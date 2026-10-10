De Zerbi, Bentancur'u tutkulu bir şekilde savundu ve cumartesi günü Manchester United deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikte gördüğü pahalıya mal olan kırmızı karta rağmen soyunma odasında orta saha oyuncusunu öptüğünü açıkladı. Uruguaylı milli oyuncu, ikinci yarıda United savunmacısı Luke Shaw ile çizgi kenarında yaşadığı hararetli tartışmanın ardından oyundan atıldı. Olay, Spurs'ün geriye düşmesinden kısa süre sonra yaşandı ve bu da yeni sezondaki ilk Premier League galibiyetini arayan konuk ekibin işini son derece zorlaştırdı.

"Bugün bu sezon ilk kez bir takım olduğumuzu gösterdik," İtalyan teknik adam Sky Sports'a konuştu. "Bir takım gibi oynuyoruz. Acı çekiyoruz, oyuna hükmediyoruz. Ama her durumda maçın içindeydik. Futbol böyle bir şey. Bence bu karakter, Rodrigo [Bentancur] ile kırmızı kart gördüğü pozisyondaki durum hoşuma gidiyor. Şu anda buna, bu duruma ihtiyacımız var. Kırmızı kart görmeye değil ama yenilgiyi kabul etmedik."

Şöyle ekledi: "Gol yemeyi kabul etmemeliyiz. Elimizden gelen her şekilde tepki vermeliyiz. Bu kötü bir yol, doğru yol değil ama soyunma odasında Bentancur'u öptüm çünkü bu tepkiye, karakter gösteren bu tür bir tepkiye ihtiyacımız var. Futbol karakterdir."