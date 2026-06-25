Sky, Perşembe akşamı kulüplerin transfer şartları üzerinde anlaşmaya vardığını bildirdi. FCB’den SGE’ye bu kanat bek için 55 milyon avro ödenecek. “Tam bir anlaşma”dan söz ediliyor.
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Önce “anlaşmazlık”, sonra uzlaşma: Nathaniel Brown’un Eintracht Frankfurt’tan FC Bayern’e transferi yakında gerçekleşecek
Bundan kısa bir süre önce Sky, anlaşmanın sonuçlandırılamaması nedeniyle Frankfurt’ta “anlamama havasının giderek arttığını” bildirmişti. Anlaşmanın genel şartları belliydi: Eintracht yöneticileri, Brown'ı satmaya prensipte hazırdı. 23 yaşındaki sol bek için söz konusu 55 milyon avroluk transfer ücreti talep ettiler ve görünüşe göre istediklerini elde ettiler. Brown'ın Hessen ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Brown ile Bayern arasında uzun süredir bir anlaşma var. Brown’un Säbener Straße’de 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Chelsea ve Arsenal, Bayern’in transfer listesindeki Nathaniel Brown’ı istiyor
Sky’a göre, iki Bundesliga kulübü arasındaki anlaşmayı engellemek isteyen iki Premier Lig devi vardı: İngiltere şampiyonu FC Arsenal ve Kulüpler Dünya Şampiyonu FC Chelsea, bu durumda bir fırsat kokusu almışlardı. Her iki Londra kulübünün de transferle ilgilendiklerini belirtmiş oldukları ve “durumu yakından takip ettikleri” bildirildi.
Chelsea, Avrupa şampiyonu Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sol bek arayışında. Arsenal ise birkaç hafta önce Brown ile anılmıştı. Ancak o zamanlar Frankfurt kulübünün yabancı taliplere hayır dediği ve FCB’yi tercih ettiği söylenmişti.
2024 yılında 1. FC Nürnberg'den 5,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Eintracht Frankfurt'a geçen Brown, zor günler geçiren Eintracht'ta güçlü bir sezon geçirdi ve hızlı bir yükseliş kaydetti. Artık Alman milli takımında forma giyen Brown, ABD, Kanada ve Meksika'da devam eden Dünya Kupası'nda DFB'nin oynadığı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde iki gol katkısı sağladı.
Ancak Brown, Perşembe akşamı Ekvador ile oynanacak son grup maçı kaçıracak: Adduktor kaslarında ağrı sorunu yaşıyor. Onun yerine, Leipzig'li David Raum, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ilk on birine girecek.
Eintracht Frankfurt’un rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı Takım Yıl Transfer ücreti Randal Kolo Muani Forvet PSG 2023 95 milyon avro Hugo Ekitike Forvet Liverpool FC 2025 95 milyon euro Omar Marmoush Forvet Manchester City 2025 75 milyon euro Luka Jovic Forvet Real Madrid 2019 63 milyon avro Sebastien Haller Forvet West Ham United 2019 50 milyon avro