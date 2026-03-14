"Ona tam anlamıyla güveniyor ve seviyorum" - Mikel Arteta, Bukayo Saka'nın Arsenal'deki inişli çıkışlı performansını savundu
Şampiyonluk yarışında istikrar bulma mücadelesi
Arsenal'in forveti, hafta ortasında Bayer Leverkusen'e yapılan Şampiyonlar Ligi deplasmanında, oyuna her zamanki etkisini gösteremediği için oyundan alındı. Bu arada, onun yerine oyuna giren Noni Madueke, maçın sonlarında Arsenal için bir penaltı kazandırarak hemen etkisini gösterdi. Geçtiğimiz sezonlarda, Saka, Martin Odegaard ve sağ kanatta Jurrien Timber veya Ben White arasındaki telepatik uyum, takımın ana gol kaynağı olmuştu, ancak sakatlıklar ve kadro rotasyonları bu uyumu bozdu.
- Getty Images Sport
Arteta yıldız oyuncusunun arkasında duruyor
Eleştirilere rağmen Arteta, İngiltere milli takım oyuncusuna olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. İspanyol teknik adam, "Ona tam anlamıyla güveniyor ve onu seviyoruz," dedi. "Bizim için, bu kulüp için yaptıkları, onun yaşında inanılmaz bir şey ve bizim için bu büyük etkiyi sürdürmeye devam ediyor. Her insan, dünyadaki her oyuncu gibi, muhtemelen seviyesini yansıtmayan bireysel performanslar sergileyebilir. Ancak genel olarak, gücüne ve takımdaki etkisine baktığınızda, bu gerçekten inanılmaz."
Fiziksel yıpranma ve yoğun çalışma temposu
Taktiksel ayarlamaların ötesinde, Saka’nın oynadığı maçların yoğunluğu artık onu zorlamaya başladı. Arteta, kanat oyuncusunun iş yükünün önceki sezonlarda görülen seviyeleri çoktan aştığını kabul ederek, son dönemde maçlara etki edememesinin başlıca nedeninin yorgunluk olduğunu ima etti. Son iki yıldır hem kulüp hem de milli takımda neredeyse her dakikada sahada olan genç oyuncunun yorgun bacaklarında ve azalan enerjisinde, bu bitmek bilmeyen maç takviminin etkileri nihayet kendini göstermeye başlamış olabilir.
Arteta, "Şu ana kadar oynadığı maç ve dakika sayısı, geçen sezonun tamamından bile biraz daha fazla" dedi. "Ayrıca, oyunculara yüklediğimiz talepleri de anlamamız gerekiyor. Bu, oyunun güzelliğinden bahsederken açıkça görülen bir başka konu; tüm bu faktörlerin bazı şeyleri etkilediği kesin."
- Getty Images Sport
Saka için bundan sonra ne olacak?
Şampiyonlar Ligi eleme turları ve Premier Lig şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, Arsenal’in liderlerinin öne çıkması gerekiyor. Arteta için, Emirates'in dışından gelen seslere bakılmaksızın, Saka tam da bu liderlerden biri olmaya devam ediyor. Şimdi odak noktası, sakatlanan yıldızların takıma yeniden kazandırılması ve Saka'ya, futbolseverlerin beklediği dünya klasmanındaki formuna dönmesi için ihtiyaç duyduğu tanıdık destek sistemini sağlamaya yöneliyor. Nitekim, Saka'nın bu hafta sonu Arsenal'in Everton'ı ağırlayacağı maçta kadroda yer alması ve kilit bir rol oynaması bekleniyor.
Reklam