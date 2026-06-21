"Ona mütevazı kalmasını söyledim": Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Fae, bir Alman milli oyuncunun "fair play eksikliğini" eleştiriyor

Fae sert tepki gösterdi; maçın ardından Eintracht Frankfurt’un savunma oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi: “Ona mütevazı kalması gerektiğini söyledim,” diye açıkladı daha sonra ve sözlerine devam etti. “Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Onlar büyük bir futbol ülkesidir ve biz de onlardan örnek alıyoruz; bu yüzden sergilediği adil oyun eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım.”

O anda skor 1-1'di. Fildişi Sahili kaptanı Franck Kessie (29), ilk yarıda Afrika ekibini öne geçiren golü attı. Almanya'nın oyuna sonradan giren forveti Deniz Undav (29) önce beraberlik golünü attı, ardından uzatma dakikalarında favorinin galibiyet golünü de kaydetti.

Bu geç gelen galibiyet ve E Grubu’ndaki diğer maçta Ekvador ile Curacao’nun golsüz berabere kalmasıyla Almanya, grup birincisi olarak kesinleşti.

Fildişi Sahili, Ekvador ve Curacao ise ikinci ve üçüncü sıralar için mücadele ediyor. Fildişi Sahili, ön eleme turunun son maç gününde Ekvador’un Almanya’yı yenmesi durumunda bile, Curacao ile berabere kalması ikinci sırayı garantilemek için yeterli olacaktır; zira o durumda puanları eşit olacak Ekvador’a karşı doğrudan karşılaşmayı kazanmış olacaktır.