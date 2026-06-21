Faes'in öfkesinin sebebi: Sağ bek oyuncusu Wilfried Singo (25), 80. dakikada yan çizgide DFB'nin sol bek oyuncusu Nathaniel Brown (23) ile girdiği ikili mücadelede uyluk bölgesinden sakatlandı.
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"Ona mütevazı kalmasını söyledim": Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae, bir Alman milli oyuncunun "fair play eksikliğini" eleştiriyor
Galatasaray’ın yıldızı kolunu kaldırdı ve topu çizginin ötesine, saha dışına attı. Ardından tıbbi müdahale gördü ve oyundan çıkarıldı. Singo, formasını yüzüne kapattı; muhtemelen daha ciddi bir sakatlık geçirdiğinin farkında olarak gözyaşlarını tutamadı.
Bu sırada Brown taç atışını kullandı ve topu Fildişi Sahili'nden bir oyuncuya geri atmak yerine, doğrudan bir Alman atağı başlatmaya karar verdi. Bu durum Fae'nin hiç hoşuna gitmedi.
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Emerse Fae, Nathaniel Brown’a kızıyor
Fae sert tepki gösterdi; maçın ardından Eintracht Frankfurt’un savunma oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi: “Ona mütevazı kalması gerektiğini söyledim,” diye açıkladı daha sonra ve sözlerine devam etti. “Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Onlar büyük bir futbol ülkesidir ve biz de onlardan örnek alıyoruz; bu yüzden sergilediği adil oyun eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım.”
O anda skor 1-1'di. Fildişi Sahili kaptanı Franck Kessie (29), ilk yarıda Afrika ekibini öne geçiren golü attı. Almanya'nın oyuna sonradan giren forveti Deniz Undav (29) önce beraberlik golünü attı, ardından uzatma dakikalarında favorinin galibiyet golünü de kaydetti.
Bu geç gelen galibiyet ve E Grubu’ndaki diğer maçta Ekvador ile Curacao’nun golsüz berabere kalmasıyla Almanya, grup birincisi olarak kesinleşti.
Fildişi Sahili, Ekvador ve Curacao ise ikinci ve üçüncü sıralar için mücadele ediyor. Fildişi Sahili, ön eleme turunun son maç gününde Ekvador’un Almanya’yı yenmesi durumunda bile, Curacao ile berabere kalması ikinci sırayı garantilemek için yeterli olacaktır; zira o durumda puanları eşit olacak Ekvador’a karşı doğrudan karşılaşmayı kazanmış olacaktır.
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2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili kadrosu
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