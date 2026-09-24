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‘Önce gelen hangisiyse o!’: Wayne Rooney, kendisini yeniden teknik direktörlüğe dönmeye ikna edebilecek sadece iki görevi açıkladı
Rooney hayalindeki teknik direktörlük dönüşlerini açıkladı
Rooney, teknik direktörlük hedefleri hakkında konuştu ve onu yeniden teknik adamlığa döndürebilecek tek iki kulübün Manchester United ile Everton olduğunu açıkladı.
Virgin Radio'ya konuşan Rooney, teknik direktörlük konusundaki ilgi alanının ne kadar sınırlı olduğu konusunda açık sözlüydü. Olası bir geri dönüş planları sorulduğunda, eski golcü iki eski kulübünün dışında bir göreve kendisini yakın görmediğini kabul etti. Şöyle açıkladı: "Sanmıyorum, yine de dört zor iş yaptığımı biliyorum. Herhangi bir rolde geri dönecek olsam, bu ancak Everton ya da Manchester United olurdu. Ama bu çok düşük bir ihtimal." İki pozisyondan hangisini tercih edeceği sorulduğunda ise şu espriyi yaptı: "Hangisi önce gelirse!"
- Getty Images Sport
Teknik direktörlüğe zorlu bir geçiş
Bir oyuncu olarak eşi benzeri görülmemiş başarılarına rağmen Rooney'nin teknik direktörlük kariyeri, farklı görev dönemlerinde ciddi zorluklarla şekillendi. Antrenörlük yolculuğuna Derby County'de başlayan ve kulübü mali çalkantıların içinden geçirirken övgü toplayan Rooney, ardından MLS'te DC United'ın başına geçti; sonrasında ise Birmingham City ve Plymouth Argyle'da sıkıntılı dönemler yaşadı. Sahadaki parlaklığını kulübede tekrarlamakta zorlanan 40 yaşındaki Manchester United efsanesi, 2024'ün sonlarında Plymouth tarafından görevden alınmasından bu yana teknik direktörlük yapmıyor.
Rooney'nin futbolculuk dönemindeki parlaklığını kulübede yeniden ortaya koymakta yaşadığı sıkıntılar, kariyer yoluna dair bir düşünme dönemini beraberinde getirdi. Kenar yönetimden uzaklaşan eski İngiltere kaptanı, yayıncılığa sorunsuz bir geçiş yaptı ve Match of the Day ile The Overlap gibi amiral programlarda düzenli yorumcu ve tanıdık bir ekran yüzü olarak kendine yer edindi.
Yorumculukta yeni bir amaç bulmak
Bir teknik direktörün görev süresine ilişkin belirsizlik, Rooney'nin yeni bir projeye yeniden atılma konusundaki tereddüdünde önemli bir etken gibi görünüyor. Yapılandırılmış bir oyunculuk kariyerinin aksine, 2021'de futbolu bırakmadan önce Manchester United formasıyla 559 maça çıkıp kulüp rekoru olan 253 gol atan, ardından Everton, DC United ve Derby County'de oynayan Rooney için antrenörlük, iş güvencesi açısından çok az şey sunuyor. United efsanesi de bunun son derece farkında.
"İlerleyen dönemde bir daha asla teknik direktörlük yapmama ihtimalim var" diyen Rooney, saha dışındaki yeni hayatını anlatırken şöyle konuştu: "Bir oyuncu olarak kariyerinin ne zaman biteceğini bildiğini ve buna hazırlanabildiğini düşünüyorum. Örneğin teknik direktörlükteki bir sonraki aşamada ise orada bir yıl mı, iki yıl mı, 10 yıl mı yoksa üç ay mı kalacağını bilmiyorsun. Match of the Day'den keyif alıyorum ve yaptığım işte öğrenip daha iyi hale gelme zamanı."
- Getty Images Sport
Teknik alanın ötesindeki hayat
Şimdilik, İngiliz futbol tarihinin en çok kupa kazanan figürlerinden biri olan ve sayısız büyük başarının yanı sıra beş Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi ve FA Cup kazanan bu isim, özel hayatına ve medya taahhütlerine odaklanmaktan memnun.
Rooney, "Bunu para için yapmıyorum, bütün gün evde oturmak yerine bir amaç için yapıyorum" dedi. Odak noktasındaki bu değişim, Manchester United ya da Everton'ın cazibesi güçlü kalmaya devam etse de efsanevi forvetin televizyon stüdyosundan ayrılmak için acele etmediğini gösteriyor.
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