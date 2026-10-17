Real Betis savunmacısı Facundo Bernal'ın Barcelona karşısındaki maçta kırmızı kart görmesine yol açan olay, İspanya'da geniş bir medya tartışması başlattı. Önemli basın organları, Lamine Yamal'ın saldırıya maruz kalmadan önce oynadığı ve "provokatif" olarak nitelendirdikleri role dikkat çekti.

İkinci yarının son dakikalarında, özellikle de Betis'in Faslı oyuncu Abdessamad Ezzalzouli ile farkı 3-2'ye indiren golünün ardından, Barcelona oyuncusu Fermin Lopez sahada yerde yatıyordu. Betis oyuncuları oyunu hızla yeniden başlatmak için onu kaldırmaya çalışırken, Yamal takım arkadaşını savunmak için araya girdi ve bu durum savunmacı Facundo Bernal ile sözlü ve fiziksel bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yamal, Bernal'ı iterek olayı başlattı; Bernal ise Katalan oyuncuyu yakalayıp kafasıyla ona bir darbe indirdi ve Yamal yere düştü. Tartışmanın başlangıcını doğrudan görmeyen hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, yardımcı hakem ve dördüncü hakemin uyarısı üzerine müdahale ederek Bernal'a direkt kırmızı kart gösterdi, Yamal'a ise sarı kartla uyarı vermekle yetindi.