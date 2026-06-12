AFP
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"Ona baskı yapıyorum!" - Kylian Mbappé, Fransa ile son Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ı İtalya'ya "berbat" bir transferden vazgeçmesi için uyarıyor
Deschamps son Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Fransa, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken, dikkatler giderek bir dönemin sonuna kayıyor. Milli takımı 14 yıldır yöneten Deschamps, turnuvanın bitiminden sonra görevinden ayrılacak. Takım kaptanı Mbappé ise, 57 yaşındaki teknik direktörün, kupalarla dolu kariyerinin hak ettiği görkemli bir vedayı almasını sağlamaya kararlı.
- AFP
Deschamps’ın geleceği konusunda üzerindeki baskı
Fransız milli takımından ayrılması yaklaşmasına rağmen, Deschamps uzun vadeli planları konusunda ketum davranmaya devam ediyor. Teknik direktör, ister kulüp teknik direktörlüğüne geri dönmek ister başka bir milli takımın başına geçmek olsun, hiçbir seçeneği göz ardı etmediğini defalarca dile getirdi.
Ancak Mbappe, akıl hocasını rakip takımın yedek kulübesinde görme ihtimalini aktif olarak engellemeye çalışıyor. Mbappe, kamp içinde teknik direktörün bir sonraki adımları konusunda aktif olarak görüş bildirdiğini ve bu karara etki etmek istediğini itiraf etti.
M6'ya konuşan Mbappé, "Ona saygı göstermenin en iyi yolu kazanmaktır, çünkü o kazanmayı sever. Son Dünya Kupaları'nın en iyisini yaşamasını sağlayacağız. Umarım bu onun son Dünya Kupası olur, çünkü başka bir takımda oynamamasını umuyorum" dedi.
Mbappe daha sonra Deschamps'ın gelecek planlarını etkilemeye çalıştığını itiraf ederek, "Ona baskı yapıyorum" dedi.
İtalya'nın 'korkunç' geleceği
Deschamps'ın İtalya milli takımının başına geçeceği yönündeki spekülasyonlar, özellikle Juventus'ta hem oyuncu hem de teknik direktör olarak geçirdiği dönemden kaynaklanan bu ülkeyle olan derin bağları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Tarihi bir istikrarsızlık döneminin ardından yeniden yapılanma sürecine giren ve birçok Dünya Kupası'nı kaçıran Azzurri için, Deschamps'ın geçmişi dört kez dünya şampiyonu olan bu takım için biçilmiş kaftan olarak görülüyor. Ancak Mbappé, bu kariyer yolunun pek de hayranı değil.
Deschamps'ın İtalya milli takımının başına geçeceği yönündeki söylentiler hakkında özel olarak sorulduğunda, Mbappe düşüncelerini saklamadı. Fransa kaptanı, "İtalya dediler, bu korkunç olurdu" dedi.
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Dünya Kupası zaferi için son bir hamle
Şu an için hem Mbappé hem de Deschamps, Fransa'nın Dünya Kupası hedefine odaklanmış durumda. 2022 finalinde başarısız olan Les Bleus, bir başka dünya şampiyonluğu ve ayrılacak olan teknik direktörleri için unutulmaz bir veda hedefliyor. 2026 turnuvası, Deschamps'ın Fransa'daki görevinin son bölümü olacak. Geleceği hakkında herhangi bir karar verilmeden önce, takımını son bir kampanyada yönlendirme ve bunu en iyi sonuçlarla bitirme zorluğuyla karşı karşıya.
Les Bleus, 16 Haziran'da Grup I'deki ilk maçında Senegal ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak. Ardından 22 Haziran'da Irak ile karşılaşacak ve dört gün sonra Norveç ile grup aşamasını tamamlayacak.