"Ona gerçekten bayılıyorum" - Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup etmesine katkıda bulunduktan sonra Wayne Rooney'den "çılgın" övgüler aldı

Fiziksel durumuyla ilgili endişeler nedeniyle Yeşil Burun Adaları’yla oynanan golsüz berabere biten maçta yedek kulübesinde başlayıp sadece 19 dakika sahada kalan Yamal, Pazar günü ilk 11’de sahaya çıktı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ettikleri maçta skoru açmak için sadece 10 dakikaya ihtiyaç duydu; bu gol, onun Dünya Kupası’ndaki ilk golü oldu ve milli takımdaki gol sayısını 27 maçta 7’ye çıkardı.

İspanya'nın 3-0 önde olduğu devre arasında oyundan çıkan Yamal, bunun iş yükünü yönetmek için önceden kararlaştırılmış bir plan olduğunu doğruladı. Yorumcu olarak konuşan Rooney, yetenekli forvet oyuncusuna duyduğu derin hayranlığını gizleyemedi ve onun inanılmaz etkisini vurguladı.