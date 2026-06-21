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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Çeviri:

"Ona mütevazı kalmasını söyledim": Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae, bir Alman milli oyuncunun "fair play eksikliğini" eleştiriyor

Dünya Kupası
Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
N. Brown
E. Fae
W. Singo

Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Almanya’ya 1-2 yenilmesinin ardından, milli takım teknik direktörü Emerse Fae (42), maçın son dakikalarında yaşanan bir olay sırasında Alman takımının sergilediği tavırları eleştirdi.

Faes'in öfkesinin sebebi: Sağ bek oyuncusu Wilfried Singo (25), 80. dakikada yan çizgide DFB'nin sol bek oyuncusu Nathaniel Brown (23) ile girdiği ikili mücadelede uyluk bölgesinden sakatlandı.

  • Galatasaray’ın yıldızı kolunu kaldırdı ve topu çizginin ötesine, saha dışına attı. Ardından tıbbi müdahale gördü ve oyundan çıkarıldı. Singo, formasını yüzüne kapattı; muhtemelen daha ciddi bir sakatlık geçirdiğinin farkında olarak gözyaşlarını tutamadı.

    Bu sırada Brown taç atışını kullandı ve topu Fildişi Sahili'nden bir oyuncuya geri atmak yerine, doğrudan bir Alman atağı başlatmaya karar verdi. Bu durum Fae'nin hiç hoşuna gitmedi.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Emerse Fae, Nathaniel Brown’a kızıyor

    Fae sert tepki gösterdi; maçın ardından Eintracht Frankfurt’un savunma oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi: “Ona mütevazı kalması gerektiğini söyledim,” diye açıkladı daha sonra ve sözlerine devam etti. “Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Onlar büyük bir futbol ülkesidir ve biz de onlardan örnek alıyoruz; bu yüzden sergilediği adil oyun eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım.”

    O anda skor 1-1'di. Fildişi Sahili kaptanı Franck Kessie (29), ilk yarıda Afrika ekibini öne geçiren golü attı. Almanya'nın oyuna sonradan giren forveti Deniz Undav (29) önce beraberlik golünü attı, ardından uzatma dakikalarında favorinin galibiyet golünü de kaydetti.

    Bu geç gelen galibiyet ve E Grubu’ndaki diğer maçta Ekvador ile Curacao’nun golsüz berabere kalmasıyla Almanya, grup birincisi olarak kesinleşti.

    Fildişi Sahili, Ekvador ve Curacao ise ikinci ve üçüncü sıralar için mücadele ediyor. Fildişi Sahili, ön eleme turunun son maç gününde Ekvador’un Almanya’yı yenmesi durumunda bile, Curacao ile berabere kalması ikinci sırayı garantilemek için yeterli olacaktır; zira o durumda puanları eşit olacak Ekvador’a karşı doğrudan karşılaşmayı kazanmış olacaktır.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili kadrosu

    PozisyonAdıKulüp
    KaleciYahia FofanaÇaykur Rizespor
    GolMohamed KoneRoyal Charleroi SC
    GolAlban LafontPanathinaikos F.C.
    DefansEmmanuel AgbadouBeşiktaş
    DefansClement AkpaAJ Auxerre
    DefansOusmane DiomandeSporting CP
    DefansGuela DoueRC Strasbourg
    DefansGhislain KonanGil Vicente
    DefansOdilon KossounouAtalanta
    DefansWilfried SingoGalatasaray
    DefansEvan NdickaAS Roma
    Orta sahaSeko FofanaFC Porto
    Orta sahaParfait GuiagonSporting Charleroi
    Orta sahaChrist Inao OulaiTrabzonspor
    Orta sahaFranck KessieAl-Ahli
    Orta sahaIbrahim SangareNottingham Forest
    Orta sahaJean-Mickael SeriNK Maribor
    ForvetSimon AdingraAS Monaco
    ForvetAnge-Yoan BonnyInter Milano
    ForvetAmad DialloManchester United
    ForvetOumar DiakiteCercle Brugge
    ForvetYan DiomandeRB Leipzig
    ForvetEvann GuessandCrystal Palace
    ForvetNicolas PepeVillarreal
    ForvetBazoumana ToureTSG Hoffenheim
    ForvetElye WahiOGC Nice
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Ekvator
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