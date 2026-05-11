"Ona çenesini kapatmasını söyledim!" - Gavi, Barcelona'nın Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğu garantilediği El Clásico maçında Vinicius Junior ile yaşadığı gergin tartışmaya değindi

Futbolun en büyük derbisinin son ayağı, heyecan açısından hayalkırıklığı yaratmadı; Barcelona, Spotify Camp Nou’da 2-0 galip geldi. Barça’nın üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kutlamaları sürerken, Gavi, Real Madrid’in yıldız oyuncusuyla yaşadığı sert söz düellosu hakkında konuştu. “Vinicius’la olan şey sadece futbol. Sahada olanlar sahada kalır. O da benim gibi ateşli bir oyuncu," dedi Gavi, Marca'ya göre. "Vinicius harika bir oyuncu. Ona sadece çenesini kapatmasını söyledim, hepsi bu. Sahada olanlar bir şey, saha dışında olanlar başka bir şey. Sahada, formamı savunur ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Saha dışında ise, öyle görünmese de tamamen farklı biriyim."

Gavi sözleriyle rakibi tedirgin etmeye çalışırken, Vinicius ev sahibi taraftarların provokasyonuna tribünlere doğru el hareketi yaparak sözsüz bir yanıt verdi. Brezilyalı oyuncu, maç Los Blancos'un elinden kayıp giderken Barcelona taraftarlarına Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki üstünlüğünü hatırlatarak tarihi rekabetin ateşini daha da körükledi.



