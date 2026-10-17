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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ona tuzak kurdu: İspanyol gazeteciden kırmızı kart olayına ilişkin yorum: Yamal'ın en kötü yanı bu

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
L. Yamal
İspanya

Kolay yem: Flick'in manevrası yıldızını kurtarıyor

Real Betis savunmacısı Facundo Bernal'ın Barcelona karşısındaki maçta kırmızı kart görmesine yol açan olay, İspanya'da geniş bir medya tartışması başlattı. Önemli basın organları, Lamine Yamal'ın saldırıya maruz kalmadan önce oynadığı ve "provokatif" olarak nitelendirdikleri role dikkat çekti.

İkinci yarının son dakikalarında, özellikle de Betis'in Faslı oyuncu Abdessamad Ezzalzouli ile farkı 3-2'ye indiren golünün ardından, Barcelona oyuncusu Fermin Lopez sahada yerde yatıyordu. Betis oyuncuları oyunu hızla yeniden başlatmak için onu kaldırmaya çalışırken, Yamal takım arkadaşını savunmak için araya girdi ve bu durum savunmacı Facundo Bernal ile sözlü ve fiziksel bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yamal, Bernal'ı iterek olayı başlattı; Bernal ise Katalan oyuncuyu yakalayıp kafasıyla ona bir darbe indirdi ve Yamal yere düştü. Tartışmanın başlangıcını doğrudan görmeyen hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, yardımcı hakem ve dördüncü hakemin uyarısı üzerine müdahale ederek Bernal'a direkt kırmızı kart gösterdi, Yamal'a ise sarı kartla uyarı vermekle yetindi.

  • Tırmanışın fitili: Yamal kartlarını nasıl oynayacağını iyi biliyordu

    Ayrıntılı bir raporda, gazeteci Jose Manuel Cano "Estadio Deportivo" gazetesinde gerilimin tırmanmasının fitilini ateşleyen kişi olarak Barcelona'nın yıldızını işaret etti ve raporunun başlığında "Yamal'ın en kötü yanı bu" ifadesini kullandı.

    Cano'ya göre Yamal, farkı azaltan golün ardından yerde yatan takım arkadaşı Fermin Lopez'i savunmak için araya girdi ve sözlü tartışma sırasında Bernal'ı ilk iten taraf oldu.

    Raporda Yamal'ın "kartlarını nasıl oynayacağını bildiği" belirtiliyor; yüz yüze temas anını bekledikten sonra yere düşerek çarpışmanın sonuçlarını abartıp hakemin önünde mağdur taraf gibi göründüğü, bunun da hakemi Bernal'a direkt kırmızı kart göstermeye ve Yamal'a yalnızca sarı kart vermeye yönelttiği ifade ediliyor.

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  • Yamal tuzağı ve Flick'in manevrası

    Kendi cephesinden "Marca" gazetesi, olayı analiz ederken daha da ileri giderek Yamal'ın Betis savunmacısına "tuzak kurduğunu" belirtti.

    Gazete, muhabir Jaime Rincón'un hazırladığı raporda, Yamal'ın "aşırı öfkeli" göründüğünü ve Bernal için "yem" koyduğunu, Uruguaylı oyuncunun ise "kolayca bu tuzağa düştüğünü", bunun da itmeye ve ardından çifte kafa atma hareketine yol açtığını aktardı.

    Gazete, bu davranışın ardından "La Cartuja" taraftarlarının, Yamal'ın topa her dokunuşunda yuhalama dalgası başlattığını, bunun da teknik direktör Hansi Flick'i skor (2-4) iken oyuncusunu derhal oyundan çıkarmaya ittiğini ekledi.

    Gazete, Flick'in bu kararını, yıldızını beklenen "El Clasico" maçı öncesinde kırmızı kart veya sakatlık riskinden korumaya yönelik bir "taktiksel manevra" olarak nitelendirdi.

    Gazete, Flick'in basın toplantısında konuyu geçiştirdiğine dikkat çekti: "Lamine'yi değiştirmemiz gerektiği açıktı. Ona onunla gurur duyduğumu ve harika oynadığını söyledim." Böylece havayı yumuşatmaya ve erken oyundan çıkarılmasının nedenine doğrudan yanıt vermekten kaçınmaya çalıştı.

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