Waldhof Mannheim'ın Erzgebirge Aue'yi 2-1 yendiği maçın 90. dakikasında Terrence Boyd'un attığı sözde galibiyet golü, tarihe muhtemelen hayali gol olarak geçecek.
Çeviri:
"Ona kaç yaşında olduğunu ve üçüncü lig maçını yönetmeye yetkisi olup olmadığını sordum": Terrence Boyd'un hayali golü, 3. Lig'deki küme düşme mücadelesini sarsıyor
Deneyimli forvet, maçın bitimine kısa bir süre kala 1-1'lik skor varken topu üst direğin alt kenarına sertçe vurdu; topun büyük bir kısmı çizginin gerisine sıçradı. Televizyon görüntüleri daha sonra topun çizgiye hafif ama net bir şekilde değdiğini gösterdi. Hakem Timon Schulz, kısa bir tereddütten sonra golü geçerli saydı.
Bu durum, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Auer takımını oldukça kızdırdı. Golün hemen ardından, kaleci antrenörü Alexander Kunze, konuk takımın yedek kulübesinde şiddetli protestolarda bulunduğu için kırmızı kart gördü. Maçın bitiminden sonra baş antrenör Christoph Dabrowski sert sözler sarf etti. Özellikle de 64. dakikada Saksonya ekibinin bir golü, çok az bir ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
- imago images / STEINSIEK.CH
Hayali gol mü? "Bunu 80 metre uzaktan, çizginin dışından görebiliyorum"
"Son derece sinirliyim. İkinci golü izlediğimde: 80 metre uzaktan, çizginin dışından bile topun asla kaleye girmediğini görebiliyorum. Buna hiç akıl erdiremiyorum. Artık bu saçmalığı izlemeye tahammülüm kalmadı. Bir tarafta ofsayt, diğer tarafta ise çizgiden bir metre önce. Hakem bunu kendisi izlesin ve neyin ne olduğunu bir anlasın," diye MagentaTV mikrofonuna bağırdı Dabrowski ve hakem Schulz ile tartışmaya girdi: "Ona kaç yaşında olduğunu ve üçüncü lig maçını yönetmeye yetkisi olup olmadığını sordum."
Marvin Stefaniak da kendini tutamadı. Hatta öfkeden köpürdü ve şöyle bağırdı: "Son haftalarda başımıza gelenler, ne kadar şanssız olduğumuz, ne kadar berbat goller yediğimiz inanılmaz. Sinirden patlayabilirim, hayretler içindeyim."
Erzgebirge Aue küme düşmeye doğru sürükleniyor
İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce (44. dakika) takımını geçici olarak öne geçiren de Stefaniak'tı. İkinci yarı başladıktan beş dakika geçmeden Lovis Bierschenk skoru eşitledi, ardından Boyd stadyumu coşturdu.
Bu mağlubiyetle Aue, durmak bilmeden küme düşmeye doğru kayıyor. Ligde 18. sırada yer alan takımın, küme düşme hattının üstünde yer alan 1. FC Saarbrücken'e (16. sıra) farkı şimdiden dokuz puana çıktı.
3. Lig: Puan tablosunun alt sıraları
Sıra Kulüp Maçlar Goller Puan 15 TSG 1899 Hoffenheim II 29 53:53 35 16 1. FC Saarbrücken 30 40:46 33 17 SSV Ulm 1846 30 39:62 25 18 Erzgebirge Aue 30 34:54 24 19 TSV Havelse 30 43:69 23 20 1. FC Schweinfurt 05 30 29:69 17