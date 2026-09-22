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'Ona üzülüyorum' - Andy Robertson, Real Madrid yıldızı Trent Alexander-Arnold'u çevreleyen 'İngiliz damgasına' tepki gösterdi ve Liverpool savunmasına yönelik eleştirilerin ardındaki gerçeği açıkladı
Taktik farklar ortaya çıktı
Robertson ile Alexander-Arnold, Liverpool'da Jurgen Klopp yönetiminde müthiş bir bek ortaklığı kurdu. 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni, bir yıl sonra da Premier League'i kazandılar ve Kırmızılar'ın hücumdaki kilit yaratıcı çıkış noktaları olarak ligin asist sıralamasının zirvesinde sürekli mücadele ettiler.
Hücum üretimleri ortak olsa da, şu anda Tottenham'da forma giyen savunmacı, savunma katkılarının nasıl değerlendirildiği konusunda aralarında belirgin bir fark olduğunu söyledi. The Overlap'ta konuşan Robertson, Liverpool'un taktik düzeninin takım arkadaşını sık sık savunmada açıkta bıraktığını anlattı. Sol kanatta Sadio Mane agresif bir savunma desteği sağlarken, Mohamed Salah'ın sağdaki hücum konumlanması Alexander-Arnold'un daha az doğrudan korumayla oynaması anlamına geliyordu.
Bu yapısal dengesizlik, sağ beki çoğu zaman yalnız bıraktı ve Robertson da savunmadaki partneri için üzüldüğünü kabul etti. Alexander-Arnold, 2025'te Anfield'dan Real Madrid'e ayrıldı ancak savunma becerileri etrafındaki anlatı kariyeri boyunca peşini inatla bırakmadı.
- AFP
Robertson savunmaya yönelik eleştiriler hakkında konuştu
Robertson, ülkesinde yetişen yeteneklerin maruz kaldığı yoğun baskıya dikkat çekerken bunu kendi İskoçya milli takımı deneyimiyle karşılaştırdı. "İngiliz olduğunuzda, başka bir milletten olmanıza kıyasla durum çok farklı" dedi. "Trent'e her zaman şunu söyledim: 'Ben hiçbir zaman senin kadar büyük övgü almayacağım ama hiçbir zaman senin kadar eleştirilmeyeceğim de.'"
32 yaşındaki savunmacı, Alexander-Arnold'un rolünü bu kadar zorlu kılan taktik gerçeği de anlattı. "Liverpool'da benim savunma yapış şeklimle Trent'inki çok farklıydı. Benim arkamı kollayan Sadio vardı ve o biraz daha agresifti, bu yüzden ben [bir müdahaleyi] kaçırırsam genelde o orada olurdu" diyen Robertson, şöyle devam etti: "Mo [Salah] için kendi ceza sahamıza doğru geri gelmesini istemiyorduk. Çoğu zaman Trent, [Jordan Henderson] gibi birinin yanına gelmesini bekliyordu, bu yüzden bazen ona acımaya başladım."
Haksız damga ve Avrupa başarısı
Sık sık savunma zaafı olduğu yönünde suçlamalarla karşı karşıya kalmasına rağmen Alexander-Arnold, Liverpool'un zirve yıllarında en büyük sahnelerde istikrarlı şekilde beklentileri karşıladı. 2018 Şampiyonlar Ligi finaline giden süreçte savunma açısından çok etkileyici istatistikler ortaya koydu ve Avrupa'nın elit rakiplerine karşı oyuna hükmeden performanslar sergiledi.
Robertson, eski takım arkadaşının savunma becerisini güçlü şekilde savundu ve süregelen anlatıyı reddetti. "Onun PSG'de [Kylian] Mbappe'yi etkisiz hale getirdiğini gördüm. Şampiyonlar Ligi finallerinde inanılmazdı" dedi. "Trent çok ama çok iyi bir savunmacı... En iyi maçlarında bire bir savunmada inanılmazdı."
İskoç oyuncu, sağ bekin çıkış sezonundan bu yana haksız şekilde etiketlendiğini öne sürdü. "Bazen hata yapıyor olabilir. Ama bunu hepimiz yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı Robertson. "Ama sanki [Trent] hakkında savunma yapamadığı yönünde bir damga var. Ve bunu çok erken yaşlardan beri taşıyor. Sanki bundan kurtulamıyor."
- AFP
Madrid ve İngiltere'de kritik dönem
Alexander-Arnold'ın acil odağı, Thomas Tuchel'in son İngiltere kadrosuna çağrılmasının ardından milli takım görevine çevrildi. Geçmişteki başarılarına rağmen, İngiltere'de düzenli bir ilk 11 yeri kapmakta tarihsel olarak zorlandı ve bu kamp, yeni teknik direktörü etkilemek için ona yeni bir fırsat sunuyor.
27 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde de kritik bir dönemeçle karşı karşıya. 2025'te İspanya'nın başkentine transferinin ardından La Liga kariyeri sendeledi ve üst düzey formunu yeniden bulmaya çalışırken Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
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