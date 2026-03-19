"Önce adaylık konusunda beni ara": Julian Nagelsmann, VfB'nin golcüsü Deniz Undav ile olan iletişimi hakkında açıklama yaptı

Nagelsmann, Perşembe öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, Undav'ın şu anki formunu göz önünde bulundurarak, VfB Stuttgart'ın forvetini geçen yılın Haziran ayından bu yana ilk kez yaklaşan milli maçlar kadrosuna çağırmaktan başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir gol ve asist ortalamasına sahip bir forveti kadro dışında bırakamazsınız" dedi. Milli takım teknik direktörü, Undav'a Aralık ayında "gol atmak ve asist yapmak dışında daha fazla dikkat çekmek için ne yapması gerektiği konusunda geri bildirimde bulunduğunu" da sözlerine ekledi.

Undav, son haftalarda gösterdiği üstün performans nedeniyle DFB kadrosuna geri dönüp dönmeyeceği konusunda sık sık sorgulanıyordu. 29 yaşındaki oyuncu, Bildgazetesine verdiği röportajda kış tatilinden bu yana Nagelsmann ile temas halinde olmadığını açıklayarak manşetlere taşındı. "Benimle konuşmasına da gerek yok. Benim argümanlarım sahada. Bunu ona göstermeye çalışıyorum. Gol atmaya devam ettiğim sürece beni geçmesi zor olacak," demişti Undav Mart ayı başında.

Nagelsmann ise kendisi ile VfB yıldızı arasında "her şeyin yolunda" olduğunu vurguladı. Undav, DFB teknik direktörünün ara sıra kendisini aramamış olmasından hiç de rahatsız olmamıştı. "Beni tekrar kadroya çağırdığında ara, ne yapmam gerektiğini biliyorum," diye Undav ona güvence vermişti.