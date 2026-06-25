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Falko Blöding

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Önce “anlaşmazlık”, sonra uzlaşma: Nathaniel Brown’un Eintracht Frankfurt’tan FC Bayern’e transferi yakında gerçekleşecek

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt
Chelsea
Premier Lig
Arsenal
Newcastle United
N. Brown

Nathaniel Brown’ın Eintracht Frankfurt’tan Bundesliga’daki rakibi FC Bayern’e transferi an meselesi.

Sky, Perşembe akşamı kulüplerin transfer şartları üzerinde anlaşmaya vardığını bildirdi. FCB’den SGE’ye bu kanat bek için 55 milyon avro ödenecek. “Tam bir anlaşma”dan söz ediliyor.

  • Bundan kısa bir süre önce Sky, anlaşmanın sonuçlandırılamaması nedeniyle Frankfurt’ta “anlamama havasının giderek arttığını” bildirmişti. Anlaşmanın genel şartları belliydi: Eintracht yöneticileri, Brown'ı satmaya prensipte hazırdı. 23 yaşındaki sol bek için söz konusu 55 milyon avroluk transfer ücreti talep ettiler ve görünüşe göre istediklerini elde ettiler. Brown'ın Hessen ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

    Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Brown ile Bayern arasında uzun süredir bir anlaşma var. Brown’un Säbener Straße’de 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Chelsea ve Arsenal, Bayern’in transfer listesindeki Nathaniel Brown’ı istiyor

    Sky’a göre, iki Bundesliga kulübü arasındaki anlaşmayı engellemek isteyen iki Premier Lig devi vardı: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea, bu durumda bir fırsat kokusu almışlardı. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiklerini belirtmiş oldukları ve “durumu yakından takip ettikleri” bildirildi.

    Chelsea, Avrupa şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar Frankfurt kulübünün yabancı taliplere hayır dediği ve FCB’yi tercih ettiği söylenmişti.

    2024 yılında 1. FC Nürnberg'den 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.

    Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak son grup maçı kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'li David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.



  • Eintracht Frankfurt’un rekor satışları

    OyuncularPozisyonSatıldığı TakımYılTransfer ücreti
    Randal Kolo MuaniForvetPSG202395 milyon avro
    Hugo EkitikeForvetLiverpool FC202595 milyon euro
    Omar MarmoushForvetManchester City202575 milyon euro
    Luka JovicForvetReal Madrid201963 milyon avro
    Sebastien HallerForvetWest Ham United201950 milyon avro