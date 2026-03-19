Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, milli takıma geri dönen Deniz Undav ile olan iletişimi hakkında açıklama yaptı.
"Önce adaylık konusunda beni ara": Julian Nagelsmann, VfB'nin golcüsü Deniz Undav ile olan iletişimi hakkında açıklama yaptı
Nagelsmann, Perşembe öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, Undav'ın şu anki formunu göz önünde bulundurarak, VfB Stuttgart'ın forvetini geçen yılın Haziran ayından bu yana ilk kez yaklaşan milli maçlar kadrosuna çağırmaktan başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir gol ve asist ortalamasına sahip bir forveti kadro dışında bırakamazsınız" dedi. Milli takım teknik direktörü, Undav'a Aralık ayında "gol atmak ve asist yapmak dışında daha fazla dikkat çekmek için ne yapması gerektiği konusunda geri bildirimde bulunduğunu" da sözlerine ekledi.
Undav, son haftalarda gösterdiği üstün performans nedeniyle DFB kadrosuna geri dönüp dönmeyeceği konusunda sık sık sorgulanıyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Bildgazetesine verdiği röportajda kış tatilinden bu yana Nagelsmann ile temas halinde olmadığını açıklayarak manşetlere taşındı. "Benimle konuşmasına da gerek yok. Benim argümanlarım sahada. Bunu ona göstermeye çalışıyorum. Gol atmaya devam ettiğim sürece beni geçmesi zor olacak," demişti Undav Mart ayı başında.
Nagelsmann ise kendisi ile VfB yıldızı arasında "her şeyin yolunda" olduğunu vurguladı. Undav, DFB teknik direktörünün ara sıra kendisini aramamış olmasından hiç de rahatsız olmamıştı. "Beni tekrar kadroya çağırdığında ara, ne yapmam gerektiğini biliyorum," diye Undav ona güvence vermişti.
Deniz Undav'ın şu anda Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alma şansı yüksek
Undav, son üç milli takım kadrosunda yer almamıştı. Eylül ve Ekim aylarında dizindeki iç bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Kasım ayında Undav tekrar forma girmiş ve sakatlık arasından sonra hızla formunu yakalamıştı, ancak Nagelsmann o dönemde onu kadroya almamıştı.
Böylece Undav, şu ana kadar oynadığı altı milli maçın (üç gol) sonuncusunu Haziran 2025'in başında, Nations League'de Fransa ile oynanan 3.lük maçında ikinci yarıda oyuna girerek tamamladı. Uzun süren yokluğuna rağmen, Undav'ın şu anki durumuna göre yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Almanya'nın forvet hattında ilk 11'de yer alma şansı yüksek.
Önümüzdeki haftalarda formunu korursa, Nagelsmann Mart ayındaki milli maçlar için aday gösterilen diğer iki forvet yerine Undav'ı tercih edebilir. Nick Woltemade, Newcastle United'da zor bir dönemden geçerken, Arsenal'den Kai Havertz ise uzun süren sakatlık sorunlarının ardından öncelikle en iyi formuna kavuşmak zorunda.
Undav'ın 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile oynanacak iki hazırlık maçından ilkinde ilk 11'de yer alması çok muhtemel. Üç gün sonra DFB takımı Stuttgart'ta Gana ile bir hazırlık maçı oynayacak. Nagelsmann'ın takımı için Dünya Kupası 14 Haziran'da Curacao ile oynanacak ilk grup maçıyla başlamadan önce, Finlandiya (31 Mayıs) ve ABD (6 Haziran) ile iki hazırlık maçı daha var.
Deniz Undav'ın bu sezonki istatistikleri
Maçlar
36
Gol
21
Asist
12