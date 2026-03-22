"Ona kaç yaşında olduğunu ve üçüncü lig maçını yönetmeye yetkisi olup olmadığını sordum": Terrence Boyd'un hayali golü, 3. Lig'deki küme düşme mücadelesini sarsıyor

Deneyimli forvet, maçın bitimine kısa bir süre kala 1-1'lik skor varken topu üst direğin alt kenarına sertçe vurdu; topun büyük bir kısmı çizginin gerisine sıçradı. Televizyon görüntüleri daha sonra topun çizgiye hafif ama net bir şekilde değdiğini gösterdi. Hakem Timon Schulz, kısa bir tereddütten sonra golü geçerli saydı.

Bu durum, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Auer takımını oldukça kızdırdı. Golün hemen ardından, kaleci antrenörü Alexander Kunze, konuk takımın yedek kulübesinde şiddetli protestolarda bulunduğu için kırmızı kart gördü. Maçın bitiminden sonra baş antrenör Christoph Dabrowski sert sözler sarf etti. Özellikle de 64. dakikada Saksonya ekibinin bir golü, çok az bir ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.