Robertson ile Alexander-Arnold, Liverpool'da Jurgen Klopp yönetiminde müthiş bir bek ortaklığı kurdu. 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni, bir yıl sonra da Premier League'i kazandılar ve Kırmızılar'ın hücumdaki kilit yaratıcı çıkış noktaları olarak ligin asist sıralamasının zirvesinde sürekli mücadele ettiler.

Hücum üretimleri ortak olsa da, şu anda Tottenham'da forma giyen savunmacı, savunma katkılarının nasıl değerlendirildiği konusunda aralarında belirgin bir fark olduğunu söyledi. The Overlap'ta konuşan Robertson, Liverpool'un taktik düzeninin takım arkadaşını sık sık savunmada açıkta bıraktığını anlattı. Sol kanatta Sadio Mane agresif bir savunma desteği sağlarken, Mohamed Salah'ın sağdaki hücum konumlanması Alexander-Arnold'un daha az doğrudan korumayla oynaması anlamına geliyordu.

Bu yapısal dengesizlik, sağ beki çoğu zaman yalnız bıraktı ve Robertson da savunmadaki partneri için üzüldüğünü kabul etti. Alexander-Arnold, 2025'te Anfield'dan Real Madrid'e ayrıldı ancak savunma becerileri etrafındaki anlatı kariyeri boyunca peşini inatla bırakmadı.



