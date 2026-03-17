Ona Ballon d'Or ödülü çoktan takdim edildi: Real Madrid, "dünyanın en az değer verilen oyuncusu"nda Toni Kroos'un layık bir halefini buldu

Daha önceki 75 Şampiyonlar Ligi maçında sadece üç gol atmış olan Valverde'yi bu nedenle tüm zamanların en iyilerinden biriyle karşılaştırmak, kesinlikle biraz abartılı olurdu. Ancak takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold da maçın bitiş düdüğünün hemen ardından bir övgüde bulundu: "Sözlerim yetersiz kalıyor. O şüphesiz dünyanın en çok küçümsenen oyuncusu," dedi İngiliz oyuncu TNT Sports'a.

Gerçekten de, Uruguaylı oyuncu son yıllarda nadiren geçen hafta olduğu kadar gündemdeydi. Bunun nedeni, çok yönlülüğü ve takıma olan katkısıdır. Valverde, tam anlamıyla bir all-rounder; hem hücumda hem de savunmada büyük niteliklere sahip ve Madrid'in yıldızlar topluluğunda her zaman takım için kendini feda ediyor. ManCity maçındaki gibi önemli anları sürekli üretmiyor, ancak aslında bariz bir zayıflığı neredeyse yok. 27 yaşındaki oyuncu dinamik, teknik olarak iyi, bire bir mücadelelerde agresif ve sahada pek çok şeyi doğru yapıyor. Ayrıca, Dani Carvajal'ın ardından ikinci kaptan olarak artık liderlik vasıflarını da sergiliyor. "Real Madrid'in ruhunu somutlaştıran bir oyuncu varsa, o da Fede'dir; o her şeyi yapabilir," diye hayranlıkla konuştu teknik direktör Alvaro Arbeloa, ManCity'ye karşı oynanan muhteşem maçın ardından.

Takım ruhunu ve dizginlenemez kazanma azmini simgeleyen bir olay, altı yıl önce gerçekleşmişti; bu olay bir golle sonuçlanmamış, aksine bir golü engellemişti: O zamanlar genç Valverde, İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı oynanan uzatma devresinin 115. dakikasında, Alvaro Morata'nın beraberlik golünü önlemek için kırmızı kart görmeyi göze almıştı – bunun için daha sonra yenilen tarafın teknik direktörü Diego Simeone'den bile övgü almıştı.