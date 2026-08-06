Modric, Leao'nun geleceği hakkında konuşarak transfer döneminin en kritik evresine girdiği bu süreçte San Siro'daki dinamiğe dair dikkat çekici bir bakış sundu. Yedi yıldır Rossoneri hücumunun temel taşlarından biri olan Portekizli milli oyuncu, 2025-26 sezonunun sonunda niyetini net şekilde ortaya koymuş ve kendisini farklı bir ortamda denemeye hazır olduğunu ima etmişti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dengeli bir yaklaşım sergileyerek Leao'nun kişisel iradesine saygı göstermeyi tercih etti, ancak oyuncunun yeteneklerine duyduğu hayranlığı da gizlemedi. Modric, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Hayır, ona tavsiye vermek istemiyorum. Rafa, kendisi için neyin en iyisi olduğunu bilecek kadar olgun. Taraftarların ve kulübün onu ne kadar sevdiğini biliyor. O harika bir oyuncu ve burada olması çok güzel. Sadece çok çalışması ve her zaman yaptığı gibi Milan için elinden gelenin en iyisini vermesi gerekiyor" dedi.