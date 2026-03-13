"Ona büyük saygı duyuyoruz": Erling Haaland ve FC Barcelona'yı ilgilendiren transfer dedikoduları yeniden alevlendi

Rafaela Pimenta, El Chringuito'ya şunları söyledi: "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak olası transferler konusunda ne Erling Haaland ne de Barcelona kulüp yönetimi ile herhangi bir temas kurulmadı."

53 yaşındaki Pimenta şöyle devam etti: "Oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini uzattı. Manchester City'de çok mutlu, işleri harika gidiyor ve Manchester City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer konusunda konuşacak hiçbir şeyimiz yok."