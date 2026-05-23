"Ona beş gözle bakabilir": Jose Mourinho, DFB Kupası finalinde! Uli Hoeneß, Real Madrid ve Bayern Münih'in bir süperstarı hakkındaki spekülasyonların havasını söndürdü

Hoeneß, Olise'ye yönelik olası Bayern ilgisiyle ilgili olarak, "Onu ne kadar izlerse izlesin, bir faydası olmaz" dedi. 74 yaşındaki Hoeneß, Fransız hücum oyuncusunun "satılık olmadığını" da sözlerine ekledi.

Mourinho, Cumartesi öğleden sonra geç saatlerde Berlin'deki otelinden ayrılırken görüldü ve oradan Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıktı. Bild gazetesine göre, bunun arkasında Bayern'in final rakibi VfB Stuttgart'tan gelen bir davet yatıyor. Böylece Mourinho'nun, DFB Kupası finali kapsamında, Stuttgart'ın spor direktörü Fabian Wohlgemuth ile bir görüşme ayarladığı söyleniyor.

Bunun arka planında, VfB'nin yıldız menajer Jorge Mendes'in ajansı GestiFute ile sürdürdüğü iyi ilişkiler yatıyor. GestiFute, Mourinho'yu da temsil ediyor. GestiFute'de Alman pazarından sorumlu Hendrik Schauerte, Berlin'de "The Special One"a eşlik etti.