"Ona kızgın kalmak istemiyorum" - Endrick, Lyon teknik direktörünün kamuoyuna yaptığı eleştirinin ardından Paulo Fonseca ile olan ilişkisi hakkında konuştu
Endrick, Parc des Princes'te parladı
Endrick, Pazar gecesi Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup eden Lyon'un galibiyetinde öncü rol oynayarak dünyaya muazzam potansiyelini bir kez daha hatırlattı. Şu anda Real Madrid'den kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'i susturmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu; tek vuruşla attığı golle Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında hayati önem taşıyan bu galibiyetin gidişatını belirledi.
Bu gol, onun bu sezon Ligue 1'deki dördüncü golüydü ve son zamanlarda form düşüşünü eleştirenlere zamanında bir cevap verdi. Ancak maç sonrası tartışmalar, son haftalarda Brezilyalı yıldızdan daha fazlasını talep eden teknik direktör Fonseca ile olan ilişkisine hızla yöneldi.
Forvet, aralarında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri yalanladı
Maçın ardından Ligue 1+'ya konuşan Endrick, teknik direktörüyle aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları önemsiz göstererek yaşına göre olgun bir tavır sergiledi. "Teknik direktörle aramızda hiçbir sorun yok," diye açıkladı. "Onun alması gereken kararlar var. Ona kızgın kalmak istemiyorum. Konuştuk. Sahada elimden gelen en iyi performansı sergilemem gerekiyor."
Fonseca, "sert sevgi" yaklaşımını açıklıyor
Gerginlik, Angers ile oynanan ve golsüz berabere biten sinir bozucu maçın ardından Fonseca'nın genç oyuncunun çalışma temposunu kamuoyu önünde sorgulamasıyla başladı. O dönemde Portekizli teknik direktör, Endrick'in "daha fazlasını yapma yükümlülüğü" olduğunu belirtmiş ve bu sözleri, zorlu bir maç serisi sırasında oyuncunun istikrarı ve tutumu üzerine bir tartışma başlatmıştı.
Fonseca o günden beri yöntemlerini savunuyor ve kamuoyuna yaptığı eleştirilerin, oyuncuyu motive etmek için hesaplanmış bir girişim olduğunu öne sürüyor. "Bir teknik direktör olarak, oyunculardan tepki almak için stratejiler bulmalıyız ve ben de bunu yaptım," diye belirtti.
Lyon yeniden ilk üçe yükseldi
Ligue 1 liderine karşı alınan galibiyet, Lyon'u yeniden ilk üçe taşıdı ve kulübün Şubat ayında altıncı sıraya gerilemesinin ardından önemli bir dönüşe imza attı. Sezonun bitmesine sadece dört maç kala, Fransız ekibi artık gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek için mücadele edecek.
Ligue 1'in ilk beşindeki rakiplerinden Rennes ve şampiyonluk yarışındaki Lens ile oynanacak kritik maçlar, zorlu bir son dönem bekliyor. Endrick bu formunu sürdürebilirse, Fonseca'nın yüksek baskı uygulayan yönetim tarzı, yıldız forvetin özgüvenini yeniden canlandıran katalizör olarak görülebilir.