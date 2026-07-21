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"Ona kafa atardım!" - Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan çirkin olaylarda İspanya oyuncularını, "profesyonelce davranmayan" Leandro Paredes'e karşı çıkmamakla suçladı
Maç sonrası gerginlikler doruğa ulaştı
İspanya, normal sürede Arjantin’in kaleyi bulan tek bir şut bile atmasına izin vermeden maçı domine ettikten sonra, uzatmaların 106. dakikasında Ferran Torres’in attığı golle Dünya Kupası kupasını kazandı. Güney Amerikalıların öfkesi, normal süre dolmadan Enzo Fernandez’e gösterilen geç bir kırmızı kartla doruğa ulaştı; Paredes ise ikinci yarıda gördüğü sarı karta rağmen oyundan atılmaktan kurtuldu.
Maç sonrası çıkan arbede sırasında Nahuel Molina, Rodri'ye vurdu; ardından Paredes, Eric Garcia'ya tekme attı ve Gavi'yi yere sürükledi; teknik direktör Roberto Ayala ise Dani Olmo'ya yumruk attığı görüldü.
- Getty
Ibrahimovic, gergin olayları sert bir dille eleştirdi
Ibrahimovic, Fox Sports’ta yorumculuk yaptığı sırada maç sonrası yaşanan kargaşayı sert bir dille eleştirdi. Paredes’in davranışını sert bir şekilde kınayan ve İspanyol oyuncuların pasif tepkisini sorgulayan eski AC Milan forveti şöyle konuştu: “Paredes, sahada benim gibi bir oyuncu olmadığı için mutlu olabilir. Orada olsaydım, ona kafa atardım ve kırmızı kart görürdüm. Bu, onun tarafında profesyonelce olmayan bir davranış.”
Şöyle devam etti: “İspanyol oyuncular ne yapıyor bilmiyorum? Başka bir oyuncunun takım arkadaşlarına vurmasını seyrediyorlar.”
İsveçli efsane, yorumculuk kariyerine son verdiğini doğruladı
New Jersey’deki kavgaya ilişkin açık sözlü analizinin ötesinde, Ibrahimovic yorumculuk görevinden emekli olacağını açıklayarak izleyicileri şaşırttı. Turnuva boyunca Fox Sports stüdyosunda Thierry Henry ve Alexi Lalas gibi diğer yorumcularla birlikte başrolü üstlenen eski Manchester United ve Paris Saint-Germain forveti şöyle konuştu: “Geçtiğimiz bir buçuk ay boyunca çok konuştum, ancak bunlar benim son sözlerim olacak.
"Alexi [Lalas], Thierry, Rebecca [Lowe], teşekkür ederim. Bu stüdyoyu sizlerle paylaşmak benim için bir zevkti. Ayrıca Fox’a, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Bu, stüdyoya son ziyaretim. Benim için bu, hem ilk hem de son seferdi."
- UPI Photo
Disiplin cezaları gündemde
FIFA, maçın bitiminde Arjantinli oyuncular ve teknik kadro arasında yaşanan kitlesel çatışma hakkında resmi disiplin soruşturması başlattı. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), kadro ve teknik kadro üyelerinden herhangi birinin suçu kanıtlanması halinde ağır para cezaları ve oyuncu cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Öte yandan İspanya, önümüzdeki haftalarda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda elde ettiği efsanevi çifte zaferi kutlamaya devam edecek.
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