"Ona kızgın kalmak istemiyorum" - Endrick, Lyon teknik direktörünün kamuoyuna yaptığı eleştirinin ardından Paulo Fonseca ile olan ilişkisi hakkında konuştu

Endrick, Pazar gecesi Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup eden Lyon'un galibiyetinde öncü rol oynayarak dünyaya muazzam potansiyelini bir kez daha hatırlattı. Şu anda Real Madrid'den kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'i susturmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu; tek vuruşla attığı golle Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında hayati önem taşıyan bu galibiyetin gidişatını belirledi.

Bu gol, onun bu sezon Ligue 1'deki dördüncü golüydü ve son zamanlarda form düşüşünü eleştirenlere zamanında bir cevap verdi. Ancak maç sonrası tartışmalar, son haftalarda Brezilyalı yıldızdan daha fazlasını talep eden teknik direktör Fonseca ile olan ilişkisine hızla yöneldi.