Bir oyuncu olarak eşi benzeri görülmemiş başarılarına rağmen Rooney'nin teknik direktörlük kariyeri, farklı görev dönemlerinde ciddi zorluklarla şekillendi. Antrenörlük yolculuğuna Derby County'de başlayan ve kulübü mali çalkantıların içinden geçirirken övgü toplayan Rooney, ardından MLS'te DC United'ın başına geçti; sonrasında ise Birmingham City ve Plymouth Argyle'da sıkıntılı dönemler yaşadı. Sahadaki parlaklığını kulübede tekrarlamakta zorlanan 40 yaşındaki Manchester United efsanesi, 2024'ün sonlarında Plymouth tarafından görevden alınmasından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.

Rooney'nin futbolculuk dönemindeki parlaklığını kulübede yeniden ortaya koymakta yaşadığı sıkıntılar, kariyer yoluna dair bir düşünme dönemini beraberinde getirdi. Kenar yönetimden uzaklaşan eski İngiltere kaptanı, yayıncılığa sorunsuz bir geçiş yaptı ve Match of the Day ile The Overlap gibi amiral programlarda düzenli yorumcu ve tanıdık bir ekran yüzü olarak kendine yer edindi.