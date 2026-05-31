Cumartesi akşamı Budapeşte'de Arsenal'in stoper oyuncusu Gabriel belirleyici penaltıyı kaçırdıktan ve Marquinhos'un takım arkadaşları bir kez daha Şampiyonlar Ligi zaferini kutlamaya hemen başladıktan sonra, Brezilyalı oyuncu bir an durup düşündü.
"Ona büyük saygı": Şampiyonlar Ligi finalindeki en dokunaklı an, PSG'nin coşkulu kutlamalarının dışında yaşandı
Şampiyonluğu başarıyla korumanın tatlı coşkusuyla Marquinhos’un aklına ilk olarak Gabriel geldi. 28 yaşındaki oyuncu, trajik penaltı kaçırışının ardından elbette yıkılmış durumdaydı ve Brezilya Milli Takımı’ndan arkadaşı, Gabriel’in kulüp arkadaşlarından önce savunma oyuncusunun yanına giderek onu teselli etti.
Marquinhos, Gabriel'i birkaç saniye kucakladı, onu cesaretlendirici sözlerle teselli etti ve hemşehrisine ne kadar yakın hissettiği hissedilebiliyordu. Ancak bazı Arsenal oyuncuları takım arkadaşlarına bakmak için yanlarına geldiğinde, Marquinhos bu dramatik şekilde kazanılan Şampiyonlar Ligi finalini kutlamak için ayrıldı.
Arsenal kaptanı Ödegaard, Marquinhos'u övdü: "Gerçek bir beyefendi"
"O gerçek bir beyefendi. Muhtemelen sahadaki en tecrübeli oyuncu ve bu tür anları her iki tarafta da yaşamış. Bu jesti ve hem insan hem de oyuncu olarak sergilediği tavırları için ona büyük saygı duyuyorum," dedi Marquinhos'un rakibi, Arsenal kaptanı Martin Ödegaard, maçtan sonra ona büyük övgüler yağdırdı.
Marquinhos, bu duygusal sahnede Gabriel'e, bu akşamki trajediye rağmen, bu yaz onu bekleyen büyük görev nedeniyle çabucak toparlanması gerektiğini de ima etmiş olabilir. Sonuçta Marquinhos ve Gabriel, 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla Brezilya'nın stoper ikilisini oluşturacak. Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Selecao, vatandaşlarına altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu hediye etmek istiyor, ancak Brezilyalılar en büyük favoriler arasında sayılmıyor.
Marquinhos, Gabriel ve arkadaşları, grup aşamasının ilk maçında 12 Haziran'da Fas ile karşılaşacak; diğer grup rakipleri ise İskoçya ve Haiti.
Şampiyonlar Ligi Finali: Kai Havertz tarih yazdı, Gabriel ise trajik bir figür haline geldi
Gabriel'in forma giydiği Arsenal için Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finali harika başlamıştı. Kai Havertz, 6. dakikada İngilizleri öne geçirdi ve attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti, çünkü DFB yıldızı, turnuvanın bugünkü adıyla 1992'de başlatılmasından bu yana iki CL finalinde gol atan ilk Alman oldu. 2021'de Havertz, Chelsea formasıyla Manchester City'ye karşı 1-0'lık galibiyet golünü atmıştı.
Ancak bu kez Havertz'in golü gecenin tek golü olmadı. Ousmane Dembele, 65. dakikada penaltıdan PSG için hak ettiği beraberlik golünü attı ve hem 90 hem de 120. dakikada skor 1-1 olduğu için, nihayetinde penaltı atışları kaderi belirlemek zorunda kaldı.
Arsenal'den Eberechi Eze ilk penaltıyı kaçırdı, ancak hemen ardından PSG'nin sol bek oyuncusu Nuno Mendes de penaltıyı kaçırdı ve Declan Rice golü attı; böylece her iki takım da üçer penaltı attıktan sonra skor yine berabere oldu. Gabriel, her iki takımın ilk beş penaltı atıcısından sonuncusuydu ve Arsenal'in kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu şansını sürdürmek için gol atmak zorundaydı. Ancak Brezilya milli takım oyuncusu, vuruşunu kalenin üstünden dışarı attı ve böylece Paris, geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.
Marquinhos ve Gabriel ile: Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki grup maçları
Maç başlangıcı (Almanya saati)
Maç
13 Haziran Cumartesi, 00:00
Brezilya - Fas
20 Haziran Cumartesi, 02:30
Brezilya - Haiti
24 Haziran Çarşamba, 00:00
Brezilya - İskoçya