Perşembe günü, başkan adayı Victor Font ve FC Barcelona ekibinin Erling Haaland'ın transferi için görüşmek üzere Manchester City ile temasa geçtiği bildirildi. Şimdi ise forvetin menajeri bu duruma tepki gösterdi. Barça başkanı Joan Laporta da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Çeviri:
"Ona büyük saygı duyuyoruz": Erling Haaland ve FC Barcelona'yı ilgilendiren transfer dedikoduları yeniden alevlendi
Rafaela Pimenta, El Chringuito'ya şunları söyledi: "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak olası transferler konusunda ne Erling Haaland ne de Barcelona kulüp yönetimi ile herhangi bir temas kurulmadı."
53 yaşındaki Pimenta şöyle devam etti: "Oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini uzattı. Manchester City'de çok mutlu, işleri harika gidiyor ve Manchester City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer konusunda konuşacak hiçbir şeyimiz yok."
Haaland, Barça'ya mı gidiyor? Laporta, Font'a yüklendi
Bu yalanlamaya rağmen, kendisi ile mevcut başkan Laporta arasındaki son başkanlık münazarası sırasında Laporta kendi iddiasında ısrar etti ve şunları söyledi: "Erling Haaland'ın Manchester City'den ayrılmak istemesi durumunda, onun için bir satın alma opsiyonu üzerinde görüşüyoruz."
Laporta buna hemen tepki göstererek şöyle dedi: "Oyuncunun menajeri, Bay Font'un iddialarını çoktan yalanladı. Bay Font'un uydurduğu bu yalan, çoktan çürütüldü. Bu, ters tepti; ne kadar gülünç olduğunuzun farkında değilsiniz. Söylediklerinizi çoktan yalanladınız."
- (C)Getty Images
Barça'da Lewandowski'nin yerine geçecek isimle ilgili söylentiler
Haaland, 2034 yılına kadar City ile sözleşmeli olduğu için ilgilenen kulüpler için pek de ucuz bir transfer olmayacaktır. Üstüne üstlük Barcelona ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğundan, aslında yüksek transfer ücretlerini karşılayabilecek durumda değil.
Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi nedeniyle Barça, yeni bir forvet arayışında. Son basında çıkan haberlere göre, Atlético Madrid'den Julian Alvarez, Polonyalı oyuncunun yerini alacak en güçlü aday, ancak Katalanlar bu Arjantinli oyuncu için de yüz milyonlarca euro ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Ayrıca, Lewandowski'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağı da henüz kesinleşmiş değil. Polonyalı oyuncu, geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı: "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu izleyeceğime dair yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil."
Erling Haaland: 2025/26 Sezonu Performans İstatistikleri
Oyunlar 40 Gol 29 Asist 7