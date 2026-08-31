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'Ona ihtiyaçları var!' - Paul Scholes, Luke Shaw'un yaşadığı sıkıntıların ardından Manchester United'ı 75 milyon sterlinlik Newcastle savunmacısını transfer etmeye çağırdı
Scholes savunmadaki zayıflığı tespit etti
Manchester United efsanesi, eski kulübüne, Shaw'un yeni sezona zorlu başlangıcının ardından Newcastle United savunmacısı Hall'a yönelik ilgisini yeniden canlandırması çağrısında bulundu. Old Trafford'da Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik gollü galibiyete rağmen Scholes, Michael Carrick'in takımının savunma istikrarı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.
The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşan Scholes, United'ın performansı ve yeni kana ihtiyaç duyduğu konusunda net konuştu. Scholes, "Bence United, ilk yarıda oynadığı futbola bakınca 1-0 geriye düşmeyi kabul ederdi. Skor iki ya da üç olabilirdi" dedi.
Şöyle devam etti: "Dün gördüğümüz şeyin, bence United'tan alacağınız performansın özeti olduğunu düşünüyorum. İki ya da üç farkla geride olabilirlerdi ama ikinci yarıya bakıyorsunuz, yıkıcıydılar."
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Geç bir anlaşmanın bedeli
Hall, Old Trafford'daki transfer ekibinin uzun vadeli hedeflerinden biri olsa da, Newcastle 21 yaşındaki oyuncu konusundaki tutumunda kararlı kaldı. Newcastle, onu "dokunulmaz" oyuncularından biri olarak görüyor ancak haberler, çok büyük bir mali paketin kulübün fikrini değiştirebileceğini öne sürüyor. Son güncellemeler doğrultusunda Newcastle'ın, Hall için 75 milyon sterlini aşan bir teklif gelmesi halinde geç bir anlaşmayı "değerlendirmeye" açık olabileceği belirtiliyor.
Scholes, Shaw'un Ipswich kanat oyuncusu Abdul Fatawu karşısında yaşadığı zorlanmanın, Carrick'in daha fazla transfer talep etmesi için bir tetikleyici olması gerektiğine inanıyor. Takviyeye ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda Scholes, "Yüzde 100. Bu aylardır oluyordur, sadece son birkaç günden bahsetmiyorsunuz" dedi. "Michael'a yardımcı olabilecek bir şey biliyor musun? Shaw'un dün [Ipswich'e karşı] olduğu gibi geçilmesi. Bu yüzden 'Bakın, ona ihtiyacımız var' diyebilir ve dışarıda olanlar arasında Hall'un en yapılabilir ve ulaşılabilir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz."
Ferdinand, ayrılık söylentileri arasında Shaw'u savundu
Scholes hemen bir alternatif alınmasını savunurken, Rio Ferdinand daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Eski savunmacı, Shaw'un Ipswich karşısında "ortalamanın altında" bir maç çıkardığını kabul etti ancak 31 yaşındaki oyuncunun son bir yılda United'ın en istikrarlı isimlerinden biri olmaya devam ettiğinde ısrar etti.
Ferdinand, YouTube kanalında görüşünü şöyle açıkladı: "WhatsApp gruplarımdan birkaçında bazı United taraftarları, 'Shaw, gönder gitsin!' diyordu... Shaw, son bir yılda bizim en istikrarlı oyuncularımızdan biri oldu ve siz oturup 'Orada olmamalı' ya da 'Başka bir yerde olmalı' diyorsunuz... hayır! Gidip zaman içinde takıma oturtmak isteyeceğimiz, Shaw gibi birinin yerine geçebilecek bir sol bek alın. Piyasaya çıkıp birini bulabileceğinizi mi sanıyorsunuz?"
- Getty Images Sport
United alternatif seçenekleri değerlendiriyor
Son tarih yaklaşırken, United'ın sol bek sorununu çözmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. Hall için bir hamle finansal açıdan ulaşılmaz kalırsa kulüp, Avrupa genelinde başka birkaç ismi scout etti.
Haberler, United'ın bu rol için üç hedefi değerlendirdiğini öne sürüyor: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'dan Ian Maatsen ve Racing Santander'den Jorge Salinas. Yaz başında orta sahaya zaten önemli bir yatırım yapıldığı için en gerçekçi sonuç kiralık bir anlaşma olabilir.
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