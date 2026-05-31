"O gerçek bir beyefendi. Muhtemelen sahadaki en tecrübeli oyuncu ve bu tür anları her iki tarafta da yaşamış. Bu jesti ve hem insan hem de oyuncu olarak sergilediği tavırları için ona büyük saygı duyuyorum," dedi Marquinhos'un rakibi, Arsenal kaptanı Martin Ödegaard, maçtan sonra ona büyük övgüler yağdırdı.

Marquinhos, bu duygusal sahnede Gabriel'e, bu akşamki trajediye rağmen, bu yaz onu bekleyen büyük görev nedeniyle çabucak toparlanması gerektiğini de ima etmiş olabilir. Sonuçta Marquinhos ve Gabriel, 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla Brezilya'nın stoper ikilisini oluşturacak. Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Selecao, vatandaşlarına altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu hediye etmek istiyor, ancak Brezilyalılar en büyük favoriler arasında sayılmıyor.

Marquinhos, Gabriel ve arkadaşları, grup aşamasının ilk maçında 12 Haziran'da Fas ile karşılaşacak; diğer grup rakipleri ise İskoçya ve Haiti.