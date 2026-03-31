"Ona sırılsıklam aşık ol!" - İspanya milli takımının yıldızları Barcelona'da forma giyerken Santi Cazorla neden Lamine Yamal yerine Pedri'yi tercih ediyor?

23 yaşındaki oyun kurucu, Cazorla, Cesc Fabregas, Xavi ve Andres Iniesta gibi İspanya milli takımının efsaneleriyle aynı hamurdan yapılmış bir oyuncu. Pedri, 2024'te kazandığı Euro şampiyonluğu madalyasına sahip ve bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.

Tenerife doğumlu oyuncuyu neden bu kadar çok sevdiği sorulduğunda Cazorla, Sport'a şunları söyledi: “O yaşta şimdiden dünyanın en iyilerinden biri. O farklı bir oyuncu, her oynadığında hepimizin keyif aldığı bir oyuncu. Bence Pedri yokken Barcelona onu gerçekten özlüyor.

“O pozisyonda harika oyuncuları var, ama bence Pedri takıma farklı bir hava katıyor ve her şeyden öte, çok ama çok alçakgönüllü, çok normal birine benziyor ve bunu gerçekten seviyorum. Bence bir insan ne kadar normalse, o kadar iyi bir oyuncudur. Pedri’ye hayranım ve bu yüzden ondan formasını istedim.”