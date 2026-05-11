"Ona çenesini kapatmasını söyledim!" - Gavi, Barcelona'nın Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğu garantilediği El Clásico maçında Vinicius Junior ile yaşadığı gergin tartışmaya değindi
El Clásico'nun heyecanıyla ortalık karışıyor
Futbolun en büyük derbisinin son ayağı, heyecan açısından hayalkırıklığı yaratmadı; Barcelona, Spotify Camp Nou’da 2-0 galip geldi. Barça’nın üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kutlamaları sürerken, Gavi, Real Madrid’in yıldız oyuncusuyla yaşadığı sert söz düellosu hakkında konuştu. “Vinicius’la olan şey sadece futbol. Sahada olanlar sahada kalır. O da benim gibi ateşli bir oyuncu," dedi Gavi, Marca'ya göre. "Vinicius harika bir oyuncu. Ona sadece çenesini kapatmasını söyledim, hepsi bu. Sahada olanlar bir şey, saha dışında olanlar başka bir şey. Sahada, formamı savunur ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Saha dışında ise, öyle görünmese de tamamen farklı biriyim."
Gavi sözleriyle rakibi tedirgin etmeye çalışırken, Vinicius ev sahibi taraftarların provokasyonuna tribünlere doğru el hareketi yaparak sözsüz bir yanıt verdi. Brezilyalı oyuncu, maç Los Blancos'un elinden kayıp giderken Barcelona taraftarlarına Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki üstünlüğünü hatırlatarak tarihi rekabetin ateşini daha da körükledi.
İki yıllık sakatlık kabusunu aşmak
Gavi için şampiyonluk, son iki sezonda yaşadığı ciddi sakatlık sorunları göz önüne alındığında özellikle tatlı bir zafer oldu. Orta saha oyuncusu, Barcelona’nın ilk on birindeki yerini geri kazanmak için ciddi diz sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kaldı ve İspanyol futbolunun zirvesine dönüş yolculuğunun kararlılığını sınadığını kabul ederek şunları ekledi: “Maalesef son iki yılda çok acı çektim. Ciddi sakatlıklar var ve zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor, ben de öyle oldum. Bu benim güçlü yanlarımdan biri. Bu seviyede olmamın sebebi zihniyetim. İki ciddi sakatlıktan sonra bu tempoda oynamak kolay değil. Bunu başardım ve bununla gurur duyuyorum."
Flick ile olan bağ
Katalan kulübünün başına geçtiğinden beri Hansi Flick, Gavi'yi orta saha düzeninin temel taşlarından biri haline getirdi. Alman teknik direktör, genç oyuncunun çalışma temposunu sık sık övüyor; Gavi de bu övgülere karşılık vererek, oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişkinin derin bir karşılıklı saygı ve güvene dayandığını belirtti.
"Neyse ki teknik direktörüm bana çok güveniyor. Ona çok minnettarım," dedi. "Bu sakatlıktan sonra beni tekrar oyuna sokmak kolay değil. O benim yeteneğimi ve zihniyetimi biliyor ve benim takım için önemli olduğumu biliyor. Bana tamamen güveniyor. Zihniyetimin ve yeteneğimin takım için önemli olduğunu biliyorum."
İspanya milli takımı ve gelecek hedefleri
Lig şampiyonluğu madalyasını garantiledikten sonra, dikkatler artık uluslararası sahneye ve Gavi’nin İspanya milli takımındaki yerine yöneliyor. La Roja formasıyla görev yaparken en ciddi sakatlıklarından birini yaşamasına rağmen, orta saha oyuncusu Luis de la Fuente’nin projesine bağlılığını sürdürüyor ve bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımdaki ilk on birdeki yerini geri kazanmaya kararlı.
"De la Fuente bana her zaman güvenmiştir. Bunu biliyorum. O maçta İspanya formasıyla oynarken sakatlandım ve onun yönetiminde her maça ilk 11'de başlamıştım. Geçen sezon geri dönüyordum ve o beni kadroya çağırdı. En iyi formumda olursam, karar verecek olan teknik direktördür ve İspanya için en iyisinin ne olacağına o karar verecektir. Hazır olmaktan da öteyim ve kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum," diye konuştu 21 yaşındaki oyuncu.