Ona Batlle’nin transferi, Arsenal’in sekiz yıllık WSL şampiyonluk hasretine son verebileceği düşüncesini pekiştiriyor: GOAL, 2026 kadınlar yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması gerçekleştirdi; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekecek; İsveçli yıldız Felicia Schroder, devasa bir anlaşma ile Real Madrid’e katıldı bile.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri; PSG’nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea’nin forveti Mayra Ramirez gibi isimler de kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilir. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da var; Barcelona’dan Mapi Leon ve Salma Paralluelo ikilisi de yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanırken, çoğu öyle olmuyor; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratıyor. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferden kimin en çok kazandığını öğrenmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

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