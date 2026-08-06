AFP
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“Ona tavsiye vermek istemiyorum”: Luka Modric, Rafael Leao’nun AC Milan’da kalması için çağrıda bulundu
Modric, Leao transferiyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
Modric, Leao'nun geleceği hakkında konuşarak transfer döneminin en kritik evresine girdiği bu süreçte San Siro'daki dinamiğe dair dikkat çekici bir bakış sundu. Yedi yıldır Rossoneri hücumunun temel taşlarından biri olan Portekizli milli oyuncu, 2025-26 sezonunun sonunda niyetini net şekilde ortaya koymuş ve kendisini farklı bir ortamda denemeye hazır olduğunu ima etmişti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, dengeli bir yaklaşım sergileyerek Leao'nun kişisel iradesine saygı göstermeyi tercih etti, ancak oyuncunun yeteneklerine duyduğu hayranlığı da gizlemedi. Modric, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Hayır, ona tavsiye vermek istemiyorum. Rafa, kendisi için neyin en iyisi olduğunu bilecek kadar olgun. Taraftarların ve kulübün onu ne kadar sevdiğini biliyor. O harika bir oyuncu ve burada olması çok güzel. Sadece çok çalışması ve her zaman yaptığı gibi Milan için elinden gelenin en iyisini vermesi gerekiyor" dedi.
- Getty Images Sport
Son dönemdeki sıkıntıları ve en üst düzey potansiyelini kabul ederek
Modric, Leao'nun son dönemdeki formu hakkında da açık konuştu ve geride kalan sezonun kanat oyuncusu için en verimli dönem olmadığını kabul etti. Portekizli yıldız, sahada istikrarını koruma becerisini sekteye uğratan çeşitli fiziksel sorunlar yaşadı. Modric'e göre tamamen hazır ve odaklanmış bir Leao ile birlikte oynama ihtimali, özellikle Milan Şampiyonlar Ligi futbolunun mali ve sportif avantajlarından yoksun bir sezonda yol almaya çalışırken, önemli bir motivasyon kaynağı.
"Belki de en iyi sezonundan çıkmıyor, birkaç sakatlık yaşadı ve fiziksel olarak kendini en iyi halinde hissetmiyordu ama hâlâ harika bir futbolcu. Bana göre kalırsa hepimiz için harika olur çünkü zirvesindeyken dünyanın en iyilerinden biri," değerlendirmesinde bulundu Modric.
Amorim'den Leao'nun zihinsel durumuna dair olumlu güncelleme
Tecrübeli orta sahanın açıklamaları, teknik direktör Ruben Amorim'in de kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldığı bir dönemde geldi. 2025-26 sezonunun sonunda çıkan ve Leao'nun yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu öne süren haberlere rağmen, kamp içindeki havanın değiştiği görülüyor. Kulübün Avustralya'daki sezon öncesi turu sırasında Amorim, Portekizli yıldızın Rossoneri projesine tamamen bağlı kalmayı sürdürdüğünde ısrar etti.
"Tüm oyuncular gerçekten çok iyi çalışıyor: Hem ilk günden itibaren başlayanlar hem de daha sonra gelenler. Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Ben onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum" dedi.
- Getty
Süren ortaklık umudu
Süren söylentilere ve oyuncunun daha önce dile getirdiği yeni bir meydan okuma isteğine rağmen Modric, sözlerini Leao'yu İtalya'da görmek yönündeki kişisel arzusunu yineleyerek tamamladı. Sporun iş tarafını kabul etti ancak tamamen futbol açısından bakıldığında tercihine dair hiçbir şüphe bırakmadı. Modric, "Dediğim gibi, en iyi çözümün ne olacağına o ve kulüp karar verecek ama bir futbolcu olarak elbette Rafa'yı takımımda istiyorum" diye ekledi.
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