Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT
Tobias Empl

Çeviri:

Ona Ballon d'Or ödülü çoktan takdim edildi: Real Madrid, "dünyanın en az değer verilen oyuncusu"nda Toni Kroos'un layık bir halefini buldu

Manchester City'ye karşı sergilediği muhteşem performansın ardından Federico Valverde, daha önce nadiren olduğu kadar birdenbire gündeme oturdu. Uruguaylı oyuncu, Toni Kroos'un layık bir halefi; her ne kadar futbol stilinde büyük farklılıklar olsa da.

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından, "Maçın Adamı" sorusuna cevap vermek nadiren bu kadar kolay olmuştu. Real'in kaptanı Federico Valverde (27), bir yarıda attığı üç golle takımını 3-0 galibiyete taşıdı ve İspanya'nın rekor şampiyonu için Salı günü (21:00) Manchester'da oynanacak rövanş maçı öncesinde mükemmel bir başlangıç pozisyonu sağladı. 

Estadio Santiago Bernabeu'da geçirilen gecenin ne kadar tarihi bir öneme sahip olduğunu, ilk tebrik edenlerden biri gösterdi: Valverde, maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra, İspanya'da Pirri olarak daha iyi bilinen, Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu ve şu anki onursal başkanı Jose Martinez Sanchez (81) ile poz verdi. Valverde'nin hatıra fotoğrafı için kupa ile elini uzattığı Pirri, 58 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan son Real orta saha oyuncusu olmuştu.

  • Ünlü isimlerden gelen tebrikler arasında eski bir Real Madrid teknik direktörününki de vardı. Şu anda Brezilya milli takımında görev yapan Carlo Ancelotti, Marca gazetesine verdiği röportajda, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğan eski oyuncusuna maçtan sonra şakacı bir mesaj gönderdiğini açıkladı: "Brezilya pasaportunun olmaması ne yazık." 

    Üç golün biri, 42. dakikada gelen 3-0'lık gol, gerçekten de Brezilya tarzı bir gol gibiydi. Tıpkı 1958 Dünya Kupası finalinde İsveç'e karşı büyük Pele'nin yaptığı gibi, Valverde topu rakibi Marc Guehi'nin üzerinden rahatça kaldırdı ve ardından vole vuruşuyla uzak köşeye sert bir şut gönderdi. 

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Arbeloa hayranlıkla şöyle diyor: "Real Madrid'in ruhunu en iyi yansıtan bir oyuncu varsa, o da Fede'dir"

    Daha önceki 75 Şampiyonlar Ligi maçında sadece üç gol atmış olan Valverde'yi bu nedenle tüm zamanların en iyilerinden biriyle karşılaştırmak, kesinlikle biraz abartılı olurdu. Ancak takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold da maçın bitiş düdüğünün hemen ardından bir övgüde bulundu: "Sözlerim yetersiz kalıyor. O şüphesiz dünyanın en çok küçümsenen oyuncusu," dedi İngiliz oyuncu TNT Sports'a.

    Gerçekten de, Uruguaylı oyuncu son yıllarda nadiren geçen hafta olduğu kadar gündemdeydi. Bunun nedeni, çok yönlülüğü ve takıma olan katkısıdır. Valverde, tam anlamıyla bir all-rounder; hem hücumda hem de savunmada büyük niteliklere sahip ve Madrid'in yıldızlar topluluğunda her zaman takım için kendini feda ediyor. ManCity maçındaki gibi önemli anları sürekli üretmiyor, ancak aslında bariz bir zayıflığı neredeyse yok. 27 yaşındaki oyuncu dinamik, teknik olarak iyi, bire bir mücadelelerde agresif ve sahada pek çok şeyi doğru yapıyor. Ayrıca, Dani Carvajal'ın ardından ikinci kaptan olarak artık liderlik vasıflarını da sergiliyor. "Real Madrid'in ruhunu somutlaştıran bir oyuncu varsa, o da Fede'dir; o her şeyi yapabilir," diye hayranlıkla konuştu teknik direktör Alvaro Arbeloa, ManCity'ye karşı oynanan muhteşem maçın ardından. 

    Takım ruhunu ve dizginlenemez kazanma azmini simgeleyen bir olay, altı yıl önce gerçekleşmişti; bu olay bir golle sonuçlanmamış, aksine bir golü engellemişti: O zamanlar genç Valverde, İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı oynanan uzatma devresinin 115. dakikasında, Alvaro Morata'nın beraberlik golünü önlemek için kırmızı kart görmeyi göze almıştı – bunun için daha sonra yenilen tarafın teknik direktörü Diego Simeone'den bile övgü almıştı.

  • Toni Kroos: "Fede'nin sınırları yok."

    27 yaşındaki oyuncu, istikrarlı bir yükseliş serüveni geride bıraktı. Neredeyse on yıl önce, Uruguay'daki Atletico Penarol'da profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktıktan kısa bir süre sonra Real Madrid tarafından transfer edildi. Vinicius Junior veya son olarak Franco Mastantuono gibi Güney Amerika'dan gelen diğer yeteneklerin aksine, ancak büyük bir beklenti içinde değildi. Valverde önce yerini bulmak zorunda kaldı, bir yıl boyunca ikinci takımda oynadı, ardından bir sezon daha Deportivo La Coruna'ya kiralandı. 2018'den beri profesyonel kadroda yer alıyor ve Toni Kroos, Luka Modric veya Casemiro gibi orta saha devlerinden dersler aldı. O zamanlar, narin yapılı genç oyuncu hâlâ El Pajarito (küçük kuş) lakabını taşıyordu. Artık ise - gelişimini simgeleyen bir şekilde - El Halcón (şahin) olarak anılıyor.

    Toni Kroos'un 2024'te kariyerini sonlandırması ve onun 8 numaralı formasını devralması da daha fazla sorumluluk alma yolunda atılmış bir adımdı. O zamanlar Alman oyuncu onu "layık bir halef" olarak nitelendirmiş ve "Fede'nin sınırları yok" diyerek ona yol göstermişti.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Valverde her pozisyonda oynamayı sever – ama sağ bekte oynamayı pek sevmez

    Valverde, Kroos'u "hayatı boyunca hayranlık duyduğu" idolü olarak nitelendirdi. Ancak o farklı bir oyuncu tipidir – daha çok yorulmak bilmeyen bir koşucu, daha az stratejist. Aksi takdirde Xabi Alonso, sakatlanan Dani Carvajal ve Alexander-Arnold'un yokluğunda bu sezon onu sık sık sağ bek olarak sahaya sürmeyi pek akıl edemezdi. 

    Aslında takıma çok bağlı olan bu oyuncu, Alonso'nun öncülü Ancelotti döneminde de birkaç kez başına gelen bu kadere rağmen, bu pozisyonda kendini yabancı hissetti. "Ben sağ bek oynamak için dünyaya gelmedim," dedi sonbaharda kamuoyuna. Acil bir durumda yardım ettiğini, ancak orada kendini rahat hissetmediğini belirtti. 

    Valverde, sözleri etrafında büyük bir tartışma çıkmasının ardından, pozisyon ne olursa olsun her zaman takım için elinden geleni yapacağını vurguladı, ancak bu nedenle Alonso ile ilişkilerinin pek iyi olmadığı söyleniyor. İspanyol medyası, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın yanı sıra, Alonso'nun kovulmasının arkasındaki itici güçlerden biri olduğunu bile iddia etti.

  • Manchester City maçının ardından: Valverde 'sanal' Ballon d'Or ödülünü aldı

    Uruguaylı oyuncunun şu anda bu kadar parlayabilmesinin bir nedeni de Alexander-Arnold'dur. Zira sağ bek – tıpkı as kaptan Dani Carvajal gibi – uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara döndüğünden beri, Valverde yeniden ağırlıklı olarak orta sahada forma giyebiliyor. Orta sahada oynasa da kanatta oynasa da, 27 yaşındaki oyuncu maç boyunca sahanın her yerinde görülebilir. 

    Real'de son olarak Kylian Mbappe'nin de dahil olduğu birçok sakatlık (ancak Mbappe, ManCity ile oynanacak rövanş maçında sahalara dönebilir) nedeniyle, Valverde şu anda daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda ve bunu da yapıyor. ManCity ile oynanacak maçtan önce bile, nadiren sakatlanan ve çoğunlukla maçın tamamında forma giyen orta saha oyuncusu, Celta Vigo'ya karşı 2-1 kazanılan maçta gol atmıştı. Hafta sonu ise Elche'ye karşı 4-1 kazanılan maçta, köşeye attığı muhteşem bir vuruşla skoru belirledi. 

    Takımına adanmış Valverde, diğer birçok yıldız oyuncu sahada olmadığında golcü yönünü en iyi şekilde ortaya koyuyor gibi görünüyor. Eski teknik direktör Ancelotti, onun zaman zaman gösterdiğinden daha fazla hücum potansiyeline sahip olduğunu çoktan fark etmişti. "Onunla bir sezonda on gol atması gerektiğine dair iddiaya girdim. Aksi takdirde antrenörlük lisansımı iade edeceğimi söyledim," demişti efsanevi teknik direktör, Valverde'nin toplamda on iki gol attığı, şimdiye kadarki en golcü sezonu olan 2022/23 sezonunda. Bu rekor bu sezon sallanıyor; şu anda Uruguaylı oyuncu tüm turnuvalarda yedi gol (ve on iki asist) kaydetti.

    Valverde bu şekilde devam ederse ve Real'i bu sözde zaten mahvolmuş sezonda bir ya da hatta birden fazla şampiyonluğa taşırsa, bu kariyerinde önemli bir dönüm noktası olur. Hatta birdenbire bir başka rekor hakkında da spekülasyonlar başladı: ManCity ile oynanan ilk maçın ardından, Prime Video'da bir İtalyan TV muhabiri, stüdyodaki kahkahalar eşliğinde ona Ballon d'Or'un fotoğrafının bulunduğu cep telefonunu uzattı. Gerçek ödül Valverde için henüz çok uzak olsa da – bu şekilde devam ederse, ulaşılamaz da değil. Özellikle de Real, onun sayesinde en azından Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için en iyi şansa sahip. Ve bilindiği gibi, kışın dünya futbolunun en büyük bireysel ödülü söz konusu olduğunda bu önemli bir kriter.

  • Federico Valverde: 2025/26 sezonundaki istatistikleri

    Maçlar40
    Oynama süresi3.361
    Gol7
    Asist12

Sıkça sorulan sorular

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

Şampiyonlar Ligi
M.City crest
M.City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0