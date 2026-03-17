Ona Ballon d'Or ödülü çoktan takdim edildi: Real Madrid, "dünyanın en az değer verilen oyuncusu"nda Toni Kroos'un layık bir halefini buldu

Uruguaylı oyuncunun şu anda bu kadar parlayabilmesinin bir nedeni de Alexander-Arnold'dur. Zira sağ bek – tıpkı as kaptan Dani Carvajal gibi – uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara döndüğünden beri, Valverde yeniden ağırlıklı olarak orta sahada forma giyebiliyor. Orta sahada oynasa da kanatta oynasa da, 27 yaşındaki oyuncu maç boyunca sahanın her yerinde görülebilir.
Real'de son olarak Kylian Mbappe'nin de dahil olduğu birçok sakatlık (ancak Mbappe, ManCity ile oynanacak rövanş maçında sahalara dönebilir) nedeniyle, Valverde şu anda daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda ve bunu da yapıyor. ManCity ile oynanacak maçtan önce bile, nadiren sakatlanan ve çoğunlukla maçın tamamında forma giyen orta saha oyuncusu, Celta Vigo'ya karşı 2-1 kazanılan maçta gol atmıştı. Hafta sonu ise Elche'ye karşı 4-1 kazanılan maçta, köşeye attığı muhteşem bir vuruşla skoru belirledi.
Takımına adanmış Valverde, diğer birçok yıldız oyuncu sahada olmadığında golcü yönünü en iyi şekilde ortaya koyuyor gibi görünüyor. Eski teknik direktör Ancelotti, onun zaman zaman gösterdiğinden daha fazla hücum potansiyeline sahip olduğunu çoktan fark etmişti. "Onunla bir sezonda on gol atması gerektiğine dair iddiaya girdim. Aksi takdirde antrenörlük lisansımı iade edeceğimi söyledim," demişti efsanevi teknik direktör, Valverde'nin toplamda on iki gol attığı, şimdiye kadarki en golcü sezonu olan 2022/23 sezonunda. Bu rekor bu sezon sallanıyor; şu anda Uruguaylı oyuncu tüm turnuvalarda yedi gol (ve on iki asist) kaydetti.
Valverde bu şekilde devam ederse ve Real'i bu sözde zaten mahvolmuş sezonda bir ya da hatta birden fazla şampiyonluğa taşırsa, bu kariyerinde önemli bir dönüm noktası olur. Hatta birdenbire bir başka rekor hakkında da spekülasyonlar başladı: ManCity ile oynanan ilk maçın ardından, Prime Video'da bir İtalyan TV muhabiri, stüdyodaki kahkahalar eşliğinde ona Ballon d'Or'un fotoğrafının bulunduğu cep telefonunu uzattı. Gerçek ödül Valverde için henüz çok uzak olsa da – bu şekilde devam ederse, ulaşılamaz da değil. Özellikle de Real, onun sayesinde en azından Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için en iyi şansa sahip. Ve bilindiği gibi, kışın dünya futbolunun en büyük bireysel ödülü söz konusu olduğunda bu önemli bir kriter.