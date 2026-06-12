"Ona baskı yapıyorum!" - Kylian Mbappé, Fransa ile son Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ı İtalya'ya "berbat" bir transferden vazgeçmesi için uyarıyor

Fransız milli takımından ayrılması yaklaşmasına rağmen, Deschamps uzun vadeli planları konusunda ketum davranmaya devam ediyor. Teknik direktör, ister kulüp teknik direktörlüğüne geri dönmek ister başka bir milli takımın başına geçmek olsun, hiçbir seçeneği göz ardı etmediğini defalarca dile getirdi.

Ancak Mbappe, akıl hocasını rakip takımın yedek kulübesinde görme ihtimalini aktif olarak engellemeye çalışıyor. Mbappe, kamp içinde teknik direktörün bir sonraki adımları konusunda aktif olarak görüş bildirdiğini ve bu karara etki etmek istediğini itiraf etti.

M6'ya konuşan Mbappé, "Ona saygı göstermenin en iyi yolu kazanmaktır, çünkü o kazanmayı sever. Son Dünya Kupaları'nın en iyisini yaşamasını sağlayacağız. Umarım bu onun son Dünya Kupası olur, çünkü başka bir takımda oynamamasını umuyorum" dedi.

Mbappe daha sonra Deschamps'ın gelecek planlarını etkilemeye çalıştığını itiraf ederek, "Ona baskı yapıyorum" dedi.