı. Kulüp şu anda ligde onlarca yılın en kötü sezon başlangıcını yapıyor ve ilk altı maçının hiçbirini kazanamadı. Bu, kulüp tarihinde yalnızca dördüncü kez yaşanıyor ve 1912-13, 1955-56 ve 2008-09'daki felaket sezonlarla aynı tabloyu ortaya çıkarıyor.

    Galibiyetlerin gelmemesi, De Zerbi üzerindeki baskıyı büyük ölçüde artırdı. Kuzey Londra'ya göze hoş gelen, hücum odaklı futbol anlayışıyla gelmişti ancak Premier League'in dibinde bu felsefeyi uygulamak için zorlu bir ortamla karşılaştı. Old Trafford'da alınan puan onları lige tutunma hattına biraz daha yaklaştırsa da, bu geçiş döneminde düşme hattında kalmaya devam ediyorlar.


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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Old Trafford'daki geri dönüşün üzerine koyarak

    Manchester'daki beraberlik, De Zerbi tarafından takımının zihniyeti açısından potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki reaksiyon olmak üzere ikinci yarıdaki performansın, oyuncularının gerçekten uyumlu bir birlik olarak hareket ettiğini ilk kez hissettiği an olduğunu vurguladı. İtalyan teknik adamın, kırmızı kart gören bir oyuncuya fiziksel bir sevgi gösterisinde bulunmasıyla da görülen alışılmadık yönetim tarzı, kuşatma altındaki bir takım psikolojisi oluşturmayı amaçlıyor.

    Takımın önceki maçlarında, ne kadar topa sahip olursa olsun, elit seviyede kazanmak için gereken "karakter"in eksik olduğunu savundu. De Zerbi, Bentancur'un maçın gidişatını kabullenmeyi reddetmesini kutlayarak sezonun geri kalanı için daha agresif ve dirençli bir yaklaşıma geçişin sinyalini veriyor.

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