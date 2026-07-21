Ibrahimovic, Fox Sports’ta yorumculuk yaptığı sırada maç sonrası yaşanan kargaşayı sert bir dille eleştirdi. Paredes’in davranışını sert bir şekilde kınayan ve İspanyol oyuncuların pasif tepkisini sorgulayan eski AC Milan forveti şöyle konuştu: “Paredes, sahada benim gibi bir oyuncu olmadığı için mutlu olabilir. Orada olsaydım, ona kafa atardım ve kırmızı kart görürdüm. Bu, onun tarafında profesyonelce olmayan bir davranış.”

Şöyle devam etti: “İspanyol oyuncular ne yapıyor bilmiyorum? Başka bir oyuncunun takım arkadaşlarına vurmasını seyrediyorlar.”