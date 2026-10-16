Kulübün resmî internet sitesine konuşan Caicedo, yeni yönetim altındaki hedeflerini anlattı. “Xabi ile gelişmeye devam edeceğim, bundan eminim. Bana neden güvendiğini de ona göstereceğim” dedi.

Orta saha oyuncusu, sahada konuşmanın kendisine doğal gelmediğini ve bunu aşmayı çok istediğini kabul etti. “Sanırım her teknik direktör bana sahada daha fazla konuşabileceğimi söylüyor, biliyor musunuz? Çünkü lider olduğumu biliyorlar ama oyuncularla daha fazla konuşmaya başlarsam benim için daha iyi olacağını düşünüyorlar” diye açıkladı. “Elimden geleni yapıyorum ama bu benim doğamda yok. Bu yüzden konuşamadığım zamanlarda yaptıklarımla kendimi daha da fazla göstermeye çalışıyorum.

“Öncekilerden öğreniyorsunuz. Thiago Silva, bizim için bir örnekti. Her an bize yardım etmeye çalıştı. Burada sergilediği liderlik hepimiz için olağanüstüydü.

“Şimdi kaptanlardan biri olmak benim için bir mutluluk, ailem için de özel bir duygu. Çok konuşmayı seven bir oyuncu olmasam da yaptıklarımla örnek olmayı seviyorum; böylece diğerleri beni örnek alabiliyor.”