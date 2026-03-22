"Ona kaç yaşında olduğunu ve üçüncü lig maçını yönetmeye yetkisi olup olmadığını sordum": Terrence Boyd'un hayali golü, 3. Lig'deki küme düşme mücadelesini sarsıyor

3. Lig'deki küme düşme mücadelesini sarsan bir hayalet gol. Ardından mağlup takımda şaşkınlık hakim oluyor.

Waldhof Mannheim'ın Erzgebirge Aue'yi 2-1 yendiği maçın 90. dakikasında Terrence Boyd'un attığı sözde galibiyet golü, tarihe muhtemelen hayali gol olarak geçecek. 

  • Deneyimli forvet, maçın bitimine kısa bir süre kala 1-1'lik skor varken topu üst direğin alt kenarına sertçe vurdu; topun büyük bir kısmı çizginin gerisine sıçradı. Televizyon görüntüleri daha sonra topun çizgiye hafif ama net bir şekilde değdiğini gösterdi. Hakem Timon Schulz, kısa bir tereddütten sonra golü geçerli saydı. 

    Bu durum, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Auer takımını oldukça kızdırdı. Golün hemen ardından, kaleci antrenörü Alexander Kunze, konuk takımın yedek kulübesinde şiddetli protestolarda bulunduğu için kırmızı kart gördü. Maçın bitiminden sonra baş antrenör Christoph Dabrowski sert sözler sarf etti. Özellikle de 64. dakikada Saksonya ekibinin bir golü, çok az bir ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

    Hayali gol mü? "Bunu 80 metre uzaktan, çizginin dışından görebiliyorum"

    "Son derece sinirliyim. İkinci golü izlediğimde: 80 metre uzaktan, çizginin dışından bile topun asla kaleye girmediğini görebiliyorum. Buna hiç akıl erdiremiyorum. Artık bu saçmalığı izlemeye tahammülüm kalmadı. Bir tarafta ofsayt, diğer tarafta ise çizgiden bir metre önce. Hakem bunu kendisi izlesin ve neyin ne olduğunu bir anlasın," diye MagentaTV mikrofonuna bağırdı Dabrowski ve hakem Schulz ile tartışmaya girdi: "Ona kaç yaşında olduğunu ve üçüncü lig maçını yönetmeye yetkisi olup olmadığını sordum."

    Marvin Stefaniak da kendini tutamadı. Hatta öfkeden köpürdü ve şöyle bağırdı: "Son haftalarda başımıza gelenler, ne kadar şanssız olduğumuz, ne kadar berbat goller yediğimiz inanılmaz. Sinirden patlayabilirim, hayretler içindeyim."

  • Erzgebirge Aue küme düşmeye doğru sürükleniyor

    İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce (44. dakika) takımını geçici olarak öne geçiren de Stefaniak'tı. İkinci yarı başladıktan beş dakika geçmeden Lovis Bierschenk skoru eşitledi, ardından Boyd stadyumu coşturdu. 

    Bu mağlubiyetle Aue, durmak bilmeden küme düşmeye doğru kayıyor. Ligde 18. sırada yer alan takımın, küme düşme hattının üstünde yer alan 1. FC Saarbrücken'e (16. sıra) farkı şimdiden dokuz puana çıktı. 

  • 3. Lig: Puan tablosunun alt sıraları

    SıraKulüpMaçlarGollerPuan
    15TSG 1899 Hoffenheim II2953:5335
    161. FC Saarbrücken3040:4633
    17SSV Ulm 18463039:6225
    18Erzgebirge Aue3034:5424
    19TSV Havelse3043:6923
    201. FC Schweinfurt 053029:6917

