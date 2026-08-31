Hall, Old Trafford'daki transfer ekibinin uzun vadeli hedeflerinden biri olsa da, Newcastle 21 yaşındaki oyuncu konusundaki tutumunda kararlı kaldı. Newcastle, onu "dokunulmaz" oyuncularından biri olarak görüyor ancak haberler, çok büyük bir mali paketin kulübün fikrini değiştirebileceğini öne sürüyor. Son güncellemeler doğrultusunda Newcastle'ın, Hall için 75 milyon sterlini aşan bir teklif gelmesi halinde geç bir anlaşmayı "değerlendirmeye" açık olabileceği belirtiliyor.

Scholes, Shaw'un Ipswich kanat oyuncusu Abdul Fatawu karşısında yaşadığı zorlanmanın, Carrick'in daha fazla transfer talep etmesi için bir tetikleyici olması gerektiğine inanıyor. Takviyeye ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda Scholes, "Yüzde 100. Bu aylardır oluyordur, sadece son birkaç günden bahsetmiyorsunuz" dedi. "Michael'a yardımcı olabilecek bir şey biliyor musun? Shaw'un dün [Ipswich'e karşı] olduğu gibi geçilmesi. Bu yüzden 'Bakın, ona ihtiyacımız var' diyebilir ve dışarıda olanlar arasında Hall'un en yapılabilir ve ulaşılabilir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz."