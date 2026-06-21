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"Ona gerçekten bayılıyorum" - Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup etmesine katkıda bulunduktan sonra Wayne Rooney'den "çılgın" övgüler aldı
Yamal, dünya sahnesinde göz kamaştırıyor
Fiziksel durumuyla ilgili endişeler nedeniyle Yeşil Burun Adaları’yla oynanan golsüz berabere biten maçta yedek kulübesinde başlayıp sadece 19 dakika sahada kalan Yamal, Pazar günü ilk 11’de sahaya çıktı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ettikleri maçta skoru açmak için sadece 10 dakikaya ihtiyaç duydu; bu gol, onun Dünya Kupası’ndaki ilk golü oldu ve milli takımdaki gol sayısını 27 maçta 7’ye çıkardı.
İspanya'nın 3-0 önde olduğu devre arasında oyundan çıkan Yamal, bunun iş yükünü yönetmek için önceden kararlaştırılmış bir plan olduğunu doğruladı. Yorumcu olarak konuşan Rooney, yetenekli forvet oyuncusuna duyduğu derin hayranlığını gizleyemedi ve onun inanılmaz etkisini vurguladı.
- Getty Images Sport
Rooney büyük övgüler yağdırıyor
Eski Manchester United ve İngiltere milli takım forveti, bu olağanüstü performansı değerlendirirken duyduğu büyük sevinci hemen dile getirdi ve kanat oyuncusunun sahip olduğu eşsiz olgunluğa dikkat çekti. Rooney, BBC’ye verdiği demeçte, “Onu neden bu kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Beni gülümsetiyor. Oyununda gösterdiği keyif ve neşe,” dedi. "İspanya milli takımı için yaptıklarına bakın; o takımda çok sayıda genç oyuncu var ve o onlara güven aşılıyor. 16 yaşındayken onunla birlikte Avrupa Şampiyonası’nı kazandılar. Şimdi bir oyuncu olarak olgunlaştı; 18 yaşındaki bir oyuncu için bunu söylemek çılgınca gelebilir, ama sahadaki diğer tüm İspanyol oyunculara, bu Dünya Kupası’nı kazanabileceklerine dair güven ve inanç aşılıyor."
İspanya’ya örnek olmak
Rooney, Yamal’ın hücumdaki parlaklığından değil, aynı zamanda maç boyunca sergilediği olağanüstü savunma performansından da etkilendi. “Böyle bir özelliğe sahip olmak, diğer oyuncuların sahada kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak… 18 yaşında bir oyuncuda bunu görmek inanılmaz,” diye ekledi. "Geriye koşup takımına yardım etmesi. Geriye koşmaya ve yardım etmeye istekli büyük bir oyuncuya sahip olduğunuzda, bunun takımın geri kalanı üzerindeki etkisi çok büyük olur. Diğer oyuncular bunu görüp 'geriye koşan ve savunmada yardım eden bir süperstarımız var' diye düşünürler. Bu da, isterlerse ister istemeseler de, diğer herkesin de aynısını yapması gerektiği anlamına gelir."
- Getty Images Sport
Yamal için bundan sonra ne olacak?
Bu hayati galibiyetin ardından İspanya, H Grubu’nun zirvesine yükseldi ve etkileyici ivmesini sürdürmeyi hedefliyor. Yamal ve takım arkadaşları, 27 Haziran Cumartesi günü Uruguay ile oynayacakları ve grubun birinciliğini garantilemek için belirleyici bir karşılaşma niteliği taşıyabilecek, büyük heyecanla beklenen maça hazırlanmaya başlayacaklar.