Önce “anlaşmazlık”, sonra uzlaşma: Nathaniel Brown’un Eintracht Frankfurt’tan FC Bayern’e transferi yakında gerçekleşecek

Sky’a göre, iki Bundesliga kulübü arasındaki anlaşmayı engellemek isteyen iki Premier Lig devi vardı: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea, bu durumda bir fırsat kokusu almışlardı. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiklerini belirtmiş oldukları ve “durumu yakından takip ettikleri” bildirildi.

Chelsea, Avrupa şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar Frankfurt kulübünün yabancı taliplere hayır dediği ve FCB’yi tercih ettiği söylenmişti.

2024 yılında 1. FC Nürnberg'den 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.

Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak son grup maçı kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'li David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.







