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Ona Batlle Barcelona Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Ona Batlle’nin transferi, Arsenal’in sekiz yıllık WSL şampiyonluk hasretine son verebileceği düşüncesini güçlendiriyor: GOAL, 2026 kadınlar yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Women's football
Arsenal Women
O. Batlle
Barcelona
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
M.City
B. Mead
WSL Lig İlkbahar Serisi
ABD 1
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
J. Rytting Kaneryd

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçeceği öngörülüyor; birçok büyük yıldızın transferi söz konusu. Alexia Putellas, Georgia Stanway ve Sam Kerr, yaz transferlerini şimdiden tamamlayan isimlerden sadece birkaçı; daha pek çok transferle ilgili söylentiler ve haberler dolaşıyor ve şüphesiz bazı sürprizler de yaşanacak.

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City arasında bir nevi takas anlaşması gerçekleşti ve Grace Clinton ile Jess Park kulüplerini değiştirdi; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekecek; İsveçli yıldız Felicia Schroder, devasa bir anlaşma ile Real Madrid’e katıldı bile.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri; PSG’nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea’nin forveti Mayra Ramirez gibi isimler de kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilir. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da var; Barcelona’dan Mapi Leon ve Salma Paralluelo ikilisi de yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferden en çok kimin kazandığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm değerlendirmelerimize göz atın ve yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    10 Temmuz: Ona Batlle (Barselona’dan Arsenal’e)

    Barcelona açısından: Bu, belki de bu yaz Barcelona için en sinir bozucu ayrılık olacak. Bunun nedeni, Batlle’nin henüz 27 yaşında olması ve dünyanın en iyi beklerinden biri olması; oysa Putellas ve Leon 30’lu yaşlarında ve Paralluelo’nun maaş talepleri ise kulübün karşılayamayacağı düzeydeydi. Barselona, Batlle’yi önümüzdeki birçok sezon boyunca kadrosunda tutmak isterdi ve onun çocukluk kulübü olduğu düşünülürse, bunu başarabileceğine de inanırdı. Bunun yerine, Batlle bedelsiz transferle İngiltere’ye geri dönüyor. Bu, gerçek bir darbe. Not: F

    Arsenal açısından: Katie McCabe’in ayrılmasının ardından sol bek pozisyonunda bir boşluk oluştu ve Arsenal bu boşluğu dünya çapında bir oyuncuyla doldurmayı tercih etti. Batlle doğal olarak sağ bek olsa da, karşı kanatta da bolca deneyime sahip; burada ters bek olarak çok etkili bir şekilde oynayabilir ve rakiplere yeni sorunlar çıkarabilir. Emily Fox ve Batlle'den oluşan ilk tercih edilen bek ikilisi, kadın futbolundaki diğer ikililer kadar iyi olduğu söylenebilir. Taylor Hinds ve Smilla Holmberg'in oluşturduğu mevcut kadro derinliğine bu kalitenin eklenmesi, 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğunu kovalayan Arsenal'i bir üst seviyeye taşıyabilir. Not: A

    Batlle için: Barça’nın futboldaki önemi ve Batlle’nin çocukluk kulübü olması göz önüne alındığında bu transfer birçokları için sürpriz olabilir;ancak bu bek, Katalonya’ya döndüğünde kazanılabilecek her şeyi kazandı ve şimdi, Manchester United’da geçirdiği üç yıl boyunca hiçbir kupa kazanamamış olması nedeniyle yeni bir meydan okumaya atılmak üzere İngiltere’ye geri dönüyor. Arsenal’de gerçekleştirmesi gereken pek çok yeni hedef var ve Şampiyonlar Ligi’nde yeniden zafer kazanma şansı yüksek; zira “Gunners” geçen yıl bu şampiyonluğu kazanmıştı, ancak bu başarı Barça’daki kadar büyük olmasa da. Not: B

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Temmuz: Alexia Putellas (Barcelona’dan London City Lionesses’e)

    Barcelona açısından: Putellas gibi dünya çapında bir kaliteye, olağanüstü liderlik özelliklerine ve takım üzerinde önemli bir etkiye sahip birini kaybetmek, Barça için şüphesiz büyük bir darbe. Ancak Blaugrana’nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu gibi görünüyor. Kulüpte geçirdiği ve kazanılabilecek her türlü kupayı kaldırdığı 14 yılın ardından, iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu, yeni bir meydan okumaya atılmak için doğru zamanın geldiğini hissetti. Putellas’ın Barça’nın büyük bir Avrupalı rakibine gitmemesi olumlu bir gelişme; kulüp, kadrosundaki kalite ve altyapısındaki heyecan açısından, her ne kadar bu ayrılık acı veren büyük bir darbe olsa da, olumlu yönde ilerlemeye hazır durumda. Not: C

    London City açısından: Bu olağanüstü bir transfer. Kadınlar Süper Ligi’ndeki ilk yılında, Putellas gibi kalibrede bir oyuncunun varlığı, geçen sezon sağlam bir performansla altıncı sırada bitiren London City’nin ilerlemesine yardımcı olabilir. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve tek başına bu takımı önemli ölçüde bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, dünya rekoru kıran bir transferin ardından kulüpte hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçiren Grace Geyoro’dan daha fazla verim almaya çalışmak açısından da potansiyel olarak iyi bir hamle. Putellas’ı orta sahada onun yanına eklemek, bu çok yetenekli Fransız yıldızdan daha fazla verim alınmasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Putellas için: Bir üst düzey oyuncunun kariyerinin önemli bir bölümünü zirvede kapatması nadir görülen bir durumdur, ancak Putellas bu yıl muhteşem bir dörtlü kupa başarısının ardından Barça’ya veda ederek bunu başardı. Şimdi ise yeni bir lig ve yeni bir meydan okuma deneyimi yaşamak üzere İngiltere’ye gidiyor. London City’nin projesinin şu anki aşaması göz önüne alındığında, bu transfer Katalonya’daki dönemindeki gibi kupa zaferleri getirmeyecek. Ancak, uluslararası kariyeri açısından bu hamle mükemmel bir adım olacak gibi görünüyor; Putellas, kulübün Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle daha az süre almasına rağmen, belki de dünyanın en iyi liginde oynama fırsatı bulacak. Bu da, önümüzdeki yaz Dünya Kupası geldiğinde, İspanya formasıyla en iyi performansını sergileyebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, milyarder Michele Kang’ın sahibi olduğu bu kulüpte, kesinlikle çok yüksek bir maaş alacağı da bir başka artı. Not: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Temmuz: Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt’tan Arsenal’e)

    Eintracht Frankfurt açısından: Eintracht için, Reuteler’in Avrupa Şampiyonası’ndaki çıkışının ardından değerinin yüksek olduğu ve Arsenal’in bu orta saha oyuncusu hakkında bilgi almak için aradığı geçen yaz onu bırakması daha karlı olur muydu? Maddi açıdan bakıldığında, evet. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmişti ve büyük kulüpler ona ilgi gösterirken onu yeni bir sözleşmeye bağlamak her halükarda zor olacaktı. Ancak Reuteler'i kadroda tutmak, Eintracht'ın Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanmasına yardımcı oldu; İsviçre milli takım oyuncusunun yerini doldurmak kolay olmasa da, sonuçta bu muhtemelen daha önemli bir gelişme. Not: B

    Arsenal açısından: Geçen yaz anlaşmayı tamamlayamayan Arsenal’in, Reuteler’in transferinde rakiplerine yenik düşebileceği bir senaryo da vardı. Neyse ki, Gunners böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalmadı; orta saha oyuncusu bir yıl sonra bedelsiz transferle Kuzey Londra’ya geliyor. Kulübün orta sahada daha fazla derinlik ve çeşitliliğe ihtiyacı var ve Reuteler tam da bunu sağlıyor; çeşitli pozisyonlarda oynayabilme yeteneği, teknik direktör Renee Slegers’in elindeki seçenekleri daha da zenginleştiriyor. Bu transfer, Arsenal’in yaz aylarında yaptığı diğer bazı transferler kadar dikkat çekici olmasa da, kadroyu güçlendiren harika bir takviye. Not: B

    Reuteler için: Bu, Reuteler’in kariyerinde heyecan verici bir adım. Birkaç yıldır, Bayern Münih ve Wolfsburg’un ardından Bundesliga’da genellikle “diğerlerinin en iyisi” olarak gösterilen çok iyi bir Eintracht takımının kilit oyuncusu olmuştur ve geçen yaz kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre milli takımı adına sahneye çıkarak gerçek kalitesini ve karakterini sergilemiştir. Avrupa’nın seçkin kulüplerinden birine transfer olmak, Reuteler’in hak ettiği bir adımdır ve çeşitli turnuvalarda rotasyonla oynatılacak bu güçlü kadroda karşısına çıkan fırsatları değerlendirirse, onun için başarılı bir transfer olabilir. Not: B

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  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Temmuz: Selina Cerci (Hoffenheim’dan Arsenal’e)

    Hoffenheim açısından: Son iki sezonda Frauen-Bundesliga’da Cerci’den daha fazla gol atan kimse olmadı; 2024’te Köln’den ayrıldıktan sonra Hoffenheim için muhteşem bir transfer olmuştu. Ancak şimdi sözleşmesinin süresi dolduktan sonra bedelsiz olarak ayrılıyor. Hoffenheim'ın ondan hiçbir şey alamaması, özellikle de bir üst düzey takıma transfer olması nedeniyle hayal kırıklığı yaratıyor. Kulübü Bundesliga'da üst üste iki sezon üst sıralarda yer almasını sağlayan gollerinin yerini doldurmak da kolay olmayacak. Kulüp, bu alanda yine kendi altyapı yeteneklerine güveniyor ve şu ana kadar Barcelona'nın akademisinden iki genç forvet transfer etti. Not: D

    Arsenal açısından: Bu yaz, santrfor pozisyonu Gunners için acil bir öncelik olmamış olabilir, ancak zaten Alessia Russo ve Stina Blackstenius’un bulunduğu forvet kadrosuna Cerci’yi katmak, teknik direktör Renee Slegers’e hücumda daha fazla esneklik sağlıyor. Bu, Russo’nun geçen yıl sık sık yaptığı gibi 10 numara rolüne çekildiğinde, onun önünde Cerci mi yoksa Blackstenius mu oynayacağı konusunda bir çeşitlilik olduğu anlamına geliyor. Almanya milli takım oyuncusu, gerektiğinde kanatlarda da oynayabilir; ancak bu pozisyon, ceza sahası içinde gol fırsatlarını değerlendirmek için bekleme süresini kısıtladığı için, o pozisyonda tartışmasız olarak aynı derecede etkili değildir. Yine de, geçen yıl zaman zaman tam tersi bir performans sergileyen Arsenal’in hücumda daha öngörülemez bir yapıya kavuşmaya çalışması nedeniyle bu da bir seçenektir. Not: B+

    Cerci için: Bu transferle ilgili en büyük sorulardan biri “Cerci ne kadar süre alabilecek?” sorusudur. O, düzenli olarak sahada kalması ve buna bağlı olarak attığı goller sayesinde Almanya milli takımına girmeyi başarmıştır. Arsenal’de bu süre kısıtlanırsa, Dünya Kupası’na sadece bir yıl kala bu durum milli takım açısından ne anlama gelir? Gunners’ın oynayacağı çok sayıda maç göz önüne alındığında, yine de şans bulması gerekir; üstelik Slegers’in oyuncu değişikliklerinde ne kadar aktif olduğu düşünülürse bu ihtimal daha da artar. Ancak Cerci’ye ilgi duyduğu bildirilen birkaç kulüp varken, daha ön plana çıkan roller ve yine de kupa kazanma şansı sunan başka fırsatlar da vardı; Cerci bunları tercih edebilirdi. Not: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea’den Lyon’a)

    Chelsea açısından: Rytting Kaneryd, 2022’de takıma katıldıktan sonra Chelsea’ye büyük katkı sağladı ve çalışma temposu hiçbir zaman sorgulanmadı. Ancak İsveç milli takım oyuncusu zaman zaman istikrarsız olabiliyor; ligde oynadığı 79 maçta kaydettiği 11 gol ve 15 asist de bunun kanıtı. Chelsea gibi bir kulüp, kanat oyuncularından bundan daha fazla verim bekler; bu nedenle, 29 yaşındaki Rytting Kaneryd'den bir transfer ücreti elde edip, daha golcü bir kanat oyuncusu kadroya katmak, kulüp için fena bir iş değildir. Bununla birlikte, bu durum Blues'un onun yerini nasıl dolduracağına bağlıdır; çünkü onun çalışma ahlakı, soyunma odasındaki iyi karakteri ve hızıyla rakiplere gerçek bir baskı uygulayabilme yeteneği, göz ardı edilmemesi gereken özelliklerdir. Bu konuda yeterli bir çözüm bulunamazsa, not düşer. Not: B

    Lyon açısından: Sekiz kez Avrupa şampiyonu olan kulüp için ilginç bir transfer. Rytting Kaneryd’in Jule Brand, Tabitha Chawinga veya Kadidiatou Diani’den daha iyi olduğunu iddia eden pek kimse yoktur; dolayısıyla kulübe otomatik olarak ilk 11’de yer alacak bir oyuncu olarak katılmıyor. Bunun yerine, teknik direktör Jonatan Giraldez’in çeşitli turnuvalarda bolca rotasyon yapmasına olanak tanıyan ve diğer kanat oyuncularından farklı bir profil sunan iyi bir yedek oyuncu olması bekleniyor. Vicki Becho’nun da kadroda olması nedeniyle, Lyon’un bu pozisyonu güçlendirmesi gerekmediğini söyleyebilirdik; ancak geçen sezonun sonlarında Chawinga ve Diani’nin sakatlıkları, Barcelona’ya karşı oynadıkları finalde yetersiz kalan Avrupa şampiyonluğu mücadelesine zarar verdi. Not: C

    Rytting Kaneryd için: 2023-24 sezonunda ilk tam sezonunda hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak Chelsea’de büyük bir etki yarattıktan sonra, son zamanlarda Rytting Kaneryd’in gelişiminin biraz durmuş gibi göründü. O halde, tutkusunu yeniden alevlendirmek için ihtiyacı olan şey yeni bir sayfa açmak olabilir. Lyon’da bunu başarmak için yeterli sayıda maça ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil, ancak bu Fransız devi çok sayıda maç oynuyor ve Kaneryd’in, pek çok kupa kazanması beklenen bu kulüpte son derece rekabetçi bir ilk 11’e girmeye çalışırken yeteneklerini sergileme fırsatı bulması bekleniyor. Not: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Temmuz: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage’dan Chelsea’ye)

    North Carolina Courage için: Bu gerçek bir darbe. Bu sezon NWSL’de Matsukubo’dan daha fazla golde doğrudan rol oynayan tek isim Barbra Banda’dır; Matsukubo’nun dokuz maçta attığı beş gol ve yaptığı dört asist, North Carolina’nın play-off sıralamasında kalmasında kilit rol oynamıştır. Kulüp, Japon milli oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olabilecek yaratıcı bir orta saha oyuncusu olan İngiltere'nin genç yıldızı Erica Parkinson'ı kadrosuna kattı, ancak o henüz 18 yaşında ve deneyimi sınırlı. Courage'ın bu ayrılığa nasıl tepki vereceği merak konusu, ancak en azından Matsukubo'nun bu yılın ilerleyen aylarında serbest oyuncu statüsüne geçmeden önce transfer ücreti almayı başardılar. Not: D

    Chelsea açısından: Geçen sezon son yedi yılın en az gol attığı WSL sezonunu yaşadıktan sonra, özellikle Sam Kerr ve Catarina Macario’nun da ayrılmasıyla birlikte, bu yaz forvet hattını güçlendirmek Chelsea için en önemli önceliklerden biri oldu. Matsukubo merkez forvet olarak oynayabilir ancak 5'1" boyuyla, uygun durumlarda bu pozisyonda bir seçenek sunsa da, bu kilit sorunun cevabı olması pek olası değil. Bunun yerine, 21 yaşındaki oyuncu muhtemelen orta saha rolüne yerleştirilecek ve diğer oyuncular için pozisyon yaratma görevini üstlenecek; zekice ayak hareketleri ve pas görüşü, Chelsea’nin sık sık karşılaştığı sıkı savunma blokları karşısında kesinlikle işe yarayacaktır. “The Blues”un dünyanın en iyi genç oyuncularından biriyle beş yıllık sözleşme imzalamış olması da bir başka büyük artıdır. Not: A

    Matsukubo için: 2025 yılında NWSL’yi kasıp kavurduktan sonra, bu Matsukubo’nun kesinlikle hak ettiği dev bir hamle. Chelsea gibi baskı ve beklentilerin yüksek olduğu bir kulüpte oynamak büyük bir adım olacak, ancak Sonia Bompastor’un yapmayı planladığı taktiğe çok uygun olacağı gibi, WSL ve Şampiyonlar Ligi’ne de kolayca uyum sağlayacaktır. Matsukubo’nun etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması için The Blues’un bir forvet de dahil olmak üzere daha fazla hücum oyuncusuna ihtiyacı var. Yine de 21 yaşındaki oyuncu, özellikle Lauren James olmak üzere kulüpteki mevcut oyuncularla çok iyi bir uyum yakalayacaktır; zira her iki oyuncu da sahada serbestçe hareket ederek boş alanları iyi değerlendiriyor. Not: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Temmuz: Georgia Stanway (Bayern Münih’ten Arsenal’e)

    Bayern Münih açısından: Stanway’i kaybetmek, Bayern Münih için şüphesiz bir darbe. İngiltere milli takımında forma giyen bu oyuncu, son dört yıldır kulüp için olağanüstü bir performans sergiledi ve onun yerini doldurmak zor olacak. Ancak Bayern, Ocak ayında duyurulan bu ayrılıktan bir süredir haberdardı; dolayısıyla, zaten oldukça zengin bir kadroya sahip olan orta sahasını takviye etmek için transfer döneminde atabilecekleri adımları düşünmek üzere bolca zamanları oldu. Bu bir darbe, ancak felaket niteliğinde değil. Not: D

    Arsenal açısından: “Gunners”, orta sahanın daha gerisindeki pozisyonlarda Kim Little ve Mariona Caldentey’e fazla bağımlı kalmıştı; Stanway’in gelişi bu sorunu çözmeye yardımcı olacak. Kyra Cooney-Cross’un da kulüpte olması ve Geraldine Reuteler’in yakında takıma katılması beklenirken, Renee Slegers bu pozisyonlarda rotasyon yapmak için gerçekten kaliteli birçok seçeneğe sahip olacak. Böylece oyunculara bolca dinlenme süresi tanıyabilecek, farklı zorluklara uyum sağlayabilecek ve belirli oyunculara olan bağımlılığı azaltabilecektir. Arsenal, sekiz yıldır ilk WSL şampiyonluğunu kovalarken Stanway, büyük bir deneyim, yetenek ve çok yönlülük getiriyor. Not: A

    Stanway için: Stanway, Bayern’e katıldığında, Man City’deki döneminin hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından kariyerini bir nevi yeniden rayına oturtmaya ihtiyaç duyuyordu. Almanya’da bunu başardı ve hatta daha fazlasını yaptı; bu süreçte hem İngiltere milli takımının kilit oyuncusu hem de dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Şimdi ise, geçen yıl Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir takımda, Avrupa’nın en iyi ligi olan WSL’de oynamak üzere memleketine geri dönüyor. Bu, onun henüz kazanamadığı kupa ve Arsenal’in UWCL’deki son dönemdeki performansı göz önüne alındığında, bu transferle bu kupayı kazanma şansı daha yüksek olabilir; tabii ki, ulusal şampiyonluklar Münih’te olduğu kadar kolay gelmeyecek olsa da. Not: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Temmuz: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt’tan London City Lionesses’e)

    Eintracht Frankfurt açısından: Eintracht için bu yaz ilginç geçecek. Anyomi, bedelsiz olarak ayrılacak dört kilit oyuncudan biri ve geçen sezon Bundesliga’da ilk 11’de çıktığı 20 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetmiş olması nedeniyle, belki de yerine yenisini bulması en zor olan isim olacak. Kulüp, saha dışında pek çok olumlu adım atıyor ve son beş sezonun tamamında üçüncü sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını istikrarlı bir şekilde elde etti. Ancak, Anyomi gibi oyuncuları nasıl elde tutacaklarını bulmak, ileriye dönük olarak hayati önem taşıyor. Eintracht, en azından ayrılan oyuncuların yerini nasıl dolduracağını bulma konusunda iyi bir sicile sahip ve bu ayrılıklardan çok fazla zarar görmemek için transfer piyasasında yine en iyi performansını sergilemesi gerekecek. Not: D

    London City Lionesses için: London City, WSL’de üst sıralara tırmanmak ve yerli turnuvalarda başarıya ulaşmak istiyorsa, son üçte bir alanda daha fazla oyun değiştirici oyuncuya ihtiyaç duyacaktır; zira geçen sezon kadroda sadece bir oyuncu gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşabilmiştir. Anyomi’nin 2025-26 sezonundaki lig istatistikleri, Freya Godfrey dışında London City’de herhangi bir oyuncunun elde ettiklerinin iki katından fazladır ve o, İngiltere’de de bu formunu sürdürmeyi umuyor. Eder Maestre’nin oyun stiline mükemmel bir uyum mu sağlıyor? Belki değil, ancak farklı bir şey sunan ve sürekli bir tehdit oluşturan bir oyuncu. Not: B

    Anyomi için: Bu yaz öncesinde Anyomi’nin adının, Bayern Münih, PSG ve Paris FC gibi daha büyük kulüplerle anıldığı görülmüştü; bu kulüplerin hepsi, London City’nin aksine gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Ancak, özellikle Lig Kupası’nda yapılacak değişiklikler göz önüne alındığında, İngiliz takımının gelecek sezon kupa başarısı elde etme şansı tamamen yok değil; üstelik çok büyük isimlerin yer aldığı bu heyecan verici projede daha önemli bir rol üstlenme garantisi de muhtemelen daha yüksek. Not: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Temmuz: Erica Parkinson (Valadares Gaia’dan North Carolina Courage’a)

    Valadares Gaia açısından: Kulüp, Parkinson’ı uzun vadede takımda tutmanın hiçbir zaman olası olmadığını gayet iyi biliyor olsa da, bu durum Valadares’in parlak genç yıldızının ayrılmasının bir darbe olmasının önüne geçmiyor. Üstüne üstlük, kulüp Parkinson’ın transferinden herhangi bir ücret de almayacak, bu da onun yerini doldurmayı daha da zorlaştıracak. Valadares, kulüpte geçirdiği süre boyunca en azından bazı inanılmaz başarılara imza attı; bu yıl Taca de Liga finaline ulaştı ve Liga BPI’da üst üste iki sezon ilk beşte yer aldı. Not: D

    North Carolina Courage açısından: Parkinson, dünyadaki en yetenekli genç oyunculardan biri ve Courage, onu kadrosuna katmakla kalmadı, üstelik dördüncü yıl opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, NWSL sezonuna iyi bir başlangıç yaptı, ancak zaman zaman yaratıcılık eksikliği yaşandı ve bu, Parkinson’ın kesinlikle çözüme kavuşturabileceği bir sorun. Baş antrenör Mak Lind, daha önce Hacken'de çalışıyordu ve burada, Real Madrid'in yeni forveti Felicia Schroder de dahil olmak üzere, o zamandan beri büyük transferler gerçekleştiren çok sayıda yetenekli genç oyuncunun gelişimini yönetti. Lind, Parkinson'ın da yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak doğru kişi olmalı. Not: A

    Parkinson için: Gelecek vaat eden oyuncuları yetiştirme konusunda büyük bir üne sahip bir teknik direktörün liderliğindeki bir kulübe katılması, Parkinson için harika bir hamle. Courage, ligdeki en genç üçüncü kadroya sahip; 18 yaşındaki oyuncunun gelişiyle bu yaş ortalaması muhtemelen daha da düşecek, ancak deneyimsiz oyuncuları yönlendirecek çok sayıda önemli tecrübeli oyuncu da bulunuyor; bu da onun için iyi bir ortam yaratıyor. NWSL, stil ve beklenti açısından Parkinson’ın Portekiz’de alışık olduğu ortamdan çok farklı olacak; bu da oyununu biraz daha olgunlaştırmasına yardımcı olacak ve zayıf yönleri üzerinde çalışmasını sağlayacaktır. İlk büyük hamlesi olarak seçtiği bu kararda pek bir kusur bulmak zor. Not: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Temmuz: Andrea Medina (Atlético Madrid’den Manchester United’a)

    Atletico açısından: 22 yaşındaki Medina’nın son dört yılda kulüpte muhteşem bir gelişim göstermiş olması nedeniyle, onun bedelsiz transferle ayrılması gerçekten üzücü. İspanyol ekibi için onun istikrarını ve güvenilirliğini telafi etmek kolay olmayacak; üstelik o, takımda giderek daha fazla liderlik rolü üstlenmeye başlamıştı. Zor bir kayıp, ancak bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde umut verici bir performans sergilemesine rağmen La Liga'yı beşinci sırada tamamlayan Atlético'nun şu anki durumunu yansıtıyor. Not: F

    United açısından: Medina, kariyerinin çoğunu sol bek olarak geçirdi, ancak bu transfer, Atleti’deki son sezonunun sonlarına doğru oynadığı stoper pozisyonunda artık daha düzenli olarak görev alacağını gösterebilir. United’ın halihazırda Anna Sandberg gibi harika bir sol bek seçeneği var ve Medina’nın takıma katılması, İsveçli milli oyuncunun arkasında bir yedek seçeneği olmasının yanı sıra stoper pozisyonunda da bir alternatif daha anlamına geliyor. Medina, üçlü savunma düzeninde çoğunlukla merkezde görev alırken, United dörtlü savunma ile oynuyor; bu nedenle, bu pozisyonda daha sık yer alması durumunda nasıl uyum sağlayacağını görmek ilginç olacak. Bu transfer döneminde kadro derinliği, Kırmızı Şeytanlar için hayati önem taşıyordu; Medina ise bunu, çok yönlülüğü, kaliteyi ve daha da iyiye gitme potansiyelini beraberinde getiriyor. Not: A

    Medina için: Bu, Medina’nın istikrarlı bir şekilde gelişen kariyerinde atılan bir başka önemli adımdır. Real Betis ile Liga F’de kendini kanıtladıktan sonra, ligin üst sıralarında yer alan Atleti’ye transfer oldu ve şimdi kadın futbolunun belki de en iyi ligine ve bu ligin üst sıralarında mücadele eden bir takıma doğru yola çıkıyor. Ancak bu takıma nasıl uyum sağlayacağı merak konusu. İşaretler, en azından stoper ve sol bek pozisyonları arasında dönüşümlü olarak oynayacağını ve böylece stoper pozisyonundaki deneyimini daha da geliştireceğini gösteriyor. Bunun, özellikle dörtlü savunmada oynadığı daha geniş rol kadar ona uygun olup olmayacağı ise ancak zamanla belli olacak. Not: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Haziran: Sam Kerr (Chelsea’den Gotham’a)

    Chelsea açısından: Bir süreliğine Kerr’in Chelsea’den ayrılması kaçınılmaz ve anlaşılır görünüyordu. 2025-26 sezonunun başında 20 aylık bir sakatlık arasından yeni dönen Avustralya milli oyuncusu, Sonia Bompastor’un ilk 11’inde düzenli olarak yer bulmakta zorlandı; Fransız teknik direktör, santrfor pozisyonunda daha az doğal seçenekleri tercih ediyordu. Ancak Kerr, Asya Kupası’nın ardından takıma girer girmez gol atmaya devam etti ve sezonu yedi maçta yedi golle tamamladı. 32 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli bir 9 numara çözümü değildi, ancak özellikle Chelsea’de forvet pozisyonu etrafında bu kadar çok soru işareti varken, bunun yerine yapılabilecek kısa vadeli bir anlaşma var mıydı? Kerr’e başka yerlerden her zaman talep olacağı düşünülürse, belki de yoktu. Blues’un onu kadroda tutması tercih edilebilir olurdu, ancak her halükarda daha fazla takviye her zaman gerekli olacaktı. Not: C

    Gotham için: Yeni NWSL sezonunun ilk birkaç haftasında play-off sıralamasında rahat bir konumda yer almasına rağmen, Gotham inanılmaz derecede az gol attı; 11 maçta attığı 12 golle ligde en kötü beşinci sırada yer aldı. Kerr gibi bir oyuncuyu kadroya katmak bu sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Esther Gonzalez önceki yıllarda takım için oldukça golcü bir isimdi, ancak bu yıl zorlanıyor; bu nedenle, Kerr'in transferi mümkün hale gelir gelmez Juan Carlos Amoros'un bir başka üst düzey santrfor seçeneği olan Kerr'i kadroya katmak için harekete geçmesi hiç de şaşırtıcı değil. NWSL Şampiyonluğu unvanını korumak istiyorsa daha fazla gol atması gereken bir takım için bu harika bir transfer. Not: B

    Kerr için: Chelsea’de inişli çıkışlı geçen son sezonun ardından ve uzun süreli bir sakatlıktan bu kadar kısa bir süre sonra, özellikle de gelecek yıl Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte Kerr’in tekrar düzenli olarak oynamaya başlaması önemli. Gotham’da başrolü üstlenecek mi? Yoksa Gonzalez ile 9 numara pozisyonunu paylaşacak mı? Oyun süresi, belki de diğer kulüplerdeki kadar “garantili” olmayabilir, ancak Kerr’in bolca kalitesi var ve bunu gösterme şansı bulacaktır; özellikle de Gonzalez form sorunu yaşarken ve Kerr, Amoros’un oyun stiline potansiyel olarak daha uygun bir isim gibi görünürken. Ayrıca, 32 yaşındaki oyuncu için bu transferin kişisel açıdan getirdiği olumlu yönlere de dikkat çekmek gerekir; bu da transferi daha da mantıklı kılıyor. O ve partneri Kristie Mewis kısa süre önce bir çocuk sahibi oldular ve Mewis’in ailesi, New York’tan çok da uzak olmayan Massachusetts’ten geliyor. Not: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Haziran: Felicia Schroder (Hacken’dan Real Madrid’e)

    Hacken açısından: İsveç’in Damallsvenskan ligi son yıllarda bir nevi yetiştirme ligi haline geldi; genç yetenekleri mükemmel bir şekilde geliştiren, ancak sonunda her zaman daha büyük ve daha zengin liglerdeki daha büyük ve daha zengin kulüplere satmak zorunda kalan türden bir lig. Bu nedenle Hacken, Felicia Schroder’i sonsuza kadar elinde tutamayacağını başından beri biliyordu ve geçen sezon, Schroder’in ligde 30 gol atarak olağanüstü bir performans sergilemesi üzerine, oyuncunun İsveç’te kalma süresi hemen kısaltıldı. Yine de kulübün bu genç oyuncuyla geçirdiği süreden mümkün olan en iyi şekilde yararlanamadığını söylemek zor. Schroder, Hacken’in beş yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına ve ilk kez düzenlenen Avrupa Kupası’nda zafer elde etmesine katkıda bulunduktan sonra, yaklaşık 1,5 milyon avro (1,3 milyon sterlin/1,7 milyon dolar) gibi muazzam bir bedel karşılığında kulüpten ayrıldı. Onu kaybetmek bir darbe olsa da, Hacken bu transferi hiç de fena yönetmedi. Not: B

    Real Madrid açısından: Bu, Real Madrid’in nihayet Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak için gereken hırsı gösterdiğinin bir işareti mi? Las Blancas, yıllar boyunca itici güç eksikliği nedeniyle sürekli eleştirildi; İspanya’da sürekli ikinci sırada kalırken, Olga Carmona, Esther Gonzalez ve bu yaz Caroline Weir ile Naomie Feller gibi birçok yıldız oyuncu da aynı dönemde kulüpten ayrıldı. Ancak dünyanın en iyi genç oyuncularından birine büyük bir yatırım yapmak, potansiyel bir dönüşümü işaret ediyor. Schroder bir yıldız ve bir üst seviyeye çıkarken bu başarısını tekrarlayabileceğinin tüm işaretlerini gösteriyor; geçen sezon merkez forvet pozisyonunda istikrardan yoksun kalan takıma gerekli golleri katacak. Ayrıca daha da gelişme potansiyeli var ve Linda Caicedo’ya benzer şekilde, Real Madrid onun Madrid’de dünya çapında bir yıldız haline gelmesini umuyor. Not: A

    Schroder için: Madrid’e yönelik eleştirilere rağmen, bu transfer Schroder için iyi bir hamle gibi görünüyor. Takımın ilk on birinde forvet olarak yer alması bekleniyor; üst düzey bir ligde ve düzenli Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyecek; üzerindeki baskı ve beklentiler artacak, ancak bu artış olabileceği kadar büyük olmayacak. Madrid ayrıca genç oyuncuları geliştirme konusunda iyi bir sicile sahip; Caicedo bunun en çarpıcı örneği. Bazı önemli ayrılıklara rağmen, Schroder’in etrafındaki destek kadrosu da fena değil; özellikle Caicedo ile nasıl bir uyum yakalayacağı izlemesi heyecan verici olacak. Not: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Haziran: Mary Earps (Paris Saint-Germain’den London City Lionesses’e)

    PSG açısından: Bu transfer, PSG ve Earps için pek de iyi sonuçlanmadı. Kaleci, geldiğinde hâlâ pozisyonunun en iyilerinden biriydi; ancak Fransa’da istikrarlı bir şekilde dünya klasında bir performans sergileyemedi ve bazı göze çarpan hatalar yaptı. Aynı dönemde kulübün genel olarak ciddi bir çalkantı yaşaması da durumu zorlaştırdı; ancak takım olarak yaşanan başarısızlıklardan Earps hiçbir şekilde sorumlu değildi. Bu süreçte kilit oyuncular takımdan ayrıldı, önemli maçlar kaybedildi ve yönetimde yeni değişiklikler yaşandı. Sonuç olarak, Earps’ın sözleşmesinin sona ermesiyle ikilinin yollarının ayrılması şaşırtıcı değil; PSG için kaybedilen çok az şey varken, kazanılan hiçbir şey yok. Not: C

    London City için: London City için WSL’de sağlam bir ilk sezon oldu ve bu başarıyı devam ettirmek için kaleci pozisyonunun güçlendirilmesi gerektiği düşünülüyordu. En az 750 dakika oynayan kaleciler arasında Elene Lete, geçtiğimiz sezon ligde en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti; beklenen gol istatistiklerine göre, lig ortalamasından 6,8 gol daha fazla gol yedi. Earps, 24 yaşındaki Lete’den daha deneyimli; WSL’deki inişli çıkışlı ilk yılının ardından yeni takım arkadaşından çok şey öğrenebilecek olan Lete ise, kuşkusuz daha uzun bir kariyerde daha büyük başarılara imza atmış. Earps, İngiltere’ye dönüşünde bu başarıları yeniden yakalayabilecek mi? London City’nin umduğu da budur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek, ancak en azından takıma güçlendirilmesi gereken bir alanda iyileştirme yapmaya çalıştılar. Not: B

    Earps için: Earps, pozisyonundaki en iyilerden biri olmaya istikrarlı bir şekilde geri dönmek istiyorsa, PSG’deki karmaşadan uzaklaşmak muhtemelen fena bir fikir değildir. Eski İngiltere milli oyuncusu, Fransa’daki yeni deneyiminden bir oyuncu ve bir insan olarak öğrendiklerinden çok bahsetmiş olsa da, PSG kaotik bir kulüp olabilir ve yıllar boyunca Lyon’un gölgesinde sürekli olarak beklentilerin altında kalmıştır. Earps, London City’nin hırslı ortamının, formunun zirvesine yeniden ulaşmasına yardımcı olmasını umacaktır; ayrıca kariyerinin sonuna yaklaşırken iyi bir sözleşme imzalayacağından da emin olabilir. Not: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Haziran: Caroline Weir (Real Madrid’den Lyon’a)

    Real Madrid açısından: Kadın takımının projesinin ne aşamada olduğunun bir göstergesi. Weir, 2022’de kulübe katıldığından bu yana gösterdiği olağanüstü istikrarlı performansıyla, tartışmasız Las Blancas’ı temsil eden en iyi oyuncu olarak kabul ediliyor. Ancak, İspanya'nın başkentinde geçirdiği dört yıl boyunca hiçbir kupa kazanamadan ayrılıyor; Madrid, ulusal kupalar yarışında Barcelona'nın çok gerisinde kalırken, Avrupa'da da elit takımların bir basamak altında yer alıyor. Weir gibi üst düzey yetenekleri elinde tutabilmek için Real'in kadın takımında daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Onun ayrılışı büyük bir kayıp olacak. Not: F

    Lyon için: Bu yılın Şampiyonlar Ligi ikincisi için bedelsiz transfer yoluyla yapılan harika bir kazanç. Weir, en üst seviyede oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu; bolca deneyime ve en büyük sahnelerde kanıtlanmış kaliteye sahip. Tüm bunlar, dört yıldır beklediği bir başka Avrupa şampiyonluğunu kazanmak isteyen Lyon takımına yardımcı olabilir. Lindsey Heaps’in ayrılmasıyla birlikte, İskoçya milli takım oyuncusu orta saha bölgesini güçlendirmeye de katkıda bulunacak; bu, Fransız devi için tek kelimeyle harika bir transfer. Not: A

    Weir için: Madrid’de geçirdiği süre boyunca istikrarlı bir şekilde muhteşem performans sergilemesine rağmen hiçbir kupa kazanamayan Weir, bolca kupa kaldırmasını sağlayacak bu tür bir transferi hak ediyor. Daha önce de büyük kulüplerde forma giymiş olan Weir, Madrid’e transfer olmadan önce İngiltere’de Arsenal ve Manchester City’de oynamıştı; şimdi ise sekiz kez Avrupa şampiyonu olan bir takımı temsil ederek tamamen yeni bir seviyeye çıkma şansı yakaladı. Lyon’un oynadığı seviyeler göz önüne alındığında, bu transfer 30 yaşındaki oyuncunun yeteneğinin daha fazla takdir edilmesini de sağlayacaktır. Not: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal’den Man City’ye)

    Arsenal açısından: Gunners, bu yaz çok sayıda sözleşmenin yenilenme zamanı geldiği için her zaman birkaç A takım oyuncusuna veda etmeye hazır olsa da, haberlere göre Mead, sözleşmesi sona eren ve kulübün kadroda tutmak istediği isimlerden biriydi. Geçtiğimiz sezon kesin bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, İngiltere milli takım oyuncusu yine de oldukça etkiliydi ve iki kez Avrupa şampiyonu olan takım için topu elindeyken de elinde değilken de büyük katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin sunduğu sözleşme süresine yetişemedi, bu da istenmeyen bir vedaya yol açtı. Bu transferin sonucunda kuzey Londra'dan bolca yaratıcılık ve gol tehdidi ayrıldığı için, bu yaz onun yerini iyi bir şekilde doldurmak çok önemli olacak. Not: D

    Man City açısından: Man City’nin kanat bölgeleri zaten kalabalık olduğundan, bu transfer birçok kişi için bir dereceye kadar şaşırtıcı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Henüz 31 yaşına basmış bir oyuncu için üç yıllık bir sözleşme imzalanması da her zaman iki kez düşünülmesini gerektirecek bir durumdur. Ancak Mead, yıllardır en üst seviyede istikrarlı bir performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, deneyim ve kazanma azmi katıyor. City, gelecek sezon yine ulusal şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorsa, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş de yaklaşırken kadrosunu daha derinleştirmeli. Forvet hattının her pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead, tam da bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Gelecek yıl Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, İngiltere'nin Brezilya'da (eğer eleme turlarını geçerse) kilit bir rol oynamak istiyorsa, önümüzdeki sezonda Mead için sahada kalma süresi hayati önem taşıyor. City’nin hücumdaki kadro derinliği göz önüne alındığında bu transfer bunu garanti etmese de, Andree Jeglertz’in takımı dört cephede mücadele edebilecek olursa rotasyon hayati önem taşıyacak ve bu nedenle Mead bolca oynama fırsatı bulacak ve dolayısıyla kendini ilk 11’e sokabilecektir. Bu transferin kanat oyuncusu için kişisel düzeyde getireceği olumlu yönlere de dikkat çekmek gerekir. 31 yaşında bir üst düzey kulüple üç yıllık sözleşme imzalaması bunlardan biri; geçen sezon City’de forma giyen partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal’den Chelsea’ye)

    Arsenal açısından: Arsenal’in McCabe’in sözleşme durumunu ele alış biçimi başından sonuna kadar kafa karıştırıcıydı. O, kilit bir oyuncu ve sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli bir çözüm olmasının yanı sıra çok yönlülüğüyle de öne çıkmasına rağmen, Gunners İrlanda kaptanının ayrılmasına hazırdı; yaz yaklaşırken onun pek çok kulübün ilgisini çekmesi de şaşırtıcı değildi. Daha sonra kulüp bir U dönüşü yaptı ve ona yeni bir sözleşme teklif etti, ancak The Athletic'in haberine göre bu teklif "takımın gelecekteki planlarında çok spesifik bir rol için"di; bu nedenle oyuncu yeni bir maceraya atılmayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona’nın sağ bek oyuncusu Ona Batlle’yi kadroya katmamış olsalardı vereceği kadar büyük bir darbe değil; ancak geçen sezon çeşitli pozisyonlardaki sorunları çözen McCabe’yi ve çok yönlülüğünü takımdan göndermenin pişmanlık yaratacağını düşünmemek zor – özellikle de artık bu yeteneğini doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacak olması nedeniyle. Not: D

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için harika bir transfer; kulübün, dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazır olan yeni WSL şampiyonu Manchester City’nin burnunun dibinden McCabe’i adeta çaldığı gerçeği, bu duyguyu daha da pekiştiriyor. Chelsea, geçen sezon sol bek pozisyonunda Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekleri denedi, ancak hiçbiri bu pozisyonda doğal bir seçim değildi. McCabe’in gelişi, Baltimore’un tercih ettiği hücum rolüne kaymasına olanak tanıyor ve Buurman’ın en iyi performans gösterdiği stoper pozisyonunda daha çok görev alabileceği anlamına geliyor. Artık City’ye transfer olmaya hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve dolayısıyla Blues’un ilk 11’ini önemli ölçüde güçlendirecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılını bir Gunners efsanesi olarak geçirmiş olan McCabe’in büyük bir rakibe katılma kararı, pek çok Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu bir üst düzey futbolcu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılma fırsatı. İngiltere’de kalıp bunu başarması için her zaman sınırlı sayıda seçenek vardı. O, Blues için mükemmel bir seçim; kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bir bölümünde olduğu gibi zirveye geri dönebilirse, pek çok kupa kazanma fırsatı yakalayacak. Arsenal’in kendisine sunduğu rolden memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu transfer kişisel açıdan onun için bir yükseliş anlamına geliyor. Not: B