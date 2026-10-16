Crystal Pix
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“Ona göstereceğim”: Moises Caicedo, sakatlıktan dönüşünün ardından Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso’ya liderlik sözü verdi
Yeniden takıma katılmak
24 yaşındaki oyuncu, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra kısa süre önce Chelsea'nin ilk 11'indeki yerini yeniden kazandı. Cumartesi günü Bournemouth'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettikleri maçta orta sahaya yön verdi. Bu, Alonso'nun Stamford Bridge'de göreve başlamasından bu yana ilk 11'de çıktığı ilk maçtı.
Caicedo, kulübün Cobham'daki liderlik grubunda yer edinmiş olmasına rağmen oyununda hâlâ bir eksik olduğunu kabul ediyor. Ekvadorlu oyuncu, maçlarda yüksek sesle talimatlar vermesi ve takım arkadaşlarına aktif biçimde yol göstermesi gerektiğinin farkında. Artık kaptanlık pazubandının getirdiği sorumlulukları üstlenmeye kararlı.
- Crystal Pix
Örnek davranışlarıyla liderlik etmek
Kulübün resmî internet sitesine konuşan Caicedo, yeni yönetim altındaki hedeflerini anlattı. “Xabi ile gelişmeye devam edeceğim, bundan eminim. Bana neden güvendiğini de ona göstereceğim” dedi.
Orta saha oyuncusu, sahada konuşmanın kendisine doğal gelmediğini ve bunu aşmayı çok istediğini kabul etti. “Sanırım her teknik direktör bana sahada daha fazla konuşabileceğimi söylüyor, biliyor musunuz? Çünkü lider olduğumu biliyorlar ama oyuncularla daha fazla konuşmaya başlarsam benim için daha iyi olacağını düşünüyorlar” diye açıkladı. “Elimden geleni yapıyorum ama bu benim doğamda yok. Bu yüzden konuşamadığım zamanlarda yaptıklarımla kendimi daha da fazla göstermeye çalışıyorum.
“Öncekilerden öğreniyorsunuz. Thiago Silva, bizim için bir örnekti. Her an bize yardım etmeye çalıştı. Burada sergilediği liderlik hepimiz için olağanüstüydü.
“Şimdi kaptanlardan biri olmak benim için bir mutluluk, ailem için de özel bir duygu. Çok konuşmayı seven bir oyuncu olmasam da yaptıklarımla örnek olmayı seviyorum; böylece diğerleri beni örnek alabiliyor.”
Alonso'nun orta sahasını bir arada tutan isim
Caicedo'nun kendini geliştirme isteği, Alonso'nun orta sahasının mücadeleci oyuncusuna ilişkin vizyonuyla örtüşüyor. Bournemouth maçı öncesinde İspanyol teknik adam, Güney Amerikalı oyuncunun özverili yapısını ve takımın dengesini sağlamadaki kritik rolünü vurguladı. Alonso, oyuncu hâlâ gelişim sürecinde olsa da orta saha oyuncusunu taktik düzeninin temel parçalarından biri olarak görüyor.
Chelsea Teknik Direktörü, Caicedo'nun çalışkanlığının tüm takıma güç kattığını açıkça belirtti. Alonso, “Moi'yi sahada gördüğümüzde hepimiz daha mutlu oluyoruz,” dedi. “Herkes Moi'yi seviyor çünkü büyük bir özveriyle çalışıyor, takım arkadaşlarının her birine çok yardımcı oluyor ve takım için büyük önem taşıyor.”
- Crystal Pix
Gösteriyi turneye çıkarmak
Chelsea, cumartesi günü Merseyside'a giderek bu sezon başkent dışındaki ilk deplasmanına çıkacak. Alonso'nun öğrencileri Hill Dickinson Stadium'da Everton'la karşılaşacak. Bu maç, gelişimini sürdüren kadro için yeni bir sınav olacak.
Caicedo'dan, zorlu bir atmosferde geçmesi beklenen maçın temposunu belirlemesi ve gelişen liderlik özelliklerini göstermesi beklenecek. Deplasmanda oyuna hükmettiği bir performans, hem oyuncu hem de teknik direktörü için niyetlerini ortaya koymanın en iyi yolu olacak.
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