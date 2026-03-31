"Ona sırılsıklam aşık ol!" - İspanya milli takımının yıldızları Barcelona'da forma giyerken Santi Cazorla neden Lamine Yamal yerine Pedri'yi tercih ediyor?
Cazorla, 41 yaşında da sahalara çıkarak Ronaldo'yu örnek alıyor
Cazorla, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo gibi, emekliliğini olabildiğince erteliyor ve 41 yaşını doldurduktan sonra da hâlâ en üst düzeyde forma giyiyor. 2023 yılında Real Oviedo’ya geri dönerek köklerine döndü.
Bu sezonun başlarında Barcelona ile oynanan maçın ardından Cazorla, sosyal medyada bir fotoğraf ve mesaj paylaşarak Pedri'ye "bana formanı verir misin dahi" diye seslendi.
Cazorla neden Barcelona'nın yıldızı Pedri'nin bu kadar büyük bir hayranı?
23 yaşındaki oyun kurucu, Cazorla, Cesc Fabregas, Xavi ve Andres Iniesta gibi İspanya milli takımının efsaneleriyle aynı hamurdan yapılmış bir oyuncu. Pedri, 2024'te kazandığı Euro şampiyonluğu madalyasına sahip ve bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.
Tenerife doğumlu oyuncuyu neden bu kadar çok sevdiği sorulduğunda Cazorla, Sport'a şunları söyledi: “O yaşta şimdiden dünyanın en iyilerinden biri. O farklı bir oyuncu, her oynadığında hepimizin keyif aldığı bir oyuncu. Bence Pedri yokken Barcelona onu gerçekten özlüyor.
“O pozisyonda harika oyuncuları var, ama bence Pedri takıma farklı bir hava katıyor ve her şeyden öte, çok ama çok alçakgönüllü, çok normal birine benziyor ve bunu gerçekten seviyorum. Bence bir insan ne kadar normalse, o kadar iyi bir oyuncudur. Pedri’ye hayranım ve bu yüzden ondan formasını istedim.”
Pedri ve Yamal: Cazorla, takım arkadaşı orta saha oyuncusunun yanında yer aldı
Pedri, Spotify Camp Nou’da ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar arasında tartışmasız bir favori olsa da, başarıları zaman zaman 18 yaşındaki takım arkadaşı Yamal’ın gölgesinde kalabiliyor – ki Yamal artık Ballon d’Or için ciddi bir aday konumunda.
Kendisini açıkça Pedri'nin takımında gören Cazorla, kanatlarda seyircileri heyecanlandıran bir oyuncu yerine kendi pozisyonunda oynayan bir oyuncuyu tercih etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Oynadığı pozisyon nedeniyle. Bu, benim her zaman oynadığım pozisyon.
“Lamine'yi izlemeyi seviyorum, o pozisyonda farklı ve olağanüstü bir oyuncu, ancak Pedri'nin pozisyonunda biraz oynadığım için, başka bir nedenden değil, bu nedenle ona biraz daha hayranlık duyuyorum.”
Dünya Kupası macerasında: Pedri ve Yamal, İspanya formasıyla parlamaya hazır
Pedri ve Yamal, şu anda Salı günü Mısır ile oynanacak uluslararası dostluk maçı için hazırlık yapan İspanya milli takım kadrosunda yer alıyor. 2026 Dünya Kupası kadrosu kesinleştiğinde, her ikisinin de Luis de la Fuente'nin planlarında önemli bir yer tutması bekleniyor.