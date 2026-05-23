Hoeneß, Cumartesi akşamı Sky'da Mourinho'nun Berlin'deki kupa finali için yaptığı seyahate ilişkin bir soruya yanıt verirken, "Umarım onunla karşılaşmam, çünkü o seyahati yapmasına gerek yoktu" dedi. Sorunun arka planında ise, Real Madrid'e geri dönmesi beklenen yıldız teknik direktörün Bayern'in yıldızı Michael Olise'ye olası ilgisi yatıyordu.
"Ona beş gözle bakabilir": Jose Mourinho, DFB Kupası finalinde! Uli Hoeneß, Real Madrid ve Bayern Münih'in bir süperstarı hakkındaki spekülasyonların havasını söndürdü
Hoeneß, Olise'ye yönelik olası Bayern ilgisiyle ilgili olarak, "Onu ne kadar izlerse izlesin, bir faydası olmaz" dedi. 74 yaşındaki Hoeneß, Fransız hücum oyuncusunun "satılık olmadığını" da sözlerine ekledi.
Mourinho, Cumartesi öğleden sonra geç saatlerde Berlin'deki otelinden ayrılırken görüldü ve oradan Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıktı. Bild gazetesine göre, bunun arkasında Bayern'in final rakibi VfB Stuttgart'tan gelen bir davet yatıyor. Böylece Mourinho'nun, DFB Kupası finali kapsamında, Stuttgart'ın spor direktörü Fabian Wohlgemuth ile bir görüşme ayarladığı söyleniyor.
Bunun arka planında, VfB'nin yıldız menajer Jorge Mendes'in ajansı GestiFute ile sürdürdüğü iyi ilişkiler yatıyor. GestiFute, Mourinho'yu da temsil ediyor. GestiFute'de Alman pazarından sorumlu Hendrik Schauerte, Berlin'de "The Special One"a eşlik etti.
Bayern'in yıldızı Michael Olise, Real Madrid'in ilgisini çekiyor mu?
Mourinho’nun Benfica Lizbon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olsa da, Real Madrid’e geri dönmek üzere olduğu söyleniyor. Portekizli teknik adamın, Ocak ayında kısa süre önce görevden alınan Xabi Alonso’nun yerine geçen, ancak sezon sonunda Real Madrid’den ayrılacak olan Álvaro Arbeloa’nın yerini alması bekleniyor.
Mourinho'nun geri dönüşünün sinyallerinin verilmesi nedeniyle, son günlerde 63 yaşındaki teknik adamın Madrid'e getirmek isteyebileceği oyuncular hakkında bazı spekülasyonlar ortaya çıktı. Olise, daha önce de Real'in adayları arasında gösteriliyordu. Kralların, Bayern'in yıldızını, FC Liverpool veya FC Barcelona gibi diğer Avrupa'nın önde gelen kulüpleri gibi yakından takip ettiği söyleniyor.
Ancak Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in başını çektiği yönetim, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Olise'nin satışının şu anda gündemde olmadığını defalarca vurgulamıştı. FCB'nin en önemli oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcunun Münih'teki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Jose Mourinho'nun Real Madrid'de yeniden düzeni sağlaması bekleniyor
Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve o dönemde "Los Blancos" ile birer kez İspanya şampiyonluğu ve Copa del Rey şampiyonluğu kazanmıştı. Geçtiğimiz yaz Benfica Lizbon'a geri dönen teknik direktörün, şimdi bir kez daha Real Madrid'e dönmesi bekleniyor.
Real'in başkanı Florentino Perez, Mourinho'nun bilindiği gibi çok sert tavırlarıyla Real'in yıldızlar topluluğunu yeniden kontrol altına almasını umuyor. Hem Alonso hem de Arbeloa, Madrid ekibinin büyük egolarla dolu soyunma odasını idare etmekte zorluklar yaşadı ve diğerlerinin yanı sıra bazı oyuncularla olan zorlu ilişkilerinden dolayı başarısız oldu.
Spor açısından Real, 2023/24 sezonunda lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak çifte kupa elde ettikten sonra, üst üste ikinci kez şampiyonluksuz bir sezon geçirdi.
Michael Olise: Bugüne kadarki profesyonel kariyeri
Dönem
Kulüp
2020 - 2021
FC Reading
2021 - 2024
Crystal Palace
2024'ten beri
FC Bayern Münih